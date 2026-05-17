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इस बार खुद बनाएं अमचूर पाउडर, इन ट्रिक्स से मिलेगी बाजार जैसी रंगत

Avantika Jain लाइव हिन्दुस्तान
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खान में खट्टेपन का स्वाद बढ़ाने के लिए अमचूर पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो मार्केट में आसानी से ये पाउडर मिल जाता है, लेकिन इसे घर पर भी आसानी से फ्रेश तैयार कर सकते हैं। सीखिए इसे बनाने का तरीका-

इस बार खुद बनाएं अमचूर पाउडर, इन ट्रिक्स से मिलेगी बाजार जैसी रंगत

अमचूर पाउडर यानी सूखे कच्चे आम का पाउडर। यह भारतीय रसोई का एक बहुत ही जरूरी मसाला है, जो खाने में एक अनोखा खट्टा-मीठा और चटपटा स्वाद जोड़ने के लिए जाना जाता है। इसे सूखी सब्जियों जैसे भिंडी, बैंगन, आलू में स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो ये पाउडर आसानी से बाजार में मिल जाता है, लेकिन आप इसे घर पर भी आसानी से बना सकते हैं। यहां सीखिए अमचूर पाउजर बनाने का तरीका और कुछ जरूरी ट्रिक जो इसे बाजार जैसी रंगत पाने में मदद करेंगी।

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कैसे बनाएं अमचूर पाउडर

घर पर अमचूर पाउडर बनान के लिए सबसे पहले कच्चे आम लें और उन्हें अच्छी तरह से धो लें। अच्छे से धोने के बाद आम के छिलकों को छील लें। फिर चिप्स काटने वाली मशीन का इस्तेमाल करते हुए आम को पतले-पतले टुकड़ों में काट लें। अब इन टुकड़ों को धूप में अच्छी तरह से सुखाएं। इन टुकड़ों को सुखाने के बाद थोड़ा-थोड़ा लेकर पाउडर बना लें। आप चाहें तो इन सूखे हुए आम के टुकड़ों को स्टोर कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर पीसकर पाउडर बना सकते हैं।

सूती कपड़े का करें इस्तेमाल

आम के टुकड़ों को प्लास्टिक की शीट पर सुखाने के बजाय सूती यानी कॉटन के कपड़े पर फैलाएं। सूती कपड़ा आम का एक्स्ट्रा मॉइस्चर जल्दी सोख लेता है, जिससे आम काले नहीं पड़ते और उनका सफेद-पीला रंग बरकार रहता है।

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बाजार जैसी रंगत पाने की अपनाएं टिप्स

अगर आप चाहते हैं कि अमचूर का रंग बिल्कुल बाजार जैसा सफेद हो तो कटे हुए टुकड़ों पर हल्का सा नमक छिड़क कर सुखाएं। बहुत ज्यादा नमक नहीं डालें बसे रंगत बनाए रखने के लिए थोड़ा बहुत डालें। इसके अलावा एक बात का ध्यान रखें कि आम को सुखाते समय एकदम तेज धूप में न रखें। इसे सुखाने के लिए पहले हल्की गर्म हवा में आम को सुखा लें। जब पानी सूख जाए तब इसे तेज धूप में सुखा सकते हैं।

कैसे पहचानें की सूख गए हैं आम के टुकड़े

आम के टुकड़ों को पूरी तरह सुखाने के बाद इन्हें चेक करने के लिए एक सिंपल तरीके को अपनाना है। इसके लिए जब आम के टुकड़े हाथ से तोड़ने पर 'चटक' की आवाज के साथ टूटें तो समझ लें की ये पिसने के लिए तैयार हैं। अगर थोड़े भी नर्म होंगे, तो पाउडर चिपचिपा बनेगा।

टिप

अमचूर के लिए हमेशा गहरे हरे, कड़े और बहुत खट्टे आम चुनें। जितने खट्टे आम होंगे, अमचूर उतना ही बेहतरीन बनेगा।

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Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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