विंटर स्पेशल : भूल जाएंगे समोसे-पकौड़े, जब बनाएंगे आलू-पालक की खस्ता कचौरियां, नोट करें रेसिपी

विंटर स्पेशल : भूल जाएंगे समोसे-पकौड़े, जब बनाएंगे आलू-पालक की खस्ता कचौरियां, नोट करें रेसिपी

संक्षेप:

Aloo Palak Kachori Recipe : पालक की प्यूरी से बना हरा-भरा आटा और अंदर उबले आलू की मसालेदार स्टफिंग, मुंह में पानी भरने के लिए काफी होता है। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं पालक के पोषण और आलू के चटपटा स्वाद वाली इस कॉम्बो खस्ता कचौरी को बनाने का क्या है सही तरीका।

Dec 23, 2025 11:38 am IST
Aloo Palak Kachori Recipe : सर्दियों के मौसम में अकसर मन कुछ चटपटा और ऑयली खाने का करता है। आपकी इस क्रेविंग को समझते हुए आज आपके लिए लेकर आए हैं हलवाई स्टाइल खस्ता आलू पालक कचौरी रेसिपी। पालक की प्यूरी से बना हरा-भरा आटा और अंदर उबले आलू की मसालेदार स्टफिंग, मुंह में पानी भरने के लिए काफी होता है। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं पालक के पोषण और आलू के चटपटा स्वाद वाली इस कॉम्बो खस्ता कचौरी को बनाने का क्या है सही तरीका।

आलू पालक कचौरी बनाने के लिए जरूरी सामग्री

कचौरी का आटा लगाने के लिए

-2 कप मैदा

-नमक स्वादानुसार

-½ छोटा चम्मच अजवाइन

-2 बड़े चम्मच घी / तेल

-आटा गूंधने के लिए पानी

कचौरी की स्टफिंग तैयार करने के लिए

-3–4 मैश किए हुए उबले हुए आलू

-1 कप (बारीक कटी और हल्की उबली हुई) पालक

-1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च

-1 छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक

-½ छोटा चम्मच जीरा

-1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर

-½ छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

-½ छोटा चम्मच गरम मसाला

-½ छोटा चम्मच अमचूर पाउडर

-नमक स्वादानुसार

-तलने के लिए तेल

आलू पालक कचौरी बनाने का तरीका

आलू पालक कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले कचौरी का आटा तैयार करें। इसके लिए एक बाउल में मैदा, नमक, अजवाइन और घी डालकर थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए सख्त आटा गूंधकर तैयार कर लें। अब इस गूंथे हुए आटे को ढककर 15–20 मिनट के लिए अलग रख दें। अब कचौरी की स्टफिंग तैयार करने के लिए कढ़ाही में थोड़ा तेल गरम करके उसमें जीरा, अदरक और हरी मिर्च डालकर हल्का भूनें। इसके बाद कढ़ाही में पालक डालकर 2–3 मिनट तक और पकाकर उसमें मैश किए आलू और सभी मसाले डालकर अच्छी तरह मिला लें। तैयार स्टफिंग को ठंडा होने के लिए रख दें। अब कचौरी बनाना शुरू करें। इसके लिए आटे की लोइयां बनाकर उन्हें हल्का बेलकर बीच में स्टफिंग रखकर किनारे बंद करके हल्का दबाएं। इसके बाद तैयार कचौरी को कढ़ाही में मीडियम आंच पर तेल गरम करके सुनहरी और कुरकुरी होने तक फ्राई करें। आपकी विंटर स्पेशल आलू पालक कचौरी बनकर तैयार है। आप इन्हें आलू की सब्जी या हरी चटनी के साथ गरमा-गरम परसो सकते हैं।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
