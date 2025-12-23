विंटर स्पेशल : भूल जाएंगे समोसे-पकौड़े, जब बनाएंगे आलू-पालक की खस्ता कचौरियां, नोट करें रेसिपी

संक्षेप: Aloo Palak Kachori Recipe : पालक की प्यूरी से बना हरा-भरा आटा और अंदर उबले आलू की मसालेदार स्टफिंग, मुंह में पानी भरने के लिए काफी होता है। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं पालक के पोषण और आलू के चटपटा स्वाद वाली इस कॉम्बो खस्ता कचौरी को बनाने का क्या है सही तरीका।

Dec 23, 2025 11:38 am IST

Aloo Palak Kachori Recipe : सर्दियों के मौसम में अकसर मन कुछ चटपटा और ऑयली खाने का करता है। आपकी इस क्रेविंग को समझते हुए आज आपके लिए लेकर आए हैं हलवाई स्टाइल खस्ता आलू पालक कचौरी रेसिपी। पालक की प्यूरी से बना हरा-भरा आटा और अंदर उबले आलू की मसालेदार स्टफिंग, मुंह में पानी भरने के लिए काफी होता है। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं पालक के पोषण और आलू के चटपटा स्वाद वाली इस कॉम्बो खस्ता कचौरी को बनाने का क्या है सही तरीका।

आलू पालक कचौरी बनाने के लिए जरूरी सामग्री कचौरी का आटा लगाने के लिए -2 कप मैदा

-नमक स्वादानुसार

-½ छोटा चम्मच अजवाइन

-2 बड़े चम्मच घी / तेल

-आटा गूंधने के लिए पानी

कचौरी की स्टफिंग तैयार करने के लिए -3–4 मैश किए हुए उबले हुए आलू

-1 कप (बारीक कटी और हल्की उबली हुई) पालक

-1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च

-1 छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक

-½ छोटा चम्मच जीरा

-1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर

-½ छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

-½ छोटा चम्मच गरम मसाला

-½ छोटा चम्मच अमचूर पाउडर

-नमक स्वादानुसार

-तलने के लिए तेल