छोटे आलू को अचारी फ्लेवर के साथ करें तैयार, खाकर आ जाएगा मजा
शायद ही कोई होगा जिसे आलू ना पसंद हों। ये एक ऐसी सब्जी है जिसे अलग-अलग तरह से तैयार किया जा सकता है और हर स्वाद में ये लाजवाब लगती है। अगर आप आलू की नई सब्जी बनाना चाहती हैं तो अचारी फ्लेवर के आलू तैयार करें। देखिए, रेसिपी-
आलू एक ऐसी सब्जी है जिसे आप अलग-अलग तरह से पकाकर खा सकते हैं। अगर आप एक ही तरह से बनी आलू की सब्जी को खाकर बोर हो गए हैं तो इस बार एक नई रेसिपी ट्राई करें। यहां पर हम अचारी आलू का सब्जी बनाने का तरीका बता रहे हैं जिसे आप रोटी, पराठे या फिर पूड़ी के साथ सर्व कर सकते हैं। स्वाद में जबरदस्त लगने वाली ये सब्जी बड़ों से लेकर बच्चों तक को खूब पसंद आएगी। यहां सीखिए अचारी आलू बनाने का तरीका।
अचारी आलू की सब्जी बनाने के लिए आपको चाहिए
-1 बड़ा चम्मच धनिया
-1 बड़ा चम्मच जीरा
-1 छोटा चम्मच राई
-1/2 छोटा चम्मच मेथी
-1/2 छोटा चम्मच कलौंजी
-1/2 छोटा चम्मच सौंफ
-7-8 काली मिर्च
-2-3 कश्मीरी लाल मिर्च
-4 चुटकी हल्दी
-1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
-1 छोटा चम्मच जीरा
-कटी हुई हरी मिर्च
-अदरक
-एक बारीक कटी प्याज
-1 बड़ा चम्मच आम के अचार का मसाला
-फ्रेश हरा धनिया
अचारी आलू की सब्जी कैसे बनाएं
अचारी आलू बनाने के लिए छोटे आलू को प्रेशर कुकर में पकाएं और उबाल कर अलग रख दें। अब कढ़ाई गर्म करें और फिर धनिया, जीरा, राई, मेथी, कलौंजी, सौंफ, काली मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्च को सूखा भून लें। अब भुनी हुई चीजों को दरदरा पीस लें। अब तेल को गर्म करें, फिर इसमें आलू को भून लें। जब आलू भुन जाएं तो इसमें हल्दी और लाल मिर्च पाउडर डालें। अब 5 मिनट तक चलाते हुए पकाएं और फिर इसे निकाल लें। अब इस पैन में जीरा, कटी हुई हरी मिर्च, अदरक और प्याज डालें। अब अच्छी तरह से भूनें। फिर इसमें अब 1 बड़ा चम्मच आम के अचार का मसाला डालें। फिर घर का भुना हुआ मसाला डालें और आलू डालकर अच्छी तरह मिलाएं। एंड में फ्रेश हरा धनिया डालकर गरमागरम परोसें।
