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तुरंत बन जाता है आम का मीठा अचार, पुड़ी और पराठे के साथ स्वाद हो जाएगा दोगुना

Avantika Jain लाइव हिन्दुस्तान
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गर्मियों का सीजन आते ही कच्चे आम भी आना शुरू हो जाते हैं। ऐसे में इन आमों से आप तुरंत मीठा आचार तैयार कर सकते हैं। ये अचार पूड़ी और पराठे के साथ काफी अच्छा लगता है। यहां सीखिए बनाने का तरीका-

तुरंत बन जाता है आम का मीठा अचार, पुड़ी और पराठे के साथ स्वाद हो जाएगा दोगुना

भारतीय खाने में पापड़, चटनी के अलावा अचार भी जरूर सर्व किया जाता है। अचार को इंडियन थाली की शोभा माना जाता है। अचार ज्यादातर भारतीय घरों में मिल जाएगा।गर्मियों में आने वाले कच्चे आम से आप इंस्टेंट आम का अचार बना सकते हैं। ये ना सिर्फ पूड़ी पराठों से बल्कि ये दाल चावल के साथ भी काफी अच्छा लगता है। इसे बनाना काफी आसान है और बहुत कम मेहनत से आप इस अचार को तैयार कर सकते हैं। सीखिए, आम से तुरंत बनने वाले मीठे अचार की आसान रेसिपी।

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कच्चे आम का मीठा अचार बनाने की सामग्री

इस अचार को बनानेके लिए आपको चाहिए लगभग 1.5 किलो कच्चा आम, एक छोटा चम्मच जीरा, दो छोटे चम्मच सौंफ, दो छोटे चम्मच धनिया, चार सूखी लाल मिर्च, दो बड़े चम्मच सरसों का तेल, आधा छोटा चम्मच सरसों के बीज, आधा छोटा चम्मच मेथी दाना, आधा छोटा चम्मच अजवाइन, आधा छोटा चम्मच कलौंजी, एक छोटा चम्मच नमक, एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर एक छोटा चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर, 200 ग्राम गुड़, 250 ग्राम चीनी।

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कच्चे आम का मीठा अचार बनाने की विधि

कच्चे आम का मीठा अचार बनाने के लिए आम को धोकर सुखा लें। फिर इन्हें छीलकर मोटे टुकड़ों में काट लें। अब जीरा, हरा धनिया, सौंफ और सूखी लाल मिर्च को खुशबू आने तक सूखा भून लें।फिर ठंडा होने के लिए अलग रख दें और दरदरा पीस लें और अलग रख दें। कढ़ाई में तेल गरम करें और गरम होने पर, सरसों के बीज, अजवायन, कलौंजी और मेथी डालें। इन बीजों को चटकने दें। फिर कटे हुए आम डालें और अच्छी तरह मिलाएं। 1-2 मिनट तक पकाएं और नमक, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालें। अच्छी तरह मिलाने के बाद कुछ देर पकने दें। अब पिसी हुई गुड़, चीनी और इलायची डालें। धीमी आंच पर इन्हें अच्छी तरह घुलने दें और 8-10 मिनट तक पकाएं। अब, तैयार दरदरा मसाला और नींबू का रस डालें। अच्छी तरह मिलाएं और कुछ मिनट तक या गाढ़ापन आने तक धीमी आंच पर पकाएं और फिर आंच बंद कर दें। अचार को पूरी तरह ठंडा होने दें। इसे किसी भी खाने के साथ परोसें और मजा लें।

टिप

- इस आचार को बनाने के लिए गूदे वाले कच्चे आम को चुनें।

-अचार में तीखापन अच्छा लगता है तो हरी मिर्च डाल सकते हैं।

-अच्छी खुशबू के लिए हरी इलायची डाल सकते हैं।

-अगर आम ज्यादा खट्टा है तो चीनी की मात्रा बढ़ा सकते हैं लेकिन खट्टा कम है तो नींबू का रस मिला दें।

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Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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