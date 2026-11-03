ताजी मेथी में लहसुन डालकर बनाएं टेस्टी सब्जी, रोटी के साथ बच्चे भी मांग कर खाएंगे

सर्दियां आते ही हरी पत्तेदार सब्जियां आने लगती हैं। मेथी के पत्ते इन दिनों फ्रेश आ रहे हैं और अगर आप इससे कुछ टेस्टी सब्जी बनाना चाहते हैं तो लहसुनी मेथी बनाकर तैयार करें। ये रोटी-पराठे के साथ बहुत टेस्टी लगती है। सीखिए लहसुनी मेथी की रेसिपी-

इन दिनों मार्केट में मेथी काफी फ्रेश आ रही है और इसका इस्तेमाल कई तरीकों से किया जा सकता है। मेथी के पराठ और इससे बनी सब्जियां स्वाद में काफी अच्छी लगती हैं। लहसुनी मेथी की सब्जी उत्तर भारतीय और खासकर ढाबा-स्टाइल खाने में पसंद की जाने वाली एक टेस्टी सब्जी है। इसमें ताजी हरी मेथी की हल्की कड़वाहट, लहसुन की तेज खुशबू और मसालों का चटपटा स्वाद मिलता है। इसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, जीरा, हींग और दूसरे मसालों का इस्तेमाल भी किया जाता है। यहां सीखिए लहसुनी मेथी बनाने का तरीका।

लहसुनी मेथी बनाने के लिए सामग्री -5 कप कटी हुई ताजी मेथी

-15–17 लहसुन की कलियां

-1 कप कटा हुआ प्याज

-3/4 कप टमाटर की प्यूरी

-1 बड़ा चम्मच अदरक-हरी मिर्च का पेस्ट

-2 बड़े चम्मच भुनी हुई मूंगफली

-2 बड़े चम्मच भुने हुए तिल

-2 बड़े चम्मच भुनी हुई चना दाल

-1 बड़ा चम्मच काजू या मगज (खरबूजे के बीज)

-तेल और मक्खन/घी

-आधा छोटा चम्मच जीरा

-एक चुटकी हींग

-आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

-1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

-1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर

-आधा छोटा चम्मच गरम मसाला

-स्वादानुसार नमक

-जरूरत के अनुसार पानी

लहसुनी मेथी बनाने की विधि 1) लहसुनी मेथी बनाने के लिए सबसे पहले एक कड़ाही में थोड़ा तेल गरम करें, इसमें मेथी, लहसुन और थोड़ा नमक डालें। मेथी के नरम होने तक 3–4 मिनट तक भूनें। इसे निकालकर अलग रख लें।

2) उसी कड़ाही में फिर से तेल गरम करें। इसमें जीरा और हींग डालें।

3) कटा हुआ प्याज डालें और नरम होने तथा हल्का सुनहरा होने तक भूनें।

4) हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा पानी डालें। 1–2 मिनट तक पकाएं।

5) अदरक-हरी मिर्च का पेस्ट और टमाटर की प्यूरी डालें। इसे गाढ़ा होने तक और तेल अलग होने तक पकाएं।

6) भुनी हुई मूंगफली, तिल, चना दाल और काजू (या खरबूजे के बीज) को थोड़े पानी के साथ पीसकर एक चिकना पेस्ट बना लें।

7) इस पेस्ट को ग्रेवी में डालें और 2–3 मिनट तक पकाएँ। ग्रेवी को सही गाढ़ापन देने के लिए जरूरत अनुसार पानी डालें।

8) अब इसमें भुनी हुई मेथी और लहसुन, नमक और गरम मसाला डालें। धीमी आंच पर 3–4 मिनट तक पकने दें।

9) अंत में मक्खन या घी डालें। लहसुनी मेथी को आप रोटी या पराठे के साथ गरमागरम परोसें। बस एक बात का ध्यान रखें कि इस सब्जी को गर्मा-गरम सर्व करें। तभी इसका स्वाद काफी अच्छी और फ्रेश आएगा।

लहसुनी मेथी बनाने की टिप्स 1) मेथी के पत्ते काटकर थोड़ा नमक लगाएं और 10 मिनट रखें। फिर हल्के हाथ से निचोड़ लें।

2) लहसुन की कलियों को बारीक काटने के बजाय थोड़ा मोटा काटें, इससे स्वाद अच्छा आएगा।

3) तेल या घी में लहसुन को धीमी आंच पर सुनहरा करें। जलने न दें।

4) प्याज को हल्का सुनहरा होने तक भूनें, इससे सब्जी में मिठास आएगी।

5) मसाला भुनने के बाद मेथी डालें और मध्यम आंच पर पकाएं। ढक्कन लगाकर बहुत देर न पकाएं।