शेफ भुप्पी ने बताया दूध से मोटी मलाई जमाने का आसान तरीका, सब्जी के लिए क्रीम भी निकलेगी साथ

शेफ भुप्पी ने बताया दूध से मोटी मलाई जमाने का आसान तरीका, सब्जी के लिए क्रीम भी निकलेगी साथ

संक्षेप: फुल क्रीम मिल्क से अगर मोटी मलाई बनाना चाहते हैं तो आप शेफ भुप्पी की बताई ये काम की ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। इससे दूध पर मोटी मलाई जमेगी साथ ही इससे ग्रेवी के लिए क्रीम भी निकलेगा।

Thu, 6 Nov 2025 04:11 PMKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
शेफ भुप्पी ने बताया कि दूध में मलाई मोटी जमेगी या नहीं यह बर्तन के आकार पर भी निर्भर करता है। दूध कम है तो छोटा बर्तन लें और ज्यादा है तो बड़ा। कम दूध को बड़े बर्तन में न उबालें वरना मलाई मोटी नहीं बनेगी। अब बर्तन में दो चम्मच पानी डालें। ऐसा करने से दूध तली में चिपतका नहीं है। बर्तन में फुल क्रीम दूध लेना है। शेफ ने बताया कि दूध उबलने लगता है तो इसमें ऊपर मलाई जमती दिखने लगती है। अगर ऐसा हो रहा है तो मलाई जमने ना दें। चमचे से उसको ऊपर-नीचे कर दें। इससे मलाई नहीं जमेगी और झाग आएगा।

ऐसे उबालें दूध

आपको गैस को मीडियम रखना है इससे दूध में बुलबुले बनते रहेंगे। आपको शुरू के 2-3 मिनट ही दूध को ऊपर-नीचे करना है। फिर 5-6 मिनट तक ऐसे ही उबलने दें। इसके बाद गैस एकदम धीमी कर दें ताकि उबाल ना आए और मलाई ना टूटे। धीमी गैस पर 5 से 6 मिनट एकदम धीमी आंच पर उबलने दें। क्योंकि अब इसमें मलाई जमने लगेगी। अगर आप गैस तेज करेंगे तो मलाई टूट जाएगी। अब गैस बंद कर दें।

बर्तन को खोलकर हवा में रखें

बर्तन को बिना हिलाए हवा में खुला रख दें। इस पर ढक्कन नहीं लगाना है। अब एक से डेढ़ घंटे हवा में दूध खुला रख दें और हिलने ना दें। इसके बाद दूध को खुला ही फ्रिज के अंदर 8 से 10 घंटे रखना है। अब बर्तन को चारों तरफ से चाकू से खरोंचे और आराम से मलाई निकाल लें।

मलाई से निकालें क्रीम

अब इस मलाई का सख्त हिस्सा प्लेट की तरफ रखें और सॉफ्ट वाला हिस्सा ऊपर रहेगा। इस सॉफ्ट हिस्से से आप क्रीम निकाल सकते हैं। यह क्रीम आप सब्जी बनाते समय यूज कर सकते हैं।

Cooking Tips

