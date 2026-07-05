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प्रेशर कुकर में झटपट बनाएं मोमोज कॉर्न सूप रेसिपी, बारिश में चटपटा खाने की क्रेविंग होगी पूरी

Aparajita लाइव हिन्दुस्तान
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Monsoon hot spicy recipe: प्रेशर कुकर में झटपट बनाएं मोमोज कॉर्न सूप रेसिपी। झमाझम हो रही बारिश के बीच बच्चों और बड़ों सबकी तीखा, चटपटा खाने की क्रेविंग्स होगी पूरी। नोट कर लें आसानी से बनने वाली ये रेसिपी।

प्रेशर कुकर में झटपट बनाएं मोमोज कॉर्न सूप रेसिपी, बारिश में चटपटा खाने की क्रेविंग होगी पूरी

बारिश का मौसम हो तो बच्चे-बड़े सब कुछ स्पेशल खाने की डिमांड करने लगते हैं। कुछ तीखा, चटपटा हो जो बारिश की क्रेविंग्स को पूरा कर दे। ऐसे में आप घरवालों को हेल्दी और हाइजिनिक घर का बना मोमोज कॉर्न सूप बनाकर खिलाएं। झटपट बन जाएगा और पकाने में तो समय गंवाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि ये प्रेशर कुकर में पकता है। तो चलिए जानें कैसे बनाएं मोमोज कॉर्न सूप, नोट कर लें रेसिपी।

मोमोज कॉर्न सूप बनाने की सामग्री

दो कप मैदा

स्वादानुसार तेल

दो चम्मच तेल

पत्तागोभी

सोया वड़ी

स्वीटकॉर्न

गाजर

स्वादानुसार नमक

चिली फ्लेक्स

काली मिर्च

सूप बनाने के लिए

भुट्टे दो

एक बारीक कटा प्याज

लहसुन बारीक कटा

चार से पांच टमाटर

विनेगर में भीगी लाल मिर्च 4-5

मोमोज कॉर्न सूप बनाने की रेसिपी

  • सबसे पहले मैदे का आटा गूंथकर रख लें। अगर आप इसे थोड़ा हेल्दी बनाना चाहती हैं तो एक कप मैदा और एक कप गेहूं का आटा भी ले सकती है।
  • बस आटे में दो चम्मच तेल, स्वादानुसार थोड़ा सा नमक डालकर मिक्स करें और आटे को नर्म गूंथ लें।
  • अब फिलिंग तैयार करने के लिए पत्तागोभी को बारीक काट लें।
  • सोया वड़ी को गर्म पानी में दस मिनट उबालें और पानी निचोड़ कर रख लें। सारी वड़ियों को बारीक काट लें।
  • साथ में गाजर भी घिस लें या फिर काट लें।
  • स्वीट कॉर्न लें और सारी चीजों के साथ मिला दें।
  • काली मिर्च पाउडर, नमक स्वादानुसार और चिली फ्लैक्स डाल दें।
  • जरूरत के मुताबिक कुछ मनचाहे फ्लेवर जैसे अदरक घिसकर या फिर लहसुन घिसकर डाल दें।
  • सारी चीजों को मिक्स कर लें।
  • अब आटे की छोटी लोई लेकर बेल लें।
  • फिर तैयार स्टफिंग को भरें और मोमोज का शेप दें। मनचाहे आकार में सारे मोमोज तैयार कर लें।
  • अब कुकर में तेल डालकर गर्म करें और बारीक कटा प्याज डाल दें।
  • साथ में लहसुन भी डालें और चलाते हुए धीमे-धीमे भूनें।
  • विनेगर में लाल मिर्चियों को भिगोकर रखे रहें।
  • जब ये भीग जाएं तो टमाटर के साथ पीसकर पेस्ट बना लें।
  • प्याज के भुन जाने के बाद इस टमाटर के पेस्ट को डालें और तेल छोड़ने तक भूनें। जब ये अच्छी तरह से भुन जाए तो पानी डाल दें।
  • पानी अपने सूप की कंसिस्टेंसी और पसंद के मुताबिक ही डालें।
  • साथ में कटे हुए भुट्टे के टुकड़े डाल दें।
  • तैयार मोमोज डालें और ऊपर ढक्कन लगाकर सीटी बजा दें।
  • दो से तीन सीटी में आपके गर्मागर्म मोमोज बनकर तैयार हो जाएंगे।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
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