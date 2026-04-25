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किचन के मसालों से बनाएं परफेक्ट शिकंजी मसाला, बनाएं सुपर टेस्टी ड्रिंक

Apr 25, 2026 10:40 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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गर्मियों में शिकंजी एक रिफ्रेशिंग और हेल्दी ड्रिंक मानी जाती है। लेकिन इसका असली स्वाद इसके मसाले में छुपा होता है। बाजार के मसाले में कई बार प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, इसलिए घर पर बना मसाला ज्यादा बेहतर और फ्रेश होता है।

किचन के मसालों से बनाएं परफेक्ट शिकंजी मसाला, बनाएं सुपर टेस्टी ड्रिंक

गर्मियों का मौसम आते ही ठंडे और रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स की जरूरत बढ़ जाती है और ऐसे में शिकंजी हर घर की पहली पसंद बन जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिकंजी का असली स्वाद उसके मसाले में छुपा होता है? बाजार में मिलने वाले मसाले में अक्सर प्रिजर्वेटिव्स और आर्टिफिशियल फ्लेवर होते हैं, जो हेल्थ के लिए सही नहीं माने जाते।

ऐसे में घर पर बना शिकंजी मसाला एक बेहतर और हेल्दी विकल्प हो सकता है। यह ना सिर्फ ताजा और नेचुरल होता है, बल्कि आप अपनी पसंद के अनुसार इसका स्वाद भी एडजस्ट कर सकते हैं। किचन में मौजूद साधारण मसालों से तैयार यह पाउडर आपकी शिकंजी को और ज्यादा टेस्टी और पाचक बना देता है, जिससे गर्मियों में आपको ठंडक और ताजगी दोनों मिलती है।

सामग्री

जीरा

काली मिर्च

सौंफ

हरी इलायची

लौंग

काला नमक

सेंधा नमक

सौंठ पाउडर

अमचूर पाउडर

मिश्री या चीनी

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बनाने की विधि (स्टेप-बाय-स्टेप)

  • मसालों को भूनें: एक पैन में जीरा, काली मिर्च, सौंफ, इलायची, लौंग, काला नमक और सेंधा नमक को धीमी आंच पर ड्राई रोस्ट करें। जब खुशबू आने लगे, तो गैस बंद कर दें।
  • ठंडा होने दें: भुने हुए मसालों को पूरी तरह ठंडा होने दें, ताकि पीसते समय नमी ना रहे।
  • ग्राइंड करें: अब इन मसालों को मिक्सर में डालें और साथ में सौंठ पाउडर, अमचूर पाउडर और मिश्री डालें।
  • पाउडर तैयार करें: सभी चीजों को पीसकर एक बारीक पाउडर बना लें।
  • स्टोर करें: तैयार मसाला पाउडर को एयरटाइट कंटेनर में भरकर रखें। यह कई दिनों तक खराब नहीं होता।

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शिकंजी कैसे बनाएं?

एक गिलास ठंडा पानी लें

उसमें 1 चम्मच मसाला डालें

ताजा पुदीना और थोड़ा हरी मिर्च (वैकल्पिक) मिलाएं

अच्छे से मिक्स करें और ठंडा-ठंडा सर्व करें

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क्या फायदे हैं?

  • शरीर को ठंडक देता है: शिकंजी मसाले में मौजूद सौंफ, जीरा और काला नमक जैसे तत्व शरीर की गर्मी को संतुलित करने में मदद करते हैं। यह ड्रिंक गर्मियों में शरीर को अंदर से ठंडा रखती है।
  • पाचन को बेहतर बनाता है: इस मसाले में जीरा, सौंठ और काला नमक जैसे पाचक तत्व होते हैं, जो पाचन प्रक्रिया को तेज करते हैं। इससे गैस, अपच और भारीपन जैसी समस्याओं में राहत मिलती है और पेट हल्का महसूस होता है।
  • गर्मी में ताजगी देता है: शिकंजी पीने से शरीर तुरंत तरोताजा महसूस करता है। इसमें मौजूद खट्टा-मीठा और मसालेदार स्वाद शरीर को एनर्जी देता है और गर्मी में होने वाली थकान को कम करने में मदद करता है।
  • नेचुरल और केमिकल-फ्री: घर पर बना शिकंजी मसाला पूरी तरह नेचुरल होता है, जिसमें किसी भी तरह के प्रिजर्वेटिव्स या आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं होते। यह हेल्थ के लिए सुरक्षित होता है और रोजाना सेवन के लिए बेहतर विकल्प माना जाता है।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

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शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


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