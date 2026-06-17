घर का पिज्जा फीका लगता है? इसकी वजह आपका सॉस हो सकता है, जान लें रेसिपी
Homemade Pizza-Pasta Sauce ki Recipe: पिज्जा और पास्ता का असली स्वाद उसके सॉस में छिपा होता है। अगर आप भी घर पर बाजार जैसा स्वाद चाहते हैं, तो सॉस की यह आसान रेसिपी आपकी रसोई का नया पसंदीदा बन सकती है।
घर पर पिज्जा या पास्ता बनाते समय सबसे बड़ी चुनौती होती है बाजार जैसा स्वाद लाना। कई बार बेस तो अच्छा बन जाता है, लेकिन सॉस का स्वाद वैसा नहीं आ पाता, जैसा बाहर मिलने वाले खाने में होता है। असल में किसी भी पिज्जा या पास्ता की जान उसका सॉस होता है। यही वजह है कि एक अच्छा सॉस साधारण डिश को भी खास बना देता है। अच्छी बात यह है कि स्वादिष्ट सॉस बनाने के लिए आपको महंगे सामान की जरूरत नहीं है। रसोई में मौजूद कुछ आसान चीजों की मदद से आप ऐसा सॉस तैयार कर सकते हैं, जो ना सिर्फ पिज्जा और पास्ता बल्कि कई दूसरी चीजों का स्वाद भी बढ़ा देगा।
पिज्जा और पास्ता का असली हीरो है सॉस
अगर आपने कभी सोचा है कि बाहर मिलने वाला पिज्जा इतना स्वादिष्ट क्यों लगता है, तो उसका सबसे बड़ा राज सॉस है। सही मसालों और टमाटर का संतुलन किसी भी डिश का स्वाद कई गुना बढ़ा सकता है। एक बार घर पर यह सॉस बना लिया, तो बाजार वाला सॉस खरीदने का मन शायद ही करे।
सॉस बनाने के लिए क्या चाहिए?
5 से 6 टमाटर
5 से 6 लहसुन की कलियां
एक प्याज
नमक स्वादानुसार
चीनी
लाल मिर्च
अजवायन जैसी खुशबूदार जड़ी
काली मिर्च
तेल
- सबसे पहले तैयार करें टमाटर: टमाटरों को गर्म पानी में कुछ मिनट के लिए डाल दें। अब उनका छिलका निकाल लें और टुकड़ों में काट लें। इससे सॉस ज्यादा मुलायम और स्वादिष्ट बनता है।
- लहसुन और प्याज से बढ़ेगा स्वाद: एक पैन में थोड़ा तेल गर्म करें। अब इसमें बारीक कटा लहसुन और प्याज डालकर हल्का सुनहरा होने तक पकाएं। जैसे ही खुशबू आने लगे, समझ जाइए कि सॉस का स्वाद तैयार होने लगा है।
- अब डालें टमाटर और मसाले: पैन में कटे हुए टमाटर डालें और धीमी आंच पर पकने दें। अब इसमें नमक, चीनी, लाल मिर्च और काली मिर्च डाल दें। कुछ देर बाद खुशबूदार जड़ी डालें और मिश्रण को गाढ़ा होने तक पकाएं।
- मुलायम सॉस के लिए करें यह काम: जब मिश्रण ठंडा हो जाए, तो इसे पीस लें। अगर आपको बिल्कुल मुलायम सॉस पसंद है, तो इसे छान भी सकते हैं। अब इसे दोबारा कुछ मिनट तक पकाएं। आपका स्वादिष्ट सॉस तैयार है।
किन चीजों के साथ कर सकते हैं इस्तेमाल?
इस सॉस की खास बात यह है कि यह सिर्फ पिज्जा और पास्ता तक सीमित नहीं है, अन्य डिशेज में भी यूज कर सकते हैं।
- सैंडविच: एक चम्मच सॉस सैंडविच का स्वाद बदल देगा।
- रोल: रोल में लगाकर इसका स्वाद दोगुना हो जाएगा।
- नाश्ते: कटलेट या स्नैक्स के साथ भी यह खूब टेस्टी लगता है।
लंबे समय तक कैसे रखें सुरक्षित?
- सॉस को साफ और सूखी बोतल में भरकर फ्रिज में रखें।
- हमेशा साफ चम्मच का इस्तेमाल करें, इससे सॉस ज्यादा समय तक सही रहता है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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