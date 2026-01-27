घर पर बनाएं टेस्टी मिक्स्ड फ्रूट जैम, बिना प्रिजर्वेटिव- टेस्टी और हेल्दी
अगर आप बिना केमिकल और प्रिजर्वेटिव वाला जैम खाना चाहते हैं, तो घर पर बना मिक्स्ड फ्रूट जैम एक परफेक्ट विकल्प है। यह स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पोषण से भी भरपूर होता है।
आजकल बाजार में मिलने वाले जैम भले ही स्वादिष्ट लगें, लेकिन उनमें मौजूद ज्यादा चीनी, आर्टिफिशियल रंग और प्रिजर्वेटिव सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। ऐसे में घर पर बना मिक्स्ड फ्रूट जैम एक हेल्दी और सुरक्षित विकल्प है। इसमें अलग-अलग मौसमी फलों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे ना सिर्फ स्वाद बढ़ता है बल्कि पोषण भी कई गुना हो जाता है। यह जैम बच्चों के टिफिन से लेकर ब्रेकफास्ट टेबल तक आसानी से शामिल किया जा सकता है। अच्छी बात यह है कि इसे बनाना बेहद आसान है और इसमें किसी खास मशीन या केमिकल की जरूरत नहीं होती। घर पर बना मिक्स्ड फ्रूट जैम लंबे समय तक ताजा रहता है और हर उम्र के लोगों को पसंद भी आता है।
मिक्स्ड फ्रूट जैम के लिए सामग्री
सेब – 1
केला – 1
पपीता – ½ कप
अनानास – ½ कप
स्ट्रॉबेरी या अंगूर – ½ कप
चीनी या शहद – 1 कप (स्वाद अनुसार)
नींबू का रस – 2 टेबलस्पून
पानी – ½ कप
मिक्स्ड फ्रूट जैम बनाने की विधि
- सबसे पहले सभी फलों को अच्छे से धोकर छील लें और छोटे टुकड़ों में काट लें। अब इन्हें कुकर या भारी तले की कढ़ाही में डालें और थोड़ा पानी मिलाकर मध्यम आंच पर पकाएं।
- जब फल नरम हो जाएं, तो गैस बंद कर दें और इन्हें ठंडा होने दें। अब मिक्सर में डालकर स्मूद प्यूरी बना लें। इस प्यूरी को दोबारा कढ़ाही में डालें और उसमें चीनी या शहद मिलाएं।
- धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए पकाएं ताकि जैम तले में ना लगे। लगभग 20–25 मिनट में मिश्रण गाढ़ा होने लगेगा। अब इसमें नींबू का रस मिलाएं, जिससे जैम की शेल्फ लाइफ बढ़ती है और स्वाद भी निखरता है।
- जैम जब चम्मच से गिराने पर फैलने के बजाय परत बनाकर गिरे, तब समझ लें कि यह तैयार है। गैस बंद करें और ठंडा होने दें। ठंडा होने पर इसे साफ, सूखे कांच के जार में भरकर फ्रिज में रखें।
मिक्स्ड फ्रूट जैम के फायदे
- कई फलों का पोषण एक साथ,
- बच्चों के लिए हेल्दी स्नैक,
- इम्युनिटी बढ़ाने में मददगार और
- आर्टिफिशियल रंग और प्रिजर्वेटिव से मुक्त।
कैसे करें इस्तेमाल?
इस जैम को ब्रेड, टोस्ट, पराठा, पैनकेक, केक फिलिंग या दही के साथ आसानी से खाया जा सकता है।
