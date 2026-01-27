Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रेसिपीHomemade Mixed Fruit Jam Recipe Without Preservatives
घर पर बनाएं टेस्टी मिक्स्ड फ्रूट जैम, बिना प्रिजर्वेटिव- टेस्टी और हेल्दी

घर पर बनाएं टेस्टी मिक्स्ड फ्रूट जैम, बिना प्रिजर्वेटिव- टेस्टी और हेल्दी

संक्षेप:

अगर आप बिना केमिकल और प्रिजर्वेटिव वाला जैम खाना चाहते हैं, तो घर पर बना मिक्स्ड फ्रूट जैम एक परफेक्ट विकल्प है। यह स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पोषण से भी भरपूर होता है।

Jan 27, 2026 10:42 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आजकल बाजार में मिलने वाले जैम भले ही स्वादिष्ट लगें, लेकिन उनमें मौजूद ज्यादा चीनी, आर्टिफिशियल रंग और प्रिजर्वेटिव सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। ऐसे में घर पर बना मिक्स्ड फ्रूट जैम एक हेल्दी और सुरक्षित विकल्प है। इसमें अलग-अलग मौसमी फलों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे ना सिर्फ स्वाद बढ़ता है बल्कि पोषण भी कई गुना हो जाता है। यह जैम बच्चों के टिफिन से लेकर ब्रेकफास्ट टेबल तक आसानी से शामिल किया जा सकता है। अच्छी बात यह है कि इसे बनाना बेहद आसान है और इसमें किसी खास मशीन या केमिकल की जरूरत नहीं होती। घर पर बना मिक्स्ड फ्रूट जैम लंबे समय तक ताजा रहता है और हर उम्र के लोगों को पसंद भी आता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मिक्स्ड फ्रूट जैम के लिए सामग्री

सेब – 1

केला – 1

पपीता – ½ कप

अनानास – ½ कप

स्ट्रॉबेरी या अंगूर – ½ कप

चीनी या शहद – 1 कप (स्वाद अनुसार)

नींबू का रस – 2 टेबलस्पून

पानी – ½ कप

मिक्स्ड फ्रूट जैम बनाने की विधि

  • सबसे पहले सभी फलों को अच्छे से धोकर छील लें और छोटे टुकड़ों में काट लें। अब इन्हें कुकर या भारी तले की कढ़ाही में डालें और थोड़ा पानी मिलाकर मध्यम आंच पर पकाएं।
  • जब फल नरम हो जाएं, तो गैस बंद कर दें और इन्हें ठंडा होने दें। अब मिक्सर में डालकर स्मूद प्यूरी बना लें। इस प्यूरी को दोबारा कढ़ाही में डालें और उसमें चीनी या शहद मिलाएं।
  • धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए पकाएं ताकि जैम तले में ना लगे। लगभग 20–25 मिनट में मिश्रण गाढ़ा होने लगेगा। अब इसमें नींबू का रस मिलाएं, जिससे जैम की शेल्फ लाइफ बढ़ती है और स्वाद भी निखरता है।
  • जैम जब चम्मच से गिराने पर फैलने के बजाय परत बनाकर गिरे, तब समझ लें कि यह तैयार है। गैस बंद करें और ठंडा होने दें। ठंडा होने पर इसे साफ, सूखे कांच के जार में भरकर फ्रिज में रखें।

ये भी पढ़ें:कुकर में बनाएं खिले-खिले खुशबूदार मटर पुलाव, बिरयानी का स्वाद भी भूल जाएंगे!

मिक्स्ड फ्रूट जैम के फायदे

  • कई फलों का पोषण एक साथ,
  • बच्चों के लिए हेल्दी स्नैक,
  • इम्युनिटी बढ़ाने में मददगार और
  • आर्टिफिशियल रंग और प्रिजर्वेटिव से मुक्त।

कैसे करें इस्तेमाल?

इस जैम को ब्रेड, टोस्ट, पराठा, पैनकेक, केक फिलिंग या दही के साथ आसानी से खाया जा सकता है।

ये भी पढ़ें:सब्जी बनाने का मन ना करे तो फटाफट बना लें चटपटी सी टमाटर-लहसुन की चटनी
Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान वेबसाइट में चार साल से काम कर रही हैं। इससे पहले उन्होंने एक साल अमर उजाला में काम किया है। वह एक अनुभवी लाइफस्टाइल जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने हेल्थ, फिटनेस से लेकर फैशन और रिश्तों की बारीकियों से जुड़ी जानकारी को आम जनता तक सरल भाषा में पहुंचाया है। शुभांगी केवल खबरें नहीं लिखतीं, बल्कि एक्सपर्ट्स की सलाह और व्यक्तिगत अनुभव के साथ ऐसे 'हैंडी टिप्स' साझा करती हैं जो पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने में मदद करते हैं। और पढ़ें
Recipes In Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।