बाजार वाला हाजमोला छोड़िए! घर पर ऐसे बनाएं सेहतमंद पाचन चूर्ण

संक्षेप:

गैस, अपच और पेट भारी रहने की समस्या आज आम है। बाजार के पाचन उत्पादों की बजाय अब घर पर ही हाजमोला बनाएं। यह स्वाद में चटपटा, सेहत में फायदेमंद और पूरी तरह केमिकल-फ्री होता है।

Jan 06, 2026 02:17 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
आजकल गैस, अपच, पेट भारी रहना और एसिडिटी जैसी समस्याएं आम होती जा रही हैं। ऐसे में ज्यादातर लोग बाजार में मिलने वाले हाजमोला या पाचन गोलियों का सहारा लेते हैं। हालांकि, इनमें मौजूद प्रिजरवेटिव्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर और ज्यादा नमक लंबे समय में सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अच्छी बात यह है कि आप बिल्कुल उसी स्वाद वाला हाजमोला घर पर, बिना किसी केमिकल के आसानी से बना सकते हैं।

घर पर बना हाजमोला ना सिर्फ पाचन को बेहतर करता है, बल्कि आयुर्वेदिक मसालों की वजह से गैस, ब्लोटिंग और एसिडिटी से भी राहत देता है। इसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री भारतीय रसोई में आसानी से मिल जाती है और सही मात्रा में लेने पर यह बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के लिए सुरक्षित है।

क्यों फायदेमंद है घर का हाजमोला?

घरेलू हाजमोला में अमचूर, जीरा, सौंफ, सौंठ और हींग जैसे तत्व होते हैं जो पाचन अग्नि को मजबूत करते हैं। अमचूर भूख बढ़ाने में मदद करता है, वहीं जीरा और सौंफ गैस और पेट फूलने की समस्या को कम करते हैं। सौंठ अपच और मतली में राहत देती है, जबकि हींग पेट दर्द और गैस के लिए जानी जाती है।

घर पर हाजमोला कैसे बनाएं?

  • सबसे पहले जीरा और सौंफ को हल्का सा भून लें और ठंडा होने पर पीस लें।
  • अब इसमें अमचूर पाउडर, काला नमक, सौंठ, काली मिर्च और चुटकी भर हींग मिलाएं।
  • स्वाद के अनुसार थोड़ी सी गुड़ या मिश्री का पाउडर भी डाला जा सकता है।
  • इस मिश्रण को अच्छे से मिलाकर एयरटाइट डिब्बे में स्टोर कर लें।
  • अगर आप चाहें तो इसी पाउडर में थोड़ा सा पानी या नींबू का रस मिलाकर छोटी-छोटी गोलियां बनाकर सुखा सकते हैं। इससे यह बिल्कुल बाजार वाले हाजमोला जैसा बन जाता है।

सेवन का सही तरीका: भारी भोजन के बाद या जब पेट भारी लगे, तब आधा से एक चम्मच हाजमोला पाउडर या 1–2 गोलियां लेना पर्याप्त होता है। रोजाना ज्यादा मात्रा में सेवन करने से बचें।

सावधानी: जिन लोगों को हाई बीपी है, वे नमक की मात्रा कम रखें। गर्भवती महिलाएं या गंभीर पेट की समस्या वाले लोग सेवन से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

