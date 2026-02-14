Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

शिवरात्रि स्पेशल: व्रत में चटपटा खाने का मन है? घर पर बनाएं क्रिस्पी फलाहारी नमकीन

Feb 14, 2026 11:26 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

व्रत के दौरान वही उबले आलू और फल खाकर बोर हो गए हैं? घर पर बनी फलाहारी नमकीन ना सिर्फ स्वाद में लाजवाब होती है, बल्कि हल्की, कुरकुरी और पेट के लिए भी आसान रहती है।

शिवरात्रि स्पेशल: व्रत में चटपटा खाने का मन है? घर पर बनाएं क्रिस्पी फलाहारी नमकीन

व्रत या उपवास के दिनों में सबसे बड़ी परेशानी होती है- क्या खाएं जो स्वादिष्ट भी हो और व्रत के नियमों के अनुसार भी सही बैठे। रोजाना फल, दूध या उबले आलू खाकर कई लोग जल्दी बोर हो जाते हैं। ऐसे में कुछ कुरकुरा और चटपटा खाने का मन होना बिल्कुल स्वाभाविक है। बाजार में मिलने वाली फलाहारी नमकीन भले ही आसानी से मिल जाए, लेकिन उनमें जरूरत से ज्यादा तेल, नमक और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो सेहत के लिए सही नहीं माने जाते।

वहीं, घर पर बनी फलाहारी नमकीन ना सिर्फ शुद्ध और हेल्दी होती है, बल्कि आप इसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री पर भी पूरा कंट्रोल रख सकते हैं। यह नमकीन नवरात्रि, एकादशी या किसी भी उपवास में स्वाद और एनर्जी दोनों देने का बेहतरीन विकल्प है।

ये भी पढ़ें:आलू-गोभी से बोर हो गए? इस बार ट्राई करें वेजिटेरियन गोभी कीमा

फलाहारी नमकीन बनाने की सामग्री (Ingredients)

1 कप कद्दूकस किए आलू

½ कप सिंघाड़े का आटा

¼ कप मूंगफली (दरदरी पिसी हुई)

2 टेबलस्पून कद्दूकस किया नारियल (वैकल्पिक)

1 टीस्पून सेंधा नमक (स्वादानुसार)

½ टीस्पून काली मिर्च पाउडर

1 टीस्पून जीरा (दरदरा कुटा हुआ)

1 टीस्पून नींबू का रस

घी या रिफाइंड तेल – तलने के लिए

ये भी पढ़ें:महाशिवरात्रि 2026: क्या आपने कभी खाई है साबूदाना की रसमलाई? व्रत के लिए रेसिपी!

बनाने की विधि (Recipe)

  • सबसे पहले एक बड़े बाउल में आलू, सिंघाड़े का आटा, मूंगफली पाउडर और नारियल डालें। इसमें सेंधा नमक, काली मिर्च और जीरा मिलाएं। अब नींबू का रस डालकर सभी चीजों को अच्छे से मिला लें। मिश्रण ज्यादा गीला ना हो, जरूरत पड़े तो थोड़ा सा सिंघाड़े का आटा और मिला सकते हैं।
  • अब इस मिश्रण से छोटे-छोटे पतले स्ट्रिप्स या सेव जैसी शेप बना लें। एक कढ़ाही में घी या तेल गरम करें और मध्यम आंच पर नमकीन को सुनहरा और कुरकुरा होने तक तल लें। तलने के बाद इन्हें टिश्यू पेपर पर निकाल लें ताकि अतिरिक्त तेल निकल जाए।

स्वाद और सेहत दोनों का ध्यान

फलाहारी नमकीन में इस्तेमाल होने वाली सामग्री हल्की और पचने में आसान होती है। सिंघाड़े का आटा ग्लूटेन-फ्री होता है, जबकि मूंगफली से प्रोटीन और एनर्जी मिलती है। सेंधा नमक शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, जो व्रत के दौरान जरूरी होता है।

सर्व करने के तरीके

चाय के साथ स्नैक के रूप में, फलाहारी चाट में क्रंच के लिए या फिर दही और फल के साथ मिक्स करके।

ये भी पढ़ें:घर में इमली नहीं तो भी बन जाएगी मीठी चटनी, सीख लें ये जुगाड़ वाली रेसिपी

खास टिप्स

  • कुरकुरापन बनाए रखने के लिए नमकीन को एयरटाइट डिब्बे में रखें।
  • ज्यादा कुरकुरी नमकीन के लिए तलते समय आंच धीमी रखें।
  • चाहें तो इसमें साबूदाना या मखाना भी मिला सकते हैं।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


करियर का सफर

लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।


विशेषज्ञता

शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।


पुरस्कार

लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

और पढ़ें
Recipes In Hindi Mahashivratri

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

;;;