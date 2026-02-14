शिवरात्रि स्पेशल: व्रत में चटपटा खाने का मन है? घर पर बनाएं क्रिस्पी फलाहारी नमकीन
व्रत के दौरान वही उबले आलू और फल खाकर बोर हो गए हैं? घर पर बनी फलाहारी नमकीन ना सिर्फ स्वाद में लाजवाब होती है, बल्कि हल्की, कुरकुरी और पेट के लिए भी आसान रहती है।
व्रत या उपवास के दिनों में सबसे बड़ी परेशानी होती है- क्या खाएं जो स्वादिष्ट भी हो और व्रत के नियमों के अनुसार भी सही बैठे। रोजाना फल, दूध या उबले आलू खाकर कई लोग जल्दी बोर हो जाते हैं। ऐसे में कुछ कुरकुरा और चटपटा खाने का मन होना बिल्कुल स्वाभाविक है। बाजार में मिलने वाली फलाहारी नमकीन भले ही आसानी से मिल जाए, लेकिन उनमें जरूरत से ज्यादा तेल, नमक और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो सेहत के लिए सही नहीं माने जाते।
वहीं, घर पर बनी फलाहारी नमकीन ना सिर्फ शुद्ध और हेल्दी होती है, बल्कि आप इसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री पर भी पूरा कंट्रोल रख सकते हैं। यह नमकीन नवरात्रि, एकादशी या किसी भी उपवास में स्वाद और एनर्जी दोनों देने का बेहतरीन विकल्प है।
फलाहारी नमकीन बनाने की सामग्री (Ingredients)
1 कप कद्दूकस किए आलू
½ कप सिंघाड़े का आटा
¼ कप मूंगफली (दरदरी पिसी हुई)
2 टेबलस्पून कद्दूकस किया नारियल (वैकल्पिक)
1 टीस्पून सेंधा नमक (स्वादानुसार)
½ टीस्पून काली मिर्च पाउडर
1 टीस्पून जीरा (दरदरा कुटा हुआ)
1 टीस्पून नींबू का रस
घी या रिफाइंड तेल – तलने के लिए
बनाने की विधि (Recipe)
- सबसे पहले एक बड़े बाउल में आलू, सिंघाड़े का आटा, मूंगफली पाउडर और नारियल डालें। इसमें सेंधा नमक, काली मिर्च और जीरा मिलाएं। अब नींबू का रस डालकर सभी चीजों को अच्छे से मिला लें। मिश्रण ज्यादा गीला ना हो, जरूरत पड़े तो थोड़ा सा सिंघाड़े का आटा और मिला सकते हैं।
- अब इस मिश्रण से छोटे-छोटे पतले स्ट्रिप्स या सेव जैसी शेप बना लें। एक कढ़ाही में घी या तेल गरम करें और मध्यम आंच पर नमकीन को सुनहरा और कुरकुरा होने तक तल लें। तलने के बाद इन्हें टिश्यू पेपर पर निकाल लें ताकि अतिरिक्त तेल निकल जाए।
स्वाद और सेहत दोनों का ध्यान
फलाहारी नमकीन में इस्तेमाल होने वाली सामग्री हल्की और पचने में आसान होती है। सिंघाड़े का आटा ग्लूटेन-फ्री होता है, जबकि मूंगफली से प्रोटीन और एनर्जी मिलती है। सेंधा नमक शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, जो व्रत के दौरान जरूरी होता है।
सर्व करने के तरीके
चाय के साथ स्नैक के रूप में, फलाहारी चाट में क्रंच के लिए या फिर दही और फल के साथ मिक्स करके।
खास टिप्स
- कुरकुरापन बनाए रखने के लिए नमकीन को एयरटाइट डिब्बे में रखें।
- ज्यादा कुरकुरी नमकीन के लिए तलते समय आंच धीमी रखें।
- चाहें तो इसमें साबूदाना या मखाना भी मिला सकते हैं।
