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आपकी चाय की सब तारीफ करेंगे! तवे पर भूनकर बना लें ये मसाला, 1 चम्मच मिलाते ही होगा जादू

Mar 26, 2026 09:17 am ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
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अगर आपको भी मसाला चाय पीना पसंद है तो पहले से ही एक मिक्स बनाकर स्टोर कर सकती हैं। सही मात्रा में कुछ खड़े मसाले मिलाकर रख लेंगी, तो आपकी चाय हर बार इतनी स्वादिष्ट और खुशबूदार बनेगी कि हर कोई तारीफ करेगा।

आपकी चाय की सब तारीफ करेंगे! तवे पर भूनकर बना लें ये मसाला, 1 चम्मच मिलाते ही होगा जादू

हमारे देश में चाय किसी इमोशन से कम नहीं है। सुबह की शुरुआत से ले कर शाम की थकान के बीच, चाय की चुस्कियां ही तो हैं जो सुकून के पल देती हैं। उसमें भी गाढ़ी दूध वाली मसाला चाय हो तो मजा और दोगुना हो जाता है। अब वैसे तो हर घर में चाय बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन अदरक, इलायची जैसी बेसिक चीजें सभी डालते हैं। ऐसे में अगर आपको भी मसाला चाय पीना पसंद है तो पहले से ही एक मिक्स बनाकर स्टोर कर सकती हैं। सही मात्रा में कुछ खड़े मसाले मिलाकर रख लेंगी, तो आपकी चाय हर बार इतनी स्वादिष्ट और खुशबूदार बनेगी कि हर कोई तारीफ करेगा। इंस्टाग्राम पर सूरज दत्ता ने इस खास चाय के मसाले की रेसिपी शेयर की है। तो चलिए फटाफट से जान लेते हैं।

चाय का मसाला बनाने में किन चीजों का इस्तेमाल होता है?

अगर आप चाहती हैं कि बिना ज्यादा मेहनत के भी आपकी चाय हर बार टेस्टी और खुशबूदार बने, तो एक बार टाइम निकालकर ये मसाला बनाकर रख लें। इसके लिए कुछ खड़े मसालों को सही मात्रा में मिलाया जाता है। अब आपको जिन मसालों की जरूरत होगी वो हैं- हरी इलायची (10-12), बड़ी इलायची (2), लौंग (7-8), दालचीनी का टुकड़ा, सौंफ (एक से डेढ़ चम्मच), एक जायफल और सूखी अदरक (सौंठ)। आप अपने टेस्ट के हिसाब से सामग्री को कम या ज्यादा कर सकती हैं।

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चाय मसाला बनाने का सही तरीका

चाय का मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हरी इलायची, बड़ी इलायची (काली), लौंग, दालचीनी का टुकड़ा और सौंफ को तवे पर हल्का सा रोस्ट (भून) कर लें। बहुत ज्यादा देर तक नहीं भूनना है। बस इनका फ्लेवर अच्छे से रिलीज हो, तब तक ही रोस्ट करना है। फिर इन्हें एक मिक्सर में पीसकर एक पाउडर बना लें। अब सौंठ (सूखी अदरक) और जायफल को अच्छे से कूट लें, फिर इन्हें भी हल्का सा रोस्ट कर लें। सभी चीजों को साथ में पीसकर एक दरदरा सा पाउडर बनाकर रेडी कर लें। आपका होममेड चाय का मसाला बनकर तैयार है।

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चाय बनाते हुए कैसे डालना है मसाला?

एक बार अगर आप ये चाय का मसाला बनाकर रख लें तो काफी काम आसान हो जाएगा। बस जब भी चाय बनाने जाएं तो थोड़ा सा ये मसाला एड कर दें, चाय बहुत ही टेस्टी और खुशबूदार बनेगी। अब सवाल है कि इस मसाले को मिलाना कब है। अब आप चाहें तो शुरुआत में पानी पकाते हुए ही मसाला एड कर सकती हैं। वरना दूध-पत्ती डालने के बाद भी मसाला मिलाया जा सकता है। बस इसके बाद थोड़ी देर अच्छे से चाय पकने दें, ताकि मसाले का फ्लेवर चाय में इन्फ्यूज हो सके। ध्यान रखें बहुत ज्यादा मसाला भी ना मिलाएं, वरना चाय का टेस्ट कड़वा हो सकता है।

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Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

परिचय एवं प्रोफेशनल पहचान
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
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