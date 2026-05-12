Chaas Masala: घर पर बनाएं टेस्टी छाछ मसाला, हर घूंट में मिलेगा शानदार स्वाद
अगर आप साधारण छाछ को और ज्यादा स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं, तो घर का बना चास मसाला ट्राई कर सकते हैं। यह मसाला छाछ में शानदार स्वाद और ताजगी जोड़ने का आसान तरीका है।
गर्मी के मौसम में छाछ पीना शरीर को ठंडक और ताजगी देने का आसान तरीका माना जाता है। कई लोग खाने के साथ छाछ पीना पसंद करते हैं क्योंकि यह हल्की और रिफ्रेशिंग होती है। लेकिन अगर छाछ में सही मसाला मिला दिया जाए, तो इसका स्वाद कई गुना बढ़ सकता है। घर पर बना छाछ मसाला ना सिर्फ स्वाद बढ़ाता है, बल्कि इसमें इस्तेमाल होने वाले मसाले छाछ को और ज्यादा फ्लेवरफुल बना देते हैं। अच्छी बात यह है कि इसे बनाना बेहद आसान है और इसे लंबे समय तक स्टोर भी किया जा सकता है।
छाछ मसाला बनाने के लिए सामग्री
3–4 बड़े चम्मच धनिया के बीज
3–4 बड़े चम्मच जीरा
1 छोटा चम्मच अजवाइन
3–4 बड़े चम्मच सौंफ
1–2 बड़े चम्मच सूखा पुदीना पाउडर
स्वादानुसार सेंधा नमक
1 छोटा चम्मच हींग
2 बड़े चम्मच अमचूर पाउडर
Chaas Masala बनाने की स्टेप-बाय-स्टेप रेसिपी
स्टेप 1: मसालों को भूनें
सबसे पहले धनिया, जीरा, अजवाइन और सौंफ को धीमी आंच पर ड्राई रोस्ट करें। मसालों को तब तक भूनें जब तक उनमें अच्छी खुशबू ना आने लगे।
स्टेप 2: ठंडा होने दें
भुने हुए मसालों को पूरी तरह ठंडा होने दें। गर्म मसाले तुरंत पीसने से उनमें नमी आ सकती है।
स्टेप 3: बाकी सामग्री मिलाएं
अब इसमें सूखा पुदीना पाउडर, सेंधा नमक, हींग और अमचूर डालें।
स्टेप 4: पीस लें
सभी चीजों को मिक्सर में डालकर बारीक पाउडर तैयार कर लें।
स्टेप 5: स्टोर करें
तैयार मसाले को एयरटाइट जार में भरकर रखें। इससे मसाला लंबे समय तक फ्रेश बना रहेगा।
छाछ में कैसे इस्तेमाल करें?
- एक गिलास ठंडी छाछ लें
- उसमें 1–2 चम्मच छाछ मसाला डालें
- अच्छी तरह मिक्स करें
- चाहें तो ऊपर से बर्फ और पुदीना डाल सकते हैं।
इस मसाले की खास बातें
- स्वाद बढ़ाने में मदद: धनिया, जीरा और सौंफ छाछ को शानदार फ्लेवर देते हैं।
- गर्मियों के लिए परफेक्ट: ठंडी छाछ और मसालों का कॉम्बिनेशन गर्मी में काफी रिफ्रेशिंग लगता है।
- घर पर आसानी से बन जाता है: इस मसाले के लिए ज्यादा मेहनत या महंगी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती।
छाछ मसाला बनाते समय रखें ये बातें
- मसालों को धीमी आंच पर ही भूनें
- मसाले पूरी तरह ठंडे होने के बाद पीसें
- एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करें
- ज्यादा मात्रा में नमक ना डालें
छाछ पीने के फायदे
- शरीर को ठंडक मिलती है।
- गर्मियों में रिफ्रेशिंग महसूस होता है।
- हल्का और स्वादिष्ट ड्रिंक माना जाता है।
- खाने के साथ अच्छा लगता है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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