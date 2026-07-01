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अब बाजार से सेरेलेक खरीदने की जरूरत नहीं! बच्चे के लिए 10 मिनट में तैयार करें घर का हेल्दी फूड

Deepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
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बाजार वाले सेरेलेक में चीनी होने के कई मांएं उसे बच्चे को खिलाना पसंद नहीं करती हैं। ऐसे में आप घर का बना सेरेलेक बच्चो को दे सकती हैं। इसे आप बच्चे के हिसाब से अनाज और ड्राई फ्रूट्स को मिलाकर तैयार कर सकती हैं। इसे बनाने में सिर्फ 10 मिनट का समय लगेगा, चलिए रेसिपी बताते हैं। 

अब बाजार से सेरेलेक खरीदने की जरूरत नहीं! बच्चे के लिए 10 मिनट में तैयार करें घर का हेल्दी फूड

बच्चे की उम्र 6 महीने हो जाती है, उसके बाद उसे अन्न खिलाया जाता है। हालांकि, चीजों को मैश करके या फिर पीसकर देना सबसे सही तरीका होता है। ऐसे में बच्चों को सेरेलेक भी लगभग सभी मांएं देती हैं लेकिन कुछ लोग सेरेलेक देने से परहेज करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें चीनी होती है, जो बच्चे के स्वास्थ्य के लिए सही नहीं मानी जाती। अगर आप भी अपने बच्चे को सेरेलेक देने से परहेज करवा रही हैं, तो घर पर बिना चीनी वाला बना लें और बच्चे को खिलाएं। होममेड सेरेलेक में चीनी नहीं होगी, साथ ही उससे बच्चे का वजन भी बढ़ेगा और पेट भी भरेगा। तो चलिए उसकी आसान रेसिपी हम आपको बताते हैं।

सेरेलेक बनाने के लिए क्या-क्या चाहिए

बच्चे के लिए सेरेलेक बनाने के लिए चाहिए- 40 बादाम, 40 काजू, 50 ग्राम मखाने, 7-8 चम्मच पोहा, 7-8 चम्मच प्लेन ओट्स, खजूर।

सेरेलेक बनाने की विधि

सबसे पहले आपको कड़ाही में घी गरम करना है और उसमें पोहा, ओट्स, मखाना डालकर अच्छे भून लेना है। अगर आप चाहे तो सभी चीजों को अलग-अलग भून लें, जिससे जले नहीं। इन तीनों चीजों को भूनने के बाद उसी कड़ाही में काजू-बादाम भी रोस्ट कर लें। इन सभी चीजों को हल्का ठंडा होने के रख दें और फिर मिक्सर में पीसकर पाउडर तैयार कर लें। ध्यान दें कि पीसने के बाद काजू-बादाम के टुकड़े न रह जाए, वरना बच्चे के मुंह में फंसेंगे। अगर आपको सेरेलक का स्वाद हल्का मीठा करना है, तो 5-6 खजूर उसी में पीस लें।

कैसे खिलाएं

इस तैयार सेरेलेक को पूरी तरह ठंडा होने के बाद एयरटाइट डिब्बे में भरकर स्टोर कर लें, ताकि इसकी ताजगी और स्वाद लंबे समय तक बना रहे। जब भी बच्चे को खिलाना हो, तब 4–5 चम्मच सेरेलेक निकालें और उसमें जरूरत के अनुसार पानी मिलाकर धीमी आंच पर हल्का गरम कर लें। तैयार होने के बाद इसे थोड़ा ठंडा करें और फिर बच्चे को खिलाएं। आप चाहें तो बच्चे को इसे सादा (प्लेन) भी दे सकती हैं, लेकिन स्वाद और वैरायटी के लिए इसमें केला मैश करके मिला सकती हैं। इसके अलावा सेब को उबालकर या मैश करके भी इसमें शामिल किया जा सकता है। अलग-अलग टेस्ट मिलने से बच्चा इसे खाने से बोर नहीं होगा।

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खिलाने के फायदे

घर के बने सेरेलेक में पोहा, मखाना, काजू-बादाम, ओट्स सभी चीजें होंगी, जो शरीर के लिए हेल्दी होती है। अगर सही मात्रा में आप इसे खिलाएंगी तो बच्चे का वजन बढ़ेगा। साथ ही ज्यादा चीनी या नमक भी उसके शरीर में नहीं पहुंचेगा। ये सेरेलेक आसानी से पच सकता है और बच्चे को एनर्जी भी देगा। घर वाले सेरेलेक में आप कई हेल्दी चीजों को मिलाकर बच्चे को दे सकते हैं, जिससे उसे हर दिन कोई नया स्वाद चखने को मिलेगा।

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Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


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दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


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