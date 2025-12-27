बच्चे टॉफी-कैंडी की डिमांड दिनभर करते हैं तो उन्हें खिलाएं ये बीटरूट कैंडी, नोट कर लें रेसिपी

बच्चे दिनभर चॉकलेट-टॉफी, कैंडी खाने की जिद करते रहते हैं। लाख मना करने के बाद भी पैरेंट्स को देना ही पड़ जाता है। लेकिन अब आप कैंडी का हेल्दी वर्जन घर में ही तैयार कर सकती हैं। जिसका खट्टा-मीठा टेस्ट बच्चों को जरूर पसंद आएगा। एक बार ये आंवला और चुकंदर से बनी कैंडी बनाकर रख दें। बच्चे जब भी मांगे तो ये कैंडी खाने को दें। इससे ना केवल बच्चे मार्केट की अनहेल्दी शुगर वाली कैंडी खाने से बचेंगे बल्कि आंवला और चुकंदर के फायदे भी उन्हें मिल जाएंगे। फूड व्लॉगर राधिका गुप्ता ने होममेड कैंडी की रेसिपी शेयर की है। तो बस नोट कर लें बिल्कुल आसान तरीके से बन जाने वाली ये कैंडी।