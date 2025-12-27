बच्चे टॉफी-कैंडी की डिमांड दिनभर करते हैं तो उन्हें खिलाएं ये बीटरूट कैंडी, नोट कर लें रेसिपी
Amla Beetroot Candy: बच्चे दिनभर टॉफी-चॉकलेट खाना चाहते हैं। ऐसे में उनकी सेहत को नुकसान का खतरा बना रहता है। बच्चों की सेहत के लिए उन्हें ये आंवला और चुकंदर से बनी कैंडी बनाकर खिलाएं। जिसका स्वाद बच्चों को जरूर पसंद आएगा।
बच्चे दिनभर चॉकलेट-टॉफी, कैंडी खाने की जिद करते रहते हैं। लाख मना करने के बाद भी पैरेंट्स को देना ही पड़ जाता है। लेकिन अब आप कैंडी का हेल्दी वर्जन घर में ही तैयार कर सकती हैं। जिसका खट्टा-मीठा टेस्ट बच्चों को जरूर पसंद आएगा। एक बार ये आंवला और चुकंदर से बनी कैंडी बनाकर रख दें। बच्चे जब भी मांगे तो ये कैंडी खाने को दें। इससे ना केवल बच्चे मार्केट की अनहेल्दी शुगर वाली कैंडी खाने से बचेंगे बल्कि आंवला और चुकंदर के फायदे भी उन्हें मिल जाएंगे। फूड व्लॉगर राधिका गुप्ता ने होममेड कैंडी की रेसिपी शेयर की है। तो बस नोट कर लें बिल्कुल आसान तरीके से बन जाने वाली ये कैंडी।
आंवला-चुकंदर कैंडी बनाने की सामग्री
आधा किलो आंवला
एक से दो चुकंदर
एक कप चीनी या मिश्री
काला नमक
सफेद मिर्च पाउडर
नींबू का रस
आंवला-चुकंदर कैंडी बनाने की रेसिपी
- सबसे पहले आंवले को अच्छी तरह से धो लें।
- चुकंदर को छीलकर धो लें और दो टुकड़ों में काट लें।
- अब स्टीमर में आंवला और चुकंदर को पकाएं।
- अगर स्टीमर ना हो तो चलनी पर चुकंदर और आंवला लें और भगोने में पानी भरकर उसी के ऊपर रखकर ढंक दें। धीरे-धीरे पानी गर्म होगा तो भाप से दोनों चीज पक जाएगी।
- जब आंवला और चुकंदर पककर नर्म हो जाए तो इसे भाप से हटा लें और थोड़ा ठंडा हो जाने दें।
- फिर मिक्सी के जार में इनका पेस्ट तैयार कर लें। ध्यान रहे कि पेस्ट बनाने के लिए पानी का इस्तेमाल ना के बराबर करें।
- पैन में थोड़ा सा घी या तेल डालकर गर्म करें। बस इतना की बर्तन की तली चिकनी रहे और पेस्ट डालते ही जलने ना लगे।
- बिल्कुल धीमे फ्लेम पर इस पेस्ट को भूनें। साथ ही इसमे एक कप पिसी हुई मिश्री या चीनी डाल दें।
- साथ में नींबू का रस, काला नमक और सफेद मिर्च पाउडर भी डाल दें।
- सारी चीजों को तब तक भूनें जब तक कि ये सूखकर बिल्कुल इकट्ठा ना होने लगे।
- जब ये हाथ में लेने पर इकट्ठा गोल होने लगे तो गैस बंद कर दें और थोड़ा इसे ठंडा हो जाने दें।
- अब इन सारे पेस्ट की छोटी-छोटी गोल या चौकोर शेप देकर कैंडी तैयार कर लें।
- किसी प्लेट में पिसी चीनी या मिश्री लें और उसमे इन सारी गोलियों को घुमा दें। जिससे ऊपर से लिपट जाएं और बस तैयार हैं मजेदार खट्टी-मीठी गोलियां।
- बच्चों को मार्केट वाला फील देने के लिए इन गोलियों को क्लिंज रैप वाली पॉलीथिन में रैंप कर दें। और तैयार है मार्केट वाली टॉफी।
