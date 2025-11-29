घर का बना भरवा लाल मिर्च अचार: हर खाने का स्वाद बढ़ाने वाला

भारतीय रसोई का असली स्वाद तभी पूरा माना जाता है, जब प्लेट में घर का बना हुआ अचार मौजूद हो। इन्हीं पारंपरिक और लोकप्रिय अचारों में से एक है भरवा लाल मिर्च का अचार। इसका तीखा, खट्टा और चटपटा स्वाद किसी भी साधारण भोजन को भी मजेदार बना देता है। खास बात यह कि यह अचार ना केवल स्वाद बढ़ाता है, बल्कि पेट की पाचन क्रिया को भी बेहतर बनाता है। लंबे समय तक चलने के कारण यह घर की हर रसोई और यात्रा की टोकरी में एक जरूरी आइटम माना जाता है। इसमें इस्तेमाल होने वाले मसालों- जैसे कुटी सरसों, सौंफ, मेथी दाना और हल्दी के कारण यह अचार स्वाद और सेहत दोनों के लिए लाभकारी माना जाता है। सरसों का तेल इसमें प्राकृतिक प्रिजर्वेटिव का काम करता है जिससे अचार कई महीनों तक खराब नहीं होता।