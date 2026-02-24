Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

होली स्पेशल: दूध में सूजी घोलकर बनाएं रसीले मालपुआ, इस ट्रिक से बनेंगे फूले-फूले और क्रिस्पी!

Feb 24, 2026 07:14 am ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

मालपुआ की रेसिपी तो सिंपल है लेकिन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सामग्री भी अगर ऊपर-नीचे हो जाए तो मालपुआ सॉफ्ट नहीं बनते, कभी ज्यादा तेल पी जाते हैं। आज हम आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रहे हैं, जिसे फॉलो करेंगी तो होली पर एकदम परफेक्ट मालपुआ बना लेंगी।

होली स्पेशल: दूध में सूजी घोलकर बनाएं रसीले मालपुआ, इस ट्रिक से बनेंगे फूले-फूले और क्रिस्पी!

होली का त्यौहार सिर्फ रंगों और मस्ती का ही नहीं है, बल्कि इस दिन खाने में ऐसे-ऐसे स्पेशल पकवान बनते हैं जिनका स्वाद लोगों के दिल में बसता है। मालपुआ भी होली पर बनने वाली खास डिशेज में से एक है। ये एक पारंपरिक मीठा पकवान है, जिसे सूजी और मैदा से बनाया जाता है। सौंफ, इलायची की खुशबू, दूध का रसीलापन और चीनी की मिठास, मालपुआ को और भी खास बनाती हैं। मालपुआ की रेसिपी तो सिंपल है लेकिन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सामग्री भी अगर ऊपर नीचे हो जाए तो मालपुआ सॉफ्ट नहीं बनते, कभी ज्यादा तेल पी जाते हैं, तो कभी इनमें वो स्वाद नहीं आ पाता। आज हम आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रहे हैं, जिसे फॉलो करेंगी तो होली पर एकदम परफेक्ट मालपुआ बना लेंगी, भले ही पहली बार बना रही हों।

मालपुआ बनाने के लिए सामग्री

होली पर स्पेशल मालपुआ बनाने के लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत होगी वो हैं - मैदा (1 कप), सूजी (आधा कप), चीनी (आधा कप), दूध, ताजी मलाई (1 कप), केला, कटे हुए ड्राई फ्रूट्स और किशमिश, इलायची पाउडर, सौंफ और तलने के लिए तेल।

ये भी पढ़ें:Holi: मावे में सूजी मिलाकर बनाएं हलवाई जैसी गुजिया, ना फटेंगी और रहेंगी खस्ता!

होली पर बनाएं रसीले मालपुआ, फॉलो करें ये रेसिपी

रसीले और फूले-फूले मालपुआ बनाने के लिए सबसे पहले इसका घोल तैयार कर लें। एक बाउल में मैदा, सूजी और चीनी लें। साथ में थोड़ी सी ताजी मलाई मिलाएं और थोड़ा-थोड़ा दूध डालते हुए एक गाढ़ा सा घोल बना लें। सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करें, ताकि गुठलियां ना रहें। अब इस घोल को ढककर लगभग 3 घंटे के लिए छोड़ दें।

3 घंटे बाद सूजी फूल जाएगी और ये घोल काफी गाढ़ा सा हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा दूध मिलाएं और अच्छे से मिक्स करें। घोल थोड़ा गाढ़ा ही रखना है। अब एक पका हुआ केला अच्छे से मैश कर लें (फोड़ लें) और इसमें मिला दें। फिर कुछ ड्राई फ्रूट्स काटकर एड कर दें जैसे काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट और किशमिश भी। खुशबू और फ्लेवर के लिए इसमें इलायची पाउडर और थोड़ी सी सौंफ भी एड जरूर करें।

ये भी पढ़ें:गुजिया के लिए घर पर ही बना रहीं दूध से मावा तो जरूर देखें ये टिप्स, कम समय लगेगा
ये भी पढ़ें:काजू की शेप में बनाएं सूजी के खस्ता और परतदार नमकपारे, मेहमान भी पूछेंगे रेसिपी!

अब एक कढ़ाही में तेल गर्म कर लें। आप चाहें तो तेल में सीधा घोल डालकर भी मालपुआ बना सकती हैं। लेकिन अगर परफेक्ट गोल शेप चाहिए तो एक छोटी सी ट्रिक फॉलो करें। अगर आपके पास कोई छोटी सी प्लेट है, तो उसे तेल में हल्का गर्म कर लें। उसमें गर्म तेल के साथ थोड़ा सा मालपुआ का घोल डालें और इसे गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लें। इस ट्रिक से एकदम गोल और फूले-फूले मालपुआ बनकर तैयार होंगे।

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

परिचय एवं प्रोफेशनल पहचान
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन

और पढ़ें
holi recipes Recipe Corner

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।