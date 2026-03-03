होली स्पेशल : नॉन-वेज के शौकीनों के लिए घर पर बनाएं ढाबा स्टाइल देसी चिकन करी, ये है रेसिपी
Desi Chicken Curry Recipe : अगर आप होली पर घर आए नॉन वेज लवर मेहमानों को लंच पर कुछ जायकेदार बनाकर खिलाना चाहते हैं, तो यह ढाबा स्टाइल देसी चिकन करी की रेसिपी आपके लिए ही है।
Desi Chicken Curry Recipe For Holi Party : त्योहारों का मौसम हो और रसोई से लजीज व्यंजनों की खुशबू घर को ना महकाए, ऐसा भला कैसे हो सकता है? रंग और खुशी के इस पर्व 'होली' पर अगर आप घर आए नॉन वेज लवर मेहमानों को लंच पर कुछ जायकेदार बनाकर खिलाना चाहते हैं, तो यह ढाबा स्टाइल देसी चिकन करी की रेसिपी आपके लिए ही है। सरसों के तेल में भुने मसालों की महक के साथ पकाए गए चिकन की सॉफ्टनेस वाली इस रेसिपी की हर बाइट में आपको असली देसी स्वाद चखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं घर बैठे कैसे बनाई जाती है ढाबा स्टाइल लटपटी देसी चिकन करी।
देसी चिकन करी रेसिपी बनाने के लिए सामग्री
चिकन मैरीनेट करने के लिए
-2 किलो चिकन (डेढ़ इंच के टुकड़ों में कटा हुआ)
-2 छोटे चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट
-2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर
-2 छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर
-1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर
-1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर
-1 बड़ा चम्मच नींबू का रस
-1 छोटा चम्मच नमक
चिकन करी बनाने के लिए
-6 बड़े चम्मच सरसों का तेल
-1 छोटा चम्मच जीरा
-3-4 साबुत लौंग
-1 छोटा चम्मच साबुत काली मिर्च
-1 इंच लंबा दालचीनी का टुकड़ा
-2 जावित्री की कलियां
-2 तेजपत्ता
-1 कप बारीक कटा हुआ लाल प्याज
-1 छोटा चम्मच नमक (या स्वादानुसार)
-1 छोटा चम्मच चीनी
-1 कप बारीक कटे हुए टमाटर
-3-4 हरी मिर्च (बीच से कटी हुई)
-2 बड़े चम्मच कटा हुआ हरा धनिया
चिकन करी के लिए ऐसे करें चिकन को मेरिनेट
देसी चिकन करी रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले चिकन को मैरीनेट करें। इसके लिए चिकन को पानी से धोकर अच्छी तरह सुखा लें। इसके बाद धुले हुए चिकन, अदरक-लहसुन का पेस्ट, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नींबू का रस और नमक को एक बड़े कटोरे में डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाएं ताकि चिकन पर मैरीनेट की परत चढ़ जाए। अब मैरीनेट किए हुए चिकन को 30 मिनट ढककर अलग रख दें।
देसी चिकन करी बनाने का तरीका
देसी चिकन करी बनाने के लिए सबसे पहले लौंग, दालचीनी, काली मिर्च और जावित्री को ओखली में डालकर हल्का कूट लें। इसके बाद एक पैन में मीडियम-तेज आंच पर तेल गरम करें। तेल गरम होने पर, जीरा, कूटे हुए मसाले और तेज पत्ता डालकर 4-5 सेकंड तक भूनें। इसके बाद पैन में प्याज, नमक और चीनी डालकर प्याज के सुनहरा भूरा होने तक लगातार चलाते हुए पकाएं।
अब इस स्टेज पर मैरीनेट किए हुए चिकन को पैन में डालकर 10 मिनट तक लगातार चलाते हुए पकाएं। इसके बाद टमाटर और हरी मिर्च डालकर 2-3 मिनट तक और पकाएं। अब पैन में 1 कप पानी डालकर आंच को मीडियम-लो करके पैन को ढक्कन से ढककर चिकन के नरम और पूरी तरह पकने तक (40-45 मिनट) बीच-बीच में चलाते हुए पकाएं। अगर आपको पतली ग्रेवी पसंद है तो थोड़ा पानी और डाल सकते हैं। चिकन ग्रेवी के पकने पर धनिया पत्ती से सजाकर गरमागरम चावल या रोटी के साथ परोसें।
लेखक के बारे में
शॉर्ट बायो
मंजू ममगाईं पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
मंजू ममगाईं वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिख रही हैं। बीते साढ़े 6 वर्षों से इस महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हुए उन्होंने न केवल डिजिटल कंटेंट के बदलते स्वरूप को करीब से देखा है, बल्कि यूजर बिहेवियर और पाठकों की बदलती रुचि को समझते हुए कंटेंट को नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया है। पत्रकारिता के तीनों मुख्य स्तंभों— टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल 18 वर्षों का लंबा अनुभव उनकी पेशेवर परिपक्वता का प्रमाण है।
करियर का सफर (प्रिंट की गहराई से डिजिटल की रफ्तार तक)
एचटी डिजिटल से पहले मंजू ने 'आज तक' (इंडिया टुडे ग्रुप), 'अमर उजाला' और 'सहारा समय' जैसे देश के शीर्ष मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। 'आज तक' में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन को लीड करने का उनका अनुभव आज भी उनकी रिपोर्टिंग में झलकता है। वे केवल खबरें नहीं लिखतीं, बल्कि पाठकों के साथ एक 'कनेक्ट' भी पैदा करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और विशेषज्ञता:
दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी (ऑनर्स) और भारतीय विद्या भवन से मास कम्युनिकेशन करने वाली मंजू, साल 2008 से ही मेडिकल रिसर्च और हेल्थ विषयों पर अपनी लेखनी चला रही हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत जटिल वैज्ञानिक तथ्यों और मेडिकल रिसर्च को 'एक्सपर्ट-वेरिफाइड' मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज के रूप में सरल भाषा में प्रस्तुत करना है। स्वास्थ्य से जुड़ी उनकी हर खबर डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित होती है, जो डिजिटल युग में विश्वसनीयता की कसौटी पर खरी उतरती है।
बहुमुखी प्रतिभा और विजन
उनका पत्रकारीय जुनून केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। वे आधुनिक जीवन की भागदौड़ में रिलेशनशिप की जटिलताएं, ब्यूटी ट्रेंड्स, फैशन, ट्रैवलिंग और फूड जैसे विषयों को भी एक्सपर्ट के नजरिए से कवर करती हैं। मंजू का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी 'फैक्ट-चेकिंग' और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करना है, ताकि पाठक जागरूक और बेहतर जीवन निर्णय ले सकें।
कोर एक्सपर्टीज (Core Expertise)
हेल्थ एवं वेलनेस: मेडिकल एक्सप्लेनर, फिटनेस और रिसर्च-आधारित स्वास्थ्य लेख।
लाइफस्टाइल: रिलेशनशिप, ब्यूटी, फैशन, ट्रैवल और किचन हैक्स।
एस्ट्रोलॉजी: अंकज्योतिष, राशिफल और व्रत-त्योहारों का ज्ञान।
