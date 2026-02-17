कांजी के चटपटे स्वाद के बिना अधूरा है होली का त्योहार, सीखें आसान रेसिपी

Chatpati Kanji Quick Recipe: होली का त्योहार आने से पहले लोग घर में तरह-तरह के पकवान बनाते हैं। इन पकवानों में से एक कांजी भी है। अगर आप भी चटपटी कांजी घर पर बनाना चाहते हैं तो सीखिए फटाफट बनने वाली रेसिपी।

होली साल का पहला सबसे बड़ा त्योहार है, जिसे खूब धूमधाम के साथ मनाया जाता है। रंगों के इस त्योहार की शुरुआत होलिका दहन की रात से ही हो जाती है। इस त्योहार के आने से पहले महिलाएं घर पर तरह-तरह के पकवान तैयार करती हैं। पापड़ों और चिप्स के अलावा कुछ टेस्टी स्नैक्स भी बनाए जाते हैं जिसमें गुजिया, मठरी, दही वड़े के अलावा कांजी भी लोग घर में तैयार करते हैं। कुछ लोग कांजी के साथ वड़े बनाते हैं तो वहीं कुछ गाजर की कांजी तैयार करते हैं। पेट को साफ करने वाली चटपटे स्वाद की कांजी बनाना चाहते हैं तो यहां देखिए इसकी रेसिपी।

चटपटी कांजी बनाने के लिए सामग्री कांजी बनाने के लिए बहुत कम सामान की जरूरत होती है। दो लीटर पानी की कांजी बनाने के लिए दो बड़े चम्मच पीले और काले सरसों के बीज, एक छोटा चम्मच हल्दी, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वादानुसार नमक, आधा छोटा चम्मच काला नमक और एक चुटकी हींग चाहिए। क्योंकि यहां हम चटपटी कांजी की रेसिपी बता रहे हैं इसलिए आप दो हरी मिर्च भी लें।