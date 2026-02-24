Hindustan Hindi News
रंगों के त्योहार पर मिठास का तड़का: होली स्पेशल मीठी मठरी, शेफ रेसिपी

Feb 24, 2026 11:59 am IST
होली की मिठास और त्योहारों की खुशबू अगर एक रेसिपी में समा जाए, तो बात ही कुछ और होती है। पारंपरिक स्वाद और रॉयल टच के साथ तैयार यह मीठी मठरी रेसिपी खास मौकों के लिए परफेक्ट है।

होली सिर्फ रंगों का नहीं, बल्कि स्वाद और परंपराओं का भी त्योहार है। इस मौके पर घर में बनी मिठाइयों की खुशबू पूरे माहौल को और खास बना देती है। अगर आप इस होली कुछ अलग, कुरकुरा और रिच स्वाद ट्राई करना चाहते हैं, तो शेफ Ayush Jindal की ये स्पेशल मीठी मठरी एक बेहतरीन विकल्प है। यह रेसिपी उत्तर भारत की पारंपरिक मिठाइयों से प्रेरित है जिसमें घी की खुशबू, इलायची की महक और केसरिया चाशनी की मिठास हर बाइट को त्योहार जैसा बना देती है।

मीठी मठरी के लिए सामग्री

डो के लिए: मैदा – 400 ग्राम, सूजी – 100 ग्राम, नमक – एक चुटकी, घी (मोयन के लिए) – 100 ग्राम, बर्फ का ठंडा पानी – आवश्यकतानुसार, तलने के लिए घी

चाशनी के लिए: चीनी – 1 कप, पानी – 1 कप, केसर – थोड़ा सा, गुलाब जल – कुछ बूंदें, केवड़ा जल – कुछ बूंदें, इलायची – 1–2, फूड कलर – वैकल्पिक

बनाने की विधि

  • सबसे पहले एक बड़े बर्तन में मैदा, सूजी और नमक मिलाएं। अब इसमें घी डालकर हथेलियों से अच्छे से रगड़ें, जब तक मिश्रण रेतीला ना हो जाए। मुट्ठी बांधने पर अगर मिश्रण अपनी शेप पकड़ ले, तो मोयन सही है।
  • अब बर्फ के ठंडे पानी की मदद से सेमी-सॉफ्ट आटा गूंथ लें। आटे को ढककर कम से कम 30 मिनट के लिए रेस्ट दें जिससे मठरी ज्यादा कुरकुरी बने।
  • रेस्ट के बाद आटे की पतली रोटी बेलें और लंबी स्ट्रिप्स में काट लें। मैदा और घी का हल्का पेस्ट बनाकर स्ट्रिप्स पर लगाएं, फिर रोल करते हुए मठरी का आकार दें।
  • कढ़ाही में घी गरम करें और लो-मीडियम आंच पर मठरियों को धीरे-धीरे सुनहरा होने तक तलें। तली हुई मठरियों को निकालकर पूरी तरह ठंडा होने दें।
  • अब चाशनी के लिए एक पैन में थोड़ा घी गरम करें, इलायची हल्की भूनें। फिर पानी, चीनी, केसर, गुलाब जल और केवड़ा जल डालकर एक तार की चाशनी तैयार करें।
  • गरम चाशनी में ठंडी मठरियां डालें और अच्छी तरह कोट करें। ऊपर से ड्राई फ्रूट्स और सिल्वर वर्क से गार्निश करें।

शेफ टिप

  • आटे में ठंडा पानी ही इस्तेमाल करें, इससे मठरी ज्यादा फ्लेकी बनती है।
  • तलते समय आंच तेज ना रखें, वरना मठरी अंदर से कच्ची रह सकती है।

क्यों खास है ये मीठी मठरी?

यह रेसिपी कुरकुरे टेक्सचर और खुशबूदार चाशनी का परफेक्ट बैलेंस है। इसे आप होली के साथ-साथ सर्गी, तीज या किसी भी खास मौके पर स्टोर करके भी परोस सकते हैं।

