रंगों के त्योहार पर मिठास का तड़का: होली स्पेशल मीठी मठरी, शेफ रेसिपी
होली की मिठास और त्योहारों की खुशबू अगर एक रेसिपी में समा जाए, तो बात ही कुछ और होती है। पारंपरिक स्वाद और रॉयल टच के साथ तैयार यह मीठी मठरी रेसिपी खास मौकों के लिए परफेक्ट है।
होली सिर्फ रंगों का नहीं, बल्कि स्वाद और परंपराओं का भी त्योहार है। इस मौके पर घर में बनी मिठाइयों की खुशबू पूरे माहौल को और खास बना देती है। अगर आप इस होली कुछ अलग, कुरकुरा और रिच स्वाद ट्राई करना चाहते हैं, तो शेफ Ayush Jindal की ये स्पेशल मीठी मठरी एक बेहतरीन विकल्प है। यह रेसिपी उत्तर भारत की पारंपरिक मिठाइयों से प्रेरित है जिसमें घी की खुशबू, इलायची की महक और केसरिया चाशनी की मिठास हर बाइट को त्योहार जैसा बना देती है।
मीठी मठरी के लिए सामग्री
डो के लिए: मैदा – 400 ग्राम, सूजी – 100 ग्राम, नमक – एक चुटकी, घी (मोयन के लिए) – 100 ग्राम, बर्फ का ठंडा पानी – आवश्यकतानुसार, तलने के लिए घी
चाशनी के लिए: चीनी – 1 कप, पानी – 1 कप, केसर – थोड़ा सा, गुलाब जल – कुछ बूंदें, केवड़ा जल – कुछ बूंदें, इलायची – 1–2, फूड कलर – वैकल्पिक
बनाने की विधि
- सबसे पहले एक बड़े बर्तन में मैदा, सूजी और नमक मिलाएं। अब इसमें घी डालकर हथेलियों से अच्छे से रगड़ें, जब तक मिश्रण रेतीला ना हो जाए। मुट्ठी बांधने पर अगर मिश्रण अपनी शेप पकड़ ले, तो मोयन सही है।
- अब बर्फ के ठंडे पानी की मदद से सेमी-सॉफ्ट आटा गूंथ लें। आटे को ढककर कम से कम 30 मिनट के लिए रेस्ट दें जिससे मठरी ज्यादा कुरकुरी बने।
- रेस्ट के बाद आटे की पतली रोटी बेलें और लंबी स्ट्रिप्स में काट लें। मैदा और घी का हल्का पेस्ट बनाकर स्ट्रिप्स पर लगाएं, फिर रोल करते हुए मठरी का आकार दें।
- कढ़ाही में घी गरम करें और लो-मीडियम आंच पर मठरियों को धीरे-धीरे सुनहरा होने तक तलें। तली हुई मठरियों को निकालकर पूरी तरह ठंडा होने दें।
- अब चाशनी के लिए एक पैन में थोड़ा घी गरम करें, इलायची हल्की भूनें। फिर पानी, चीनी, केसर, गुलाब जल और केवड़ा जल डालकर एक तार की चाशनी तैयार करें।
- गरम चाशनी में ठंडी मठरियां डालें और अच्छी तरह कोट करें। ऊपर से ड्राई फ्रूट्स और सिल्वर वर्क से गार्निश करें।
शेफ टिप
- आटे में ठंडा पानी ही इस्तेमाल करें, इससे मठरी ज्यादा फ्लेकी बनती है।
- तलते समय आंच तेज ना रखें, वरना मठरी अंदर से कच्ची रह सकती है।
क्यों खास है ये मीठी मठरी?
यह रेसिपी कुरकुरे टेक्सचर और खुशबूदार चाशनी का परफेक्ट बैलेंस है। इसे आप होली के साथ-साथ सर्गी, तीज या किसी भी खास मौके पर स्टोर करके भी परोस सकते हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
परिचय एवं अनुभव
शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
करियर का सफर
लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।
विशेषज्ञता
शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
पुरस्कार
लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।