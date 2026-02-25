Hindustan Hindi News
होली स्पेशल: ब्रेड, दूध और चीनी से सिर्फ 15 मिनट में बनाएं ये टेस्टी डेजर्ट, मेहमान भी पूछेंगे रेसिपी!

Feb 25, 2026 07:18 am IST
Holi Special Recipes: आज हम आपके लिए ऐसी एक डिश की रेसिपी ले कर आए हैं, जिसे आप जब मीठा खाने का दिल करे बनाकर तैयार कर सकती हैं। सिर्फ 15 मिनट लगेंगी और दूध, चीनी, ब्रेड से ये डिश बन जाएगी।

त्योहारों पर खानपान का भी अपना अलग ही मजा है। अब होली आ रही है और घरों में ढेर सारे पकवानों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वैसे इस दिन तो जितनी भी डिशेज बनें कम हैं। खासतौर से कुछ मीठा हो जाए तो बात बन जाए। अब सारी मिठाइयां बनने में काफी टाइम लेती हैं, इसलिए बाहर से ऑर्डर करना ही सही लगता है। लेकिन क्या हो अगर कोई मीठी डिश मैने कुछ मिनटों में बन जाए और उसके लिए सिर्फ दो-चार चीजों की ही जरूरत हो? आज हम आपके लिए ऐसी ही एक डिश ले कर आए हैं, जिसे आप जब मीठा खाने का दिल करे बनाकर तैयार कर सकती हैं। सिर्फ 15 मिनट लगेंगी और दूध, चीनी, ब्रेड से ये डिश बन जाएगी। होली जैसे त्योहार पर भी आप इसे मेहमानों को सर्व कर सकती हैं। आइए फटाफट रेसिपी जान लेते हैं।

सिर्फ 3 चीजों से बनेगा ये टेस्टी डेजर्ट, देखें सामग्री

मीठे में कुछ टेस्टी खाना है जो फटाफट बन भी जाए तो ये डेजर्ट ट्राई कर सकती हैं। इसके लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत होगी वो हैं- पानी (2 चम्मच), दूध (3 कप), ब्रेड स्लाइसेज, इलायची पाउडर, केसर के धागे (10-15), कंडेंस्ड मिल्क (3 चम्मच) (ऑप्शनल, इसकी जगह आप चीनी भी एड कर सकती हैं)। अब चाशनी बनाने के लिए आपको चीनी (आधा कप), पानी (1 कप), इलायची पाउडर (आधा चम्मच), केसर के धागे (7-8) चाहिए होंगे। इसके अलावा ब्रेड को सेंकने के लिए थोड़ा सा देसी घी भी ले लें।

दूध, ब्रेड और चीनी से 15 मिनट में बनाएं ये टेस्टी डेजर्ट, रेसिपी

15 मिनट में कुछ टेस्टी सा बनाना है, जो मेहमानों को भी सर्व कर सकें तो ये डेजर्ट ट्राई करें। इसके लिए सबसे पहले इंस्टेंट रबड़ी बनाकर तैयार कर लें। एक पैन में दो चम्मच पानी लें और उसमें दूध एड कर दें। दूध को उबलने रख दें, तब तक दो-तीन ब्रेड की स्लाइसेज लें और उनके किनारे हटाकर मिक्सर में पीसकर पाउडर बना लें। दूध में उबाल आते ही ये पाउडर एड कर दें। फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर और केसर के धागे मिलाएं।

दूध को गाढ़ा होने तक पकाती रहें। लास्ट में आप चीनी मिला सकती हैं या और क्रीमी फ्लेवर के लिए थोड़ा सा कंडेंस्ड मिल्क भी एड कर सकती हैं। थोड़ी देर और पकाने पर रबड़ी बनकर तैयार हो जाएगी, इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रख दें। तब तक चाशनी बनाकर तैयार कर लें। इसके लिए पैन में चीनी, पानी, इलायची पाउडर और केसर के धागे डालकर बॉयल कर लें। जब तक ये चिपचिपी सी चाशनी न बन जाए।

अब ब्रेड की स्लाइसेज लें और इनके ब्राउन किनारों को काटकर अलग कर दें, फिर इन्हें तिकोने (ट्राएंगल) शेप में काट लें। एक तवे पर देसी घी गर्म करें और इन स्लाइसेज को अच्छे से रोस्ट कर लें, जब तक ये गोल्डन और क्रिस्पी ना हो जाएं। इन्हें चाशनी में डिप कर के बाहर निकाल लें। एक स्लाइस पर रबड़ी लगाएं और ऊपर से दूसरी स्लाइस रख दें। आपका डेजर्ट तैयार है। इसे कटे हुए पिस्ता से गार्निश करें और बची हुई रबड़ी के साथ सर्व करें।

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

परिचय एवं प्रोफेशनल पहचान
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन

