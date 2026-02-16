होली से पहले बनाकर रख लें दादी-नानी वाले आलू के चिप्स, ये 1 चीज डालने से बिल्कुल सफेद बनेंगे!
Holi Special Potato Chips Recipe: आलू के चिप्स बनाना सिंपल है लेकिन छोटी-छोटी गलतियां इन्हें खराब कर सकती हैं। ये रेसिपी फॉलो करेंगी तो बिल्कुल दादी-नानी वाले कुरकुरे आलू के चिप्स बनकर रेडी होंगे।
होली आने में अब ज्यादा समय नहीं रहा है। यही टाइम है जब घर-घर में पापड़ और चिप्स बनना शुरू हो जाते हैं। अमूमन घर की महिलाएं खूब सारे आलू के चिप्स बनाकर रख लेती हैं, जिन्हें सालभर एंजॉय किया जाता है। ये कुरकुरे आलू के चिप्स चाय के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं, वहीं कुछ लोग दाल-चावल के साथ भी इन्हें खूब पसंद करते हैं। बच्चों के तो ये फेवरिट हैं। खैर, यूं तो आलू के चिप्स बनाना सिंपल है लेकिन छोटी-छोटी गलतियां इन्हें खराब कर सकती हैं। तो चलिए आज आपको आलू के चिप्स बनाने का सही माप और सही तरीका बताते हैं। ये रेसिपी फॉलो करेंगी तो बिल्कुल दादी-नानी वाले कुरकुरे आलू के चिप्स बनकर रेडी होंगे।
आलू के चिप्स बनाने के लिए सामग्री
आलू के चिप्स बनाने के लिए आप अपने हिसाब से कितने भी किलो आलू ले सकती हैं। बस ध्यान रखें कि आलू थोड़े बड़े हों। इनका साइज जितना बड़ा होगा उतना ही चिप्स बनाने में आसानी भी होगी। इसके अलावा थोड़ी सी फिटकरी लें, इससे चिप्स का रंग एकदम सफेद रहता है। साथ ही आपके दो चम्मच सादा नमक भी चाहिए होगा।
इस तरह एकदम कुरकुरे बनेंगे आलू के चिप्स
आलू के चिप्स बनाने के लिए सबसे पहले आलू छीलना शुरू कर दें, फिर इन्हें पानी से अच्छी तरह धो लें। अब एक बड़े बर्तन या बाल्टी में पानी भर लें और उसमें जरा सी फिटकरी के टुकड़े मिला दें। फिटकरी मिलाने से चिप्स का रंग एकदम सफेद रहता है और ये पीले या काले नहीं पड़ते। ग्रेटर की मदद से आलू घिसते हुए चिप्स बना लें और इसी पानी में डालती जाएं। ध्यान रहे आलू बाहर ना रखें, इससे इनकी रंगत बिगड़ सकती है।
अब चिप्स को गर्म पानी में हल्का सा ब्लांच करना है। इसके लिए एक कढ़ाही में पानी गर्म करें और उसमें दो चम्मच सादा नमक मिला दें। फिटकरी का टुकड़ा ले कर एक बार इस पानी में भी घुमा दें। ध्यान रहे इसमें फिटकरी मिलानी नहीं है। इसके बाद आलू के चिप्स डालें और हल्का सा कुक कर लें। आपको बस इन्हें 30% कुक करना है, जिसमें सिर्फ 2-3 मिनट ही लगेंगे। ज्यादा कुक करने से आलू गल जाएंगे और चिप्स खराब बनेंगे।
जैसे ही चिप्स हल्के से कुक हो जाएं इन्हें तुरंत गर्म पानी से निकलाकर दूसरे बर्तन में रख दें। फिर इन्हें धूप में सुखाने के लिए किसी सूती कपड़े पर फैला लें। दो से तीन दिनों की धूप में ये अच्छे से सूख जाएंगे। इसके बाद आप इन्हें किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर के रख सकती हैं, ये सालभर खराब नहीं होंगे।
अब जब भी आलू के चिप्स खाने का मन करे, इन्हें तेल में फ्राई कर लें। ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और नमक डालकर मिक्स कर लें। बहुत ही टेस्टी और चटपटे आलू के चिप्स बनकर रेडी होते हैं।
