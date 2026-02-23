Hindustan Hindi News
होली स्पेशल: मावे में सूजी मिलाकर बनाएं हलवाई जैसी गुजिया, ना फटेंगी और रहेंगी खस्ता! रेसिपी

Feb 23, 2026 08:14 am ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
Holi Special Suji Mawa Gujiya: अगर आप भी होली के लिए सूजी मावे की गुजिया बनाने की सोच रही हैं, तो ये रेसिपी फॉलो कर सकती हैं। इससे एकदम परफेक्ट गुजिया बनेंगी। अंदर की स्टफिंग मुंह में घुल जाएगी तो वहीं बाहर से ये एकदम खस्ता और कुरकुरी बनेंगी।

होली स्पेशल: मावे में सूजी मिलाकर बनाएं हलवाई जैसी गुजिया, ना फटेंगी और रहेंगी खस्ता! रेसिपी

होली का त्यौहार हो और गुजिया की बात ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। बाहर से खस्ता और अंदर से मुंह में घुलने वाली स्टफिंग ही गुजिया को परफेक्ट बनाती हैं। यूं तो गुजिया प्योर मावे से बनती है, जिसमें ड्राई फ्रूट्स भी एड किए जाते हैं। लेकिन खूब सारी गुजिया बना रही हैं तो मावे में सूजी भी मिला सकती हैं। इससे मावा भी कम लगेगा और गुजिया और भी ज्यादा टेस्टी हो जाएगी। सूजी गुजिया की स्टफिंग को दानेदार बनाती है, जो खाने में काफी अच्छी लगती है। अगर आप भी होली के लिए सूजी मावे की गुजिया बनाने की सोच रही हैं, तो ये रेसिपी फॉलो कर सकती हैं। इससे एकदम परफेक्ट गुजिया बनेंगी। अंदर की स्टफिंग मुंह में घुल जाएगी तो वहीं बाहर से ये एकदम खस्ता और कुरकुरी बनेंगीं। आइए शेफ पारुल की रेसिपी जानते हैं।

सूजी मावे की गुजिया बनाने की सामग्री

सूजी मावे की गुजिया बनाने के लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत होगी वो हैं- मैदा (2 कप), नमक (चुटकी भर), शुद्ध देसी घी (4 चम्मच), ड्राई फ्रूट्स (काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता), सूजी (2 चम्मच), नारियल का बुरादा (2 चम्मच) मावा (200 ग्राम), इलायची पाउडर (आधा चम्मच), केसर के धागे, चीनी पाउडर (5 चम्मच), तलने के लिए तेल या घी।

होली स्पेशल सूजी मावा गुजिया बनाने की विधि

होली पर सूजी और मावे की गुजिया बना हैं तो स्टफिंग बनाने और आटा गूंथने के लिए ये रेसिपी फॉलो कर सकती हैं। सबसे पहले तो गुजिया का आटा लगाकर रख लें। इसके लिए एक परात में मैदा लें, उसमें चुटकी भर नमक मिलाएं। फिर थोड़ा सा देसी घी का मोयन लगाकर आटे को मसलते हुए गूंथें। थोड़ा-थोड़ा पानी एड करें और एक सख्त सा आटा लगाकर तैयार कर लें। अब इसे 20-25 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ दें।

गुजिया की स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में देसी घी गर्म करें और फिर उसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स (काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश) डालकर भून लें। जैसे ही ये सुनहरे हो जाएं इनमें सूजी और नारियल का बुरादा मिक्स करें। सभी चीजों को रोस्ट करें, जब तक सूजी अच्छी तरह ना भून जाए। इसके बाद सारे मिक्स को किसी कटोरी में निकाल लें।

अब पैन में मावा (खोया) को थोड़ी देर भून लें। फिर जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा ये बिखरने लगेगा। इसमें सूजी वाला मिक्सचर एड करें, खुशबू के लिए इलायची पाउडर मिलाएं, चीनी का पाउडर (बूरा) एड करें। चाहें तो कुछ केसर के धागे भी मिला सकती हैं। सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर दें। स्टफिंग बनकर तैयार है।

अब आटे को हल्के हाथों से दोबारा गूंथ लें। छोटी-छोटी लोई बनाकर बेल लें। इन्हें सांचे में रखें और गुजिया की स्टफिंग भर दें। चारों तरफ उंगली से पानी लगा लें, इससे गुजिया खुलेगी नहीं। अच्छे से दबाकर गुजिया भर दें। फिर कढ़ाही में देसी घी या तेल गर्म करें और गुजिया को गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंं। एकदम खस्ता, कुरकुरी हलवाई जैसी गुजिया बनकर तैयार होगी।

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

परिचय एवं प्रोफेशनल पहचान
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन

