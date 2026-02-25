Hindustan Hindi News
होली पार्टी के लिए परफेक्ट स्नैक – मीठी, तीखी और चटपटी कोन चाट रेसिपी

Feb 25, 2026 11:47 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
होली पर कुछ चटपटा, रंगीन और झटपट बनाना चाहते हैं? होली स्पेशल एक परफेक्ट रेसिपी है जो स्वाद, रंग और मस्ती- तीनों का शानदार कॉम्बिनेशन है।

होली सिर्फ रंगों का नहीं, बल्कि स्वाद और मस्ती का भी त्योहार है। इस दिन घर आए मेहमानों के लिए कुछ ऐसा बनाना चाहिए जो दिखने में आकर्षक हो और खाने में जबरदस्त। कोन चाट इसी सोच का बेहतरीन उदाहरण है। यह ना सिर्फ बच्चों को पसंद आती है, बल्कि बड़ों के लिए भी एक मजेदार स्ट्रीट-फूड अनुभव देती है। यह आपकी पार्टी की शान बनेगी और मेहमानों की तारीफ भी बटोरेगी।

कोन चाट क्या है?

कोन चाट एक फ्यूजन स्टाइल चाट है जिसमें कुरकुरे कोन के अंदर आलू, चना, दही, चटनी और मसालों की लेयरिंग की जाती है। इसे हाथ में पकड़कर आसानी से खाया जा सकता है, इसलिए यह होली पार्टी, किटी पार्टी या आउटडोर सेलिब्रेशन के लिए परफेक्ट स्नैक है।

आवश्यक सामग्री

रेडीमेड कोन या वफर कोन, उबले आलू (छोटे टुकड़ों में कटे), उबले काले चने / सफेद चने, बारीक कटा प्याज और टमाटर, दही (फेंटा हुआ), हरी चटनी, इमली की मीठी चटनी, चाट मसाला, भुना जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वादानुसार, सेव, अनार के दाने और हरा धनिया (गार्निश के लिए)

बनाने की विधि (Step-by-Step)

स्टेप 1: सामग्री की तैयारी

सबसे पहले आलू और चने उबाल लें। आलू को छोटे-छोटे क्यूब्स में काटें और चनों का छिलका हटा दें। प्याज और टमाटर को बहुत बारीक काटें ताकि चाट का टेक्सचर सही रहे।

स्टेप 2: चाट का बेस तैयार करें

एक बड़े बाउल में उबले आलू, चने, प्याज और टमाटर डालें। इसमें स्वादानुसार नमक, चाट मसाला, भुना जीरा पाउडर और हल्की सी लाल मिर्च डालकर अच्छे से मिक्स करें।

स्टेप 3: दही को परफेक्ट बनाएं

दही को अच्छे से फेंट लें ताकि उसमें कोई गांठ ना रहे। चाहें तो इसमें थोड़ा नमक या चीनी मिलाकर स्वाद बैलेंस कर सकते हैं। स्मूद दही चाट का टेस्ट और लुक दोनों बढ़ाता है।

स्टेप 4: कोन की लेयरिंग शुरू करें

अब एक कुरकुरा कोन लें। सबसे नीचे थोड़ा आलू-चना मिश्रण भरें। इसके ऊपर 1–2 चम्मच फेंटा हुआ दही डालें ताकि नीचे की लेयर सॉफ्ट और स्वादिष्ट बने।

स्टेप 5: चटनी डालें

दही के ऊपर हरी चटनी और इमली की मीठी चटनी डालें। दोनों चटनियों की मात्रा अपने स्वाद के अनुसार रखें ताकि चाट ना ज्यादा तीखी हो ना ज्यादा मीठी।

स्टेप 6: दूसरी लेयर तैयार करें

अब फिर से आलू-चना मिश्रण डालें। इससे कोन पूरी तरह भरेगा और हर बाइट में सभी फ्लेवर मिलेंगे।

स्टेप 7: टॉपिंग और गार्निश

ऊपर से सेव डालें, फिर अनार के दाने और बारीक कटा हरा धनिया डालें। चाहें तो थोड़ा चाट मसाला भी ऊपर से छिड़क सकते हैं।

स्टेप 8: तुरंत परोसें

कोन चाट को बनाते ही सर्व करें, ताकि कोन कुरकुरा रहे। देर करने पर कोन नरम हो सकता है और मजा कम हो जाएगा।

होली पार्टी के लिए क्यों है परफेक्ट?

  • नो प्लेट, नो झंझट – हाथ में पकड़कर खाई जाने वाली चाट
  • कलरफुल प्रेजेंटेशन – होली थीम से पूरी तरह मेल
  • झटपट तैयार – ज्यादा समय नहीं लगता
  • बच्चों और बड़ों दोनों की फेवरेट

स्वाद बढ़ाने के टिप्स

  • दही को हल्का मीठा रखें ताकि चाट का स्वाद बैलेंस रहे।
  • परोसने से ठीक पहले चटनी डालें।
  • चाहें तो उबले कॉर्न या स्प्राउट्स भी मिला सकते हैं।

