बेसन से बने चटपटे पापड़ की नोट कर लें रेसिपी, धूप में सुखाने की नहीं पड़ेगी जरूरत
Besan Ke Papad Recipe: होली पर आलू और साबुदाने के पापड़ तो खूब बना रही होंगे। लेकिन इस बार मार्केट स्टाइल बेसन के पापड़ बनाकर देखें। इसे धूप में सुखाने की भी जरूरत नहीं होती। सीख लें बिल्कुल आसान और टेस्टी तरीका।
होली का त्योहार नजदीक है। ज्यादातर घरों में आलू के पापड़ और चिप्स जमकर बन रहे होंगे। लेकिन इस बार आप कुछ नये टेस्ट के पापड़ भी बनाकर ट्राई कर सकते हैं। जिन्हें बहुत ज्यादा धूप में सुखाने की जरूरत नहीं है। बल्कि इन्हें आधे घंटे से ज्यादा धूप में रखा तो ये टूटकर खराब भी हो जाएंगे। बस सीख लें बगैर धूप में सूखे ही बन जाने वाले मजेदार, चटपटे बेसन के पापड़ और नोट कर लें रेसिपी।
बेसन के पापड़ बनाने की सामग्री
250 ग्राम बेसन
20-25 काली मिर्च
एक चौथाई चम्मच जीरा
एक चुटकी हींग
स्वादानुसार नमक
बेकिंग सोडा एक चौथाई चम्मच
आधा कटोरी पानी
बेसन का पापड़ बनाने का तरीका
- सबसे पहले ढाई सौ ग्राम बेसन को लेकर छान लें।
- अब आधा कटोरी पानी यानी जितना बेसन है उसका एक चौथाई मात्रा में पानी लेकर गर्म करें।
- इस पानी में नमक स्वादानुसार डालें। साथ ही एक चौथाई चम्मच बेकिंग सोडा डाल दें।
- पानी उबलते ही इसमे हींग डाल दें।
- साथ ही जीरा को क्रश करके डाल दें। अब गैस को बंद कर दें और ठंडा हो जाने दें।
- काली मिर्च को ताजा कूट लें। ध्यान रहे कि काली मिर्च का पाउडर नहीं बनाना है। केवल दरदरा पीसना है। बारीक वाले भाग को नहीं डालना नहीं तो पापड़ काले हो जाएंगे।
- इस पानी में दो चम्मच तेल डाल दें।
- बेसन को किसी बड़े थाली में लें और इसमे कुटी काली मिर्च को डाल दें। पानी के ठंडा हो जाने के बाद इसे बेसन में डालकर मिक्स करें।
- पानी डालते जाएं और सख्त आटा गूंथे। अगर जरूरत हो तो एक चम्मच से दो चम्मच बेसन ज्यादा लें।
- थाली में चिपके बेसन को किसी शार्प चीज से खुरचकर निकालें और बेसन को गूंथ लें।
- ऊपर से हल्का सा तेल और डालें और अच्छी तरह से मिक्स करें और चिकना कर लें।
- अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिलाते हुए छोटी-छोटी लोई काटकर निकाल लें।
- सारे बेसन की लोई काटकर थाली में रख लें। इन लोईयों के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालकर मिक्स कर दें। जिससे ये चिपके नहीं। साथ ही इन्हें ढंक दें जिससे सूखे नहीं
- अब एक-एक लोई लेकर बेल लें। बेलने के लिए हल्का सा सूखा मैदा डालकर पतला-पतला बेंले और इन्हें किसी पॉलीथन पर डालकर सूखने के लिए छोड़ दें।
- इन पापड़ों को घर के अंदर ही किसी गर्म जगह सूखने दें। जरूरत हो तो धूप में मात्र 15 से 20 मिनट ही रखें।
- ये पापड़ धूप लगने से टूट सकते हैं और टेढ़े हो जाएंगे। इसलिए इन पापड़ों को घर के अंदर ही सुखाएं और एक के ऊपर एक रखकर किसी पॉलीथिन में रैप करके रख दें।
- जब मन करें इन्हें फ्राई करें। या तवे, एयरफ्रायर या माइक्रोवेव में नो ऑयल में पकाएं।
लेखक के बारे मेंAparajita
शॉर्ट बायो
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना
