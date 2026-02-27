सिर्फ नमक- जीरा डालने से नहीं बनती मसाला छाछ, नोट करें होली की सही ट्रेडिशनल रेसिपी
Masala Chaas Recipe : नाच-गाने और रंगों की मस्ती के बीच जब आप पुदीने और भुने जीरे की खुशबू से महकती हुई यह देसी मसाला छाछ मेहमानों को परोसेंगे, तो यकीन मानिए, हर कोई इसकी ताजगी का दीवाना हो जाएगा।
होली के दिन हवा में उड़ते गुलाल और हुड़दंग के बीच प्यास और थकान का लगना बेहद स्वाभाविक होता है। इस दिन लोग घर आए मेहमानों स्वागत गुझिया की मिठास और पकौड़ों का चटपटे स्वाद के साथ करते हैं। हालांकि गले को ठंडक और पेट को सुकून देने के लिए लोग ठंडाई और छाछ का स्वाद लेना पसंद करते हैं। लेकिन अकसर देखा जाता है कि लोग मसाला छाछ के नाम पर छाछ में नमक और जीरा डालकर परोस देते हैं। जो कि मसाला छाछ बनाने का सही तरीका तो बिल्कुल नहीं होता है। अपनी इस खबर में आज आपको बताते हैं मसाला छाछ बनाने का देसी और सही तरीका। मसाला छाछ गर्मियों के लिए एक बेहतरीन और ताजगी भरी ड्रिंक है। नाच-गाने और रंगों की मस्ती के बीच जब आप पुदीने और भुने जीरे की खुशबू से महकती हुई यह देसी मसाला छाछ मेहमानों को परोसेंगे, तो यकीन मानिए, हर कोई इसकी ताजगी का दीवाना हो जाएगा। यह न केवल आपके शरीर को हाइड्रेटेड रखेगी, बल्कि त्योहार के भारी खाने को पचाने में भी जादू की तरह काम करेगी। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाई जाती है मसाला छाछ।
मसाला छाछ बनाने के लिए सामग्री
एक चुटकी लाल मिर्च
आधा छोटा चम्मच पुदीना पाउडर
-1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर (भुना हुआ)
काला नमक स्वादानुसार
हरी मिर्च टुकड़ों में कटी हुई
धनिया पत्ती
बर्फ के टुकड़े
मसाला छाछ बनाने का तरीका
मसाला छाछ बनाने के लिए सबसे पहले एक गहरे बर्तन या ब्लेंडर में 2 कप ताजा दही लेकर उसमें 3 से 4 कप ठंडा पानी डालें। अगर आप ज्यादा गाढ़ी छाछ पीना पसंद करते हैं तो उसमें पानी कम डालें। इसके बाद मसाला छाछ में रसोई में रखें कुछ मसाले मिलाएं। आप छाछ में 1 छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, स्वादानुसार काला नमक (यह आपके पाचन को अच्छा बनाए रखेगा), छाछ में हल्का तीखापन जोड़ने के लिए एक चुटकी लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच पुदीना पाउडर और कटी हुई हरी मिर्च डालें।
छाछ को मिक्स करें
छाछ के मिश्रण को सभी मसाले डालने के बाद मथानी से अच्छी तरह मथें या ब्लेंडर में डालकर 10-15 सेकंड के लिए तब तक चलाएं जब तक कि ऊपर झाग न बन जाए। तैयार छाछ में बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डालें और अच्छी तरह मिलाएं। छाछ को परोसने से पहले गिलास में बर्फ के टुकड़े डालकर ऊपर से तैयार मसाला छाछ डालें।
मसाला छाछ का स्वाद बढ़ाएगा ये खास टिप- अगर आपके पास समय है, तो छाछ बनाने के बाद इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। इससे मसालों का स्वाद छाछ में अच्छी तरह घुल मिल जाता है।
लेखक के बारे मेंManju Mamgain
शॉर्ट बायो
मंजू ममगाईं पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
मंजू ममगाईं वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिख रही हैं। बीते साढ़े 6 वर्षों से इस महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हुए उन्होंने न केवल डिजिटल कंटेंट के बदलते स्वरूप को करीब से देखा है, बल्कि यूजर बिहेवियर और पाठकों की बदलती रुचि को समझते हुए कंटेंट को नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया है। पत्रकारिता के तीनों मुख्य स्तंभों— टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल 18 वर्षों का लंबा अनुभव उनकी पेशेवर परिपक्वता का प्रमाण है।
करियर का सफर (प्रिंट की गहराई से डिजिटल की रफ्तार तक)
एचटी डिजिटल से पहले मंजू ने 'आज तक' (इंडिया टुडे ग्रुप), 'अमर उजाला' और 'सहारा समय' जैसे देश के शीर्ष मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। 'आज तक' में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन को लीड करने का उनका अनुभव आज भी उनकी रिपोर्टिंग में झलकता है। वे केवल खबरें नहीं लिखतीं, बल्कि पाठकों के साथ एक 'कनेक्ट' भी पैदा करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और विशेषज्ञता:
दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी (ऑनर्स) और भारतीय विद्या भवन से मास कम्युनिकेशन करने वाली मंजू, साल 2008 से ही मेडिकल रिसर्च और हेल्थ विषयों पर अपनी लेखनी चला रही हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत जटिल वैज्ञानिक तथ्यों और मेडिकल रिसर्च को 'एक्सपर्ट-वेरिफाइड' मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज के रूप में सरल भाषा में प्रस्तुत करना है। स्वास्थ्य से जुड़ी उनकी हर खबर डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित होती है, जो डिजिटल युग में विश्वसनीयता की कसौटी पर खरी उतरती है।
बहुमुखी प्रतिभा और विजन
उनका पत्रकारीय जुनून केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। वे आधुनिक जीवन की भागदौड़ में रिलेशनशिप की जटिलताएं, ब्यूटी ट्रेंड्स, फैशन, ट्रैवलिंग और फूड जैसे विषयों को भी एक्सपर्ट के नजरिए से कवर करती हैं। मंजू का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी 'फैक्ट-चेकिंग' और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करना है, ताकि पाठक जागरूक और बेहतर जीवन निर्णय ले सकें।
कोर एक्सपर्टीज (Core Expertise)
हेल्थ एवं वेलनेस: मेडिकल एक्सप्लेनर, फिटनेस और रिसर्च-आधारित स्वास्थ्य लेख।
लाइफस्टाइल: रिलेशनशिप, ब्यूटी, फैशन, ट्रैवल और किचन हैक्स।
एस्ट्रोलॉजी: अंकज्योतिष, राशिफल और व्रत-त्योहारों का ज्ञान।
