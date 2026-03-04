Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

होली स्पेशल: चटपटी स्टफिंग के साथ बनाएं यूपी वाली आलू की कचौड़ी, देखें टेस्टी रेसिपी

Mar 04, 2026 10:39 am ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Holi Special Recipes: अगर आप भी होली पर कुछ खास बनाने की सोच रही हैं, तो गरमा-गरम आलू की कचौड़ी बनाकर तैयार कर सकती हैं। स्टफिंग एकदम चटपटी और टेस्टी बने, इसके लिए यहां दी गई रेसिपी फॉलो करें।

होली स्पेशल: चटपटी स्टफिंग के साथ बनाएं यूपी वाली आलू की कचौड़ी, देखें टेस्टी रेसिपी

होली वाले दिन सिर्फ रंगों भरी मौज-मस्ती ही नहीं पेट पूजा भी जबरदस्त होती है। घर-घर में ढेर सारे पकवान बनते हैं, मीठे से ले कर नमकीन तक हर तरह की वैरायटी मिल जाती है। इसी खास दिन यूपी के घरों में बनती है आलू की कचौड़ी, जो खाने में बड़ी मजेदार लगती है। आलू की चटपटी स्टफिंग डालकर कचौड़ी को तेल में तला जाता है। अचार, रायता या हरी चटनी के साथ ये बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। कचौड़ी की खास बात है कि इन्हें बनाने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है और स्वाद भी जबरदस्त आता है। अगर आप भी होली पर कुछ खास बनाने की सोच रही हैं, तो गरमा-गरम आलू की कचौड़ी बनाकर तैयार कर सकती हैं। स्टफिंग एकदम चटपटी और टेस्टी बने, इसके लिए यहां दी गई रेसिपी फॉलो करें।

यूपी स्टाइल आलू की कचौड़ी बनाने की सामग्री

आलू की कचौड़ी बनाने के लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत होगी वो हैं - गेहूं का आटा, उबले हुए आलू, कटी हुई हरी मिर्च, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नमक, हरा धनिया पत्ता और तलने के लिए तेल।

ये भी पढ़ें:ब्रेड पकौड़े के लिए बैटर और आलू की फिलिंग कैसे बनाएं? शेफ रणवीर ने बताई रेसिपी!

ऐसे बनाएं गरमा-गरम आलू की कचौड़ी / पूड़ी

त्योहार कोई भी हो कुछ आलू की चटपटी सी कचौड़ी खा कर मजा ही आ जाता है। इन्हें बनाना बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले तो आटा लगाकर रख दें। नॉर्मल पूड़ी के लिए आप जैसा आटा गूंथती है, वैसा ही कचौड़ी के लिए भी गूंथना है। इसे लगभग 10-15 मिनट के लिए रेस्ट करने दें, तब तक आलू की स्टफिंग बनाकर रेडी कर लें।

ये भी पढ़ें:होली पर बनाएं बिहारी स्टाइल दूध पुआ, रबड़ी-मालपुआ का स्वाद भूल जाएंगे!

इसके लिए आलू उबाल लें। फिर इन्हें छीलकर मैश कर लें। इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च एड करें, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। कुछ लोग बारीक कटी हुई प्याज भी मिलाते हैं, इसका टेस्ट भी काफी अच्छा आता है। अब मसालों में स्वादानुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और धनिया पाउडर एड करें। सारी स्टफिंग को अच्छे से मिक्स करें। आप चाहें तो थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया भी एड कर सकती हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू और फ्लेवर एड होता है।

ये भी पढ़ें:होली पर बनाएं मलाईदार शाही लस्सी, शेफ से जान लें गाढ़ी दही जमाने का सीक्रेट!

अब आटे की छोटी-छोटी लोइयां बना लें। इन्हें हाथों से दबाते हुए थोड़ा फ्लैट करें, फिर सेंटर में 1-2 चम्मच आलू की स्टफिंग भरें। इसे अच्छे से सील करें और पूड़ी की तरह बेल लें। बहुत पतला ना करें, इससे कचौड़ी फट सकती है। अब तेल को मीडियम आंच पर गर्म होने दें, फिर इसमें कचौड़ी तलने के लिए डालें। इन्हें दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक तल लें। बहुत ही टेस्टी आलू की कचौड़ी बनकर तैयार होती हैं। इन्हें आप रायता, हरी चटनी या अचार के साथ सर्व कर सकती हैं।

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

परिचय एवं प्रोफेशनल पहचान
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन

और पढ़ें
holi recipes Recipe Corner

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।