होली से पहले बना लें चावल की कुरकुरी कचरी, चाय के साथ खाने में आएगा मजा, नोट करें रेसिपी
होली के लिए लोग पहले से ही चिप्स, पापड़ बनाना शुरू कर देते हैं। इस बार होली पर आप मेहमानों को चाय के साथ कचरी खिलाएं। चावल से कचरी बनती है और ये काफी टेस्टी लगती है। इसे बनाना भी काफी आसान है।
होली के लिए लोग पहले से ही चिप्स, पापड़ बनाना शुरू कर देते हैं। पहले लोग चावल की कचरी भी बनाते थे, जो बिल्कुल कुरकुरे की तरह होती थी। बस कुरकुरे का स्वाद चटपटा होता है और कचरी थोड़ी सादी होती लेकिन चाय से टेस्टी लगती है। अगर आप इस बार होली पर मेहमानों को चाय के साथ कचरी खिलाना चाहती हैं, तो झटपट इसे बना सकती हैं। कचरी बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती है और इसे बच्चे-बूढ़े सभी पसंद करते हैं। चलिए आपको चावल की कचरी बनाने की रेसिपी बताते हैं।
कचरी बनाने के लिए सामग्री-
कचरी बनाने के लिए आपको चाहिए- आधा कप चावल, 2 चम्मच तेल, 1 चम्मच जीरा, स्वादानुसार नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च, पानी।
कचरी के लिए चावल तैयार करें-
सबसे पहले चावल को अच्छे से धोकर पानी पसा दें। फिर कुकर में चावल को रखें और थोड़ा ऊपर तक पानी डालें, जिससे चावल गल जाए। अब इसमें चम्मच तेल, 1 चम्मच जीरा, स्वादानुसार नमक और लाल मिर्च डालकर ढक्कन लगा दें। कुकर में 3-4 सीटी लगाकर इसे पकाएं। जब प्रेशर निकल जाए, तब इसे खोलकर कल्छुल से चलाएं। चावल बिल्कुल घुट जाना चाहिए। अब इसे हल्का ठंडा होने के लिए रख दें।
कचरी कैसे बनाएं-
अब एक ट्रांसपेरेंट या किसी रिफाइंड का खाली पैकेट लें और इसमें चावल वाला पेस्ट भर दें। इस पैकेट के कोने को कैंची से हल्का काट दें। कट उतना ही करना है, जितने में कचरी आसानी से निकलकर बन जाएं। आपके घर में जहां भी धूप आती हो वहां पन्नी बिछाएं और कचरी को वही बनाना शुरू करें। आप इसे छोटा भी बना सकते हैं और बड़ी लाइन में भी। बाद में इसे तोड़कर छोटा कर सकते हैं। कचरी बनाने के बाद धूप में इसे 3-4 दिनों तक सुखाना है, जिससे ये कुरकुरी हो जाए।
तेल में फ्राई करें-
जब कचरी अच्छे से सूख जाए, तब इसे गर्म तेल में फ्राई करें। कचरी बिल्कुल कुरकुरे की तरह क्रिस्पी हो जाएगी। इसके ऊपर से चाट मसाला डालकर खाएं। अगर आप चावल वाले पेस्ट में लाल मिर्च नहीं डालते हैं, तो ऊपर से लाल मिर्च छिड़ककर खाएं। चाय के साथ इसका स्वाद दोगुना हो जाएगा।
