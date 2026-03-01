होली पर नहीं बना पाएं हैं पापड़-गुजिया तो ट्राई करें टॉफी समोसा, बेहद क्रिस्पी सॉफ्ट है रेसिपी
Toffee Samosa Recipe : होली पार्टी को मस्ती और जायके से भरने के लिए घर की महिलाएं कई दिन पहले से ही होली स्नैक बनाने की तैयारियों में जुट जाती हैं। रंगों से भरे इस त्योहार की पहचान गुजिया और ठंडाई लगभग हर घर में बनाकर खाई जाती है। हालांकि रंग खेलते हुए ज्यादा मीठा खाने के बाद अकसर कुछ नमकीन खाने की क्रेविंग तेज होने लगती है। ऐसे में अगर आप इस क्रेविंग को शांत करने के लिए होली की शाम चाय के साथ सिंपल आलू समोसा ऑर्डर करके या बनाकर खाते हैं तो इस बार इस बोरिंग ट्रेंड को पीछे छोड़िए और ट्राई करें क्रिस्पी आलू टॉफी समोसा। टॉफी समोसा बच्चों की पार्टियों और शाम की चाय के लिए एक बेहतरीन स्नैक है। इसका आकार टॉफी जैसा होता है, जो इसे दिखने में आकर्षक और खाने में बहुत क्रिस्पी बनाता है। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाया जाता है टेस्टी और क्रिस्पी आलू टॉफी समोसा।
क्रिस्पी आलू टॉफी समोसा बनाने के लिए सामग्री
क्रिस्पी आलू टॉफी समोसा की बाहरी परत तैयार करने के लिए
-डेढ़ कप मैदा
-2 चम्मच गरम तेल (मोयन के लिए)
-आधा चम्मच अजवायन
-नमक स्वादानुसार
समोसे की स्टफिंग तैयार करने के लिए
-3-4 उबले हुए आलू (मैश किए हुए)
-आधा कप उबले मटर
-बारीक कटा हरा धनिया और हरी मिर्च
-मसाले (लाल मिर्च, गरम मसाला, अमचूर, भुना जीरा पाउडर)
-पानी (आटा गूंथने के लिए)
-तलने के लिए तेल
क्रिस्पी आलू टॉफी समोसा बनाने का तरीका
क्रिस्पी आलू टॉफी समोसा बनाने के लिए सबसे पहले समोसे का आटा तैयार करें। इसके लिए सबसे पहले मैदे में नमक, अजवायन और गरम तेल डालकर हाथों से तब तक मिलाएं जब तक कि मैदा मुट्ठी में बंधने न लगे। अब थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर उससे सख्त आटा गूंथने के बाद ढककर 20 मिनट के लिए सेट होने दें। अब समोसे की चटपटी स्टफिंग बनाने के लिए एक पैन में थोड़ा तेल गरम करके उसमें जीरा, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट डालें। इसके बाद पैन में उबले हुए आलू, मटर और सारे सूखे मसाले डालकर 2-3 मिनट तक भूनें। आखिर में हरा धनिया डालकर मिक्सचर को ठंडा होने के लिए रख दें।
टॉफी का आकार दें- आटे की छोटी-छोटी लोइयां तोड़कर उन्हें अंडाकार बेल लें। अब इस बेली हुई पूरी के बीच में लंबाई में एक चम्मच स्टफिंग रखें। अब पूरी को ऐसे रोल करें कि स्टफिंग अंदर छुप जाए। अब दोनों किनारों को टॉफी के रैपर की तरह उंगलियों से दबाकर सील करके किनारों पर कांटे से डिजाइन बनाएं ताकि यह बिल्कुल टॉफी जैसा दिखे।
फ्राई करें- एक कड़ाही में तेल गरम करें। इस बात का ध्यान रखें कि तेल बहुत ज्यादा उबलता हुआ न हो। समोसों को लो टू मीडियम आंच पर सुनहरा और कुरकुरा होने तक तलें। धीमी आंच पर तलने से ये अंदर तक पकेंगे और लंबे समय तक क्रिस्पी बने रहेंगे।
लेखक के बारे मेंManju Mamgain
शॉर्ट बायो
मंजू ममगाईं पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
मंजू ममगाईं वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिख रही हैं। बीते साढ़े 6 वर्षों से इस महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हुए उन्होंने न केवल डिजिटल कंटेंट के बदलते स्वरूप को करीब से देखा है, बल्कि यूजर बिहेवियर और पाठकों की बदलती रुचि को समझते हुए कंटेंट को नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया है। पत्रकारिता के तीनों मुख्य स्तंभों— टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल 18 वर्षों का लंबा अनुभव उनकी पेशेवर परिपक्वता का प्रमाण है।
करियर का सफर (प्रिंट की गहराई से डिजिटल की रफ्तार तक)
एचटी डिजिटल से पहले मंजू ने 'आज तक' (इंडिया टुडे ग्रुप), 'अमर उजाला' और 'सहारा समय' जैसे देश के शीर्ष मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। 'आज तक' में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन को लीड करने का उनका अनुभव आज भी उनकी रिपोर्टिंग में झलकता है। वे केवल खबरें नहीं लिखतीं, बल्कि पाठकों के साथ एक 'कनेक्ट' भी पैदा करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और विशेषज्ञता:
दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी (ऑनर्स) और भारतीय विद्या भवन से मास कम्युनिकेशन करने वाली मंजू, साल 2008 से ही मेडिकल रिसर्च और हेल्थ विषयों पर अपनी लेखनी चला रही हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत जटिल वैज्ञानिक तथ्यों और मेडिकल रिसर्च को 'एक्सपर्ट-वेरिफाइड' मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज के रूप में सरल भाषा में प्रस्तुत करना है। स्वास्थ्य से जुड़ी उनकी हर खबर डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित होती है, जो डिजिटल युग में विश्वसनीयता की कसौटी पर खरी उतरती है।
बहुमुखी प्रतिभा और विजन
उनका पत्रकारीय जुनून केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। वे आधुनिक जीवन की भागदौड़ में रिलेशनशिप की जटिलताएं, ब्यूटी ट्रेंड्स, फैशन, ट्रैवलिंग और फूड जैसे विषयों को भी एक्सपर्ट के नजरिए से कवर करती हैं। मंजू का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी 'फैक्ट-चेकिंग' और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करना है, ताकि पाठक जागरूक और बेहतर जीवन निर्णय ले सकें।
कोर एक्सपर्टीज (Core Expertise)
हेल्थ एवं वेलनेस: मेडिकल एक्सप्लेनर, फिटनेस और रिसर्च-आधारित स्वास्थ्य लेख।
लाइफस्टाइल: रिलेशनशिप, ब्यूटी, फैशन, ट्रैवल और किचन हैक्स।
एस्ट्रोलॉजी: अंकज्योतिष, राशिफल और व्रत-त्योहारों का ज्ञान।
