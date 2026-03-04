होली पर 15 मिनट में ब्रेड से बनाएं हलवाई जैसे गुलाब जामुन, नहीं पड़ेगी मावे की जरूरत
Instant Bread Gulab Jamun Recipe : ये खाने में इतने सॉफ्ट और टेस्टी होते हैं कि कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि इन्हें मावे से नहीं बल्कि ब्रेड से बनाया गया है। रेसिपी की खास बात यह है कि गुलाब जामुन का यह शाही स्वाद और मुंह में घुल जाने वाली इनकी सॉफ्टनेस आपको किचन में रखी ब्रेड का यूज करके मिल सकती है।
Holi Special Instant Bread Gulab Jamun Recipe : होली की भागदौड़ और मेहमानों की आवाजाही के बीच, अगर आप रसोई में बिना ज्यादा समय खराब किए झटपट मीठे में कुछ टेस्टी बनाकर तैयार करना चाहती हैं तो इंस्टेंट ब्रेड गुलाब जामुन रेसिपी परफेक्ट ऑप्शन हो सकती है। ये खाने में इतने सॉफ्ट और टेस्टी होते हैं कि कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि इन्हें मावे से नहीं बल्कि ब्रेड से बनाया गया है। रेसिपी की खास बात यह है कि गुलाब जामुन का यह शाही स्वाद और मुंह में घुल जाने वाली इनकी सॉफ्टनेस आपको बिना घंटों की मेहनत के सिर्फ किचन में रखी ब्रेड का यूज करके मिल सकती है। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाई जाती है टेस्टी इंस्टेंट ब्रेड गुलाब जामुन रेसिपी।
इंस्टेंट ब्रेड गुलाब जामुन रेसिपी बनाने के लिए आवश्यक सामग्री
-8-10 वाइट ब्रेड स्लाइस
-आधा कप दूध
-1.5 कप चीनी (चाशनी के लिए)
-1 कप पानी
-आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर
-घी या तेल तलने के लिए
-2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर
इंस्टेंट ब्रेड गुलाब जामुन रेसिपी बनाने की विधि
इंस्टेंट ब्रेड गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले चाशनी तैयार करें। इसके लिए सबसे पहले एक पैन में चीनी और पानी डालकर उबाल लें। चाशनी में इलायची पाउडर डालकर तब तक पकाएं जब तक यह थोड़ी चिपचिपी न हो जाए। इस बात का खास ख्याल रखें कि आपको एक तार की चाशनी नहीं बनानी है। चाशनी तैयार होने पर गैस बंद कर दें। इसके बाद ब्रेड का 'डो' तैयार करें। इसके लिए ब्रेड स्लाइस के किनारों को काटकर अलग कर दें। इसके बाद ब्रेड को छोटे टुकड़ों में तोड़कर एक बाउल में डालें। बाउल में थोड़ा-थोड़ा दूध डालकर हल्के हाथों से गूंथ लें। ध्यान रहे कि आटा ना तो ज्यादा सख्त या ही ज्यादा गीला हो। इस स्टेज पर मिल्क पाउडर मिलाने से गुलाब जामुन में मावे जैसा स्वाद आता है।
गोले बनाकर फ्राई करें- अब हथेलियों पर थोड़ा सा घी लगाकर तैयार आटे से छोटी-छोटी बॉल्स बना लें। ध्यान रखें कि बॉल्स में दरारें न पड़ी हुई हों, वरना तलते समय ये फट सकते हैं। अब एक कड़ाही में घी या तेल गरम करके मीडियम आंच पर इन बॉल्स को सुनहरा भूरा होने तक तलें। इस बात का ध्यान रखें कि गुलाब जामुन फ्राई करते समय इन्हें लगातार हिलाते रहें ताकि रंग एक जैसा आए।
चाशनी में डुबोएं- अब तले हुए गुलाब जामुन को गरमा-गरम तैयार चाशनी में डालकर कम से कम 10-15 मिनट के लिए चाशनी में डूबा रहने दें ताकि ये अंदर तक रसीले हो जाएं।
गुलाब जामुन का स्वाद बढ़ाएगा ये खास टिप
अगर आप गुलाब जामुन को और शाही बनाना चाहते हैं, तो बॉल्स बनाते समय उनके बीच में एक चिरौंजी या कटे हुए पिस्ते का टुकड़ा रख दें। इससे स्वाद और प्रेजेंटेशन दोनों लाजवाब हो जाएंगे।
लेखक के बारे मेंManju Mamgain
शॉर्ट बायो
मंजू ममगाईं पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
मंजू ममगाईं वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिख रही हैं। बीते साढ़े 6 वर्षों से इस महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हुए उन्होंने न केवल डिजिटल कंटेंट के बदलते स्वरूप को करीब से देखा है, बल्कि यूजर बिहेवियर और पाठकों की बदलती रुचि को समझते हुए कंटेंट को नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया है। पत्रकारिता के तीनों मुख्य स्तंभों— टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल 18 वर्षों का लंबा अनुभव उनकी पेशेवर परिपक्वता का प्रमाण है।
करियर का सफर (प्रिंट की गहराई से डिजिटल की रफ्तार तक)
एचटी डिजिटल से पहले मंजू ने 'आज तक' (इंडिया टुडे ग्रुप), 'अमर उजाला' और 'सहारा समय' जैसे देश के शीर्ष मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। 'आज तक' में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन को लीड करने का उनका अनुभव आज भी उनकी रिपोर्टिंग में झलकता है। वे केवल खबरें नहीं लिखतीं, बल्कि पाठकों के साथ एक 'कनेक्ट' भी पैदा करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और विशेषज्ञता:
दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी (ऑनर्स) और भारतीय विद्या भवन से मास कम्युनिकेशन करने वाली मंजू, साल 2008 से ही मेडिकल रिसर्च और हेल्थ विषयों पर अपनी लेखनी चला रही हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत जटिल वैज्ञानिक तथ्यों और मेडिकल रिसर्च को 'एक्सपर्ट-वेरिफाइड' मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज के रूप में सरल भाषा में प्रस्तुत करना है। स्वास्थ्य से जुड़ी उनकी हर खबर डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित होती है, जो डिजिटल युग में विश्वसनीयता की कसौटी पर खरी उतरती है।
बहुमुखी प्रतिभा और विजन
उनका पत्रकारीय जुनून केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। वे आधुनिक जीवन की भागदौड़ में रिलेशनशिप की जटिलताएं, ब्यूटी ट्रेंड्स, फैशन, ट्रैवलिंग और फूड जैसे विषयों को भी एक्सपर्ट के नजरिए से कवर करती हैं। मंजू का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी 'फैक्ट-चेकिंग' और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करना है, ताकि पाठक जागरूक और बेहतर जीवन निर्णय ले सकें।
कोर एक्सपर्टीज (Core Expertise)
हेल्थ एवं वेलनेस: मेडिकल एक्सप्लेनर, फिटनेस और रिसर्च-आधारित स्वास्थ्य लेख।
लाइफस्टाइल: रिलेशनशिप, ब्यूटी, फैशन, ट्रैवल और किचन हैक्स।
एस्ट्रोलॉजी: अंकज्योतिष, राशिफल और व्रत-त्योहारों का ज्ञान।
