वेट लॉस डाइट पर हैं तो बनाएं ये हाई फाइबर प्रोटीन रिच सूप, नोट कर लें रेसिपी

वेट लॉस के लिए रूटीन फॉलो कर रही हैं और डाइट भी चेंज कर रखा है। ऐसे में ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर में कुछ लाइटवेट और न्यूट्रिशन से भरपूर रेसिपी खोज रहीं तो ये प्रोटीन एंड फाइबर रिच सूप की रेसिपी बड़े काम आने वाली है। जो ना केवल आपके पेट को भरेगी बल्कि राइट बैलेंस में प्रोटीन और फाइबर भी शरीर को देगी। बस फटाफट बन जाने वाले इस सूप की रेसिपी को नोट कर लें। जो वेट लॉस के प्रोसेस को और भी ज्यादा आसान बना देगा। आमतौर पर सूप काफी लाइटवेट होता है लेकिन चने से बना ये सूप आपके लंच, ब्रंच से लेकर डिनर किसी भी वक्त के लिए परफेक्ट है।