Zero Oil Recipe: भरवां करेला बनेगा घर का स्टार, बस एक बार ट्राई करें ये बिना तेल वाली रेसिपी
Zero Oil Bharwa Karela Recipe: अगर आप बिना ज्यादा तेल के स्वादिष्ट और सेहतमंद खाना बनाना चाहते हैं, तो भरवां करेला एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यह रेसिपी स्वाद और सेहत का बेहतरीन मेल मानी जाती है।
करेला का नाम सुनते ही कई लोग मुंह बना लेते हैं, लेकिन सही तरीके से बनाया जाए तो इसका स्वाद काफी मजेदार लगता है। करेला पोषण से भरपूर होता है और इसे कई लोग अपनी रोज की थाली में शामिल करना पसंद करते हैं। आमतौर पर भरवां करेला बनाने में काफी तेल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर आप हल्का और सेहतमंद खाना पसंद करते हैं तो बिना तेल वाला भरवां करेला भी बना सकते हैं।
इसमें मसालों का स्वाद पूरी तरह बना रहता है और करेला भी नरम और स्वादिष्ट बनता है। यह रेसिपी उन लोगों के लिए भी अच्छी है जो हल्का खाना खाना चाहते हैं या तेल की मात्रा कम रखना पसंद करते हैं।
बिना तेल का भरवां करेला बनाने के लिए जरूरी चीजें
छह से आठ करेले
दो बड़े प्याज बारीक कटे हुए
एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर
एक छोटा चम्मच हल्दी
एक छोटा चम्मच लाल मिर्च
एक छोटा चम्मच अमचूर
नमक स्वादानुसार
एक छोटा चम्मच सौंफ
थोड़ा हरा धनिया
भरवां करेला बनाने की आसान विधि
- करेला तैयार करें: सबसे पहले करेलों को अच्छी तरह धो लें। अब हल्का छीलकर बीच में चीरा लगाएं और बीज निकाल लें। ऊपर से थोड़ा नमक लगाकर कुछ देर के लिए रख दें। इससे करेला का कड़वापन कुछ कम हो जाता है।
- भरावन तैयार करें: एक बर्तन में प्याज, धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च, अमचूर, सौंफ और नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें। यही मसाला करेले में भरा जाएगा।
- करेले में मसाला भरें: अब तैयार मसाले को सभी करेले के अंदर भर दें। जरूरत हो तो धागे की मदद से करेला हल्का बांध सकते हैं ताकि मसाला बाहर ना निकले।
- बिना तेल के पकाएं: एक मोटे तले वाले बर्तन या तवे पर भरे हुए करेले रखें। ऊपर से थोड़ा पानी छिड़क दें और ढक्कन लगाकर धीमी आंच पर पकाएं।
- बीच-बीच में पलटते रहें: कुछ मिनट के अंतर पर करेले को पलटते रहें ताकि वे सभी तरफ से अच्छी तरह पक जाएं।
- नरम होने तक पकाएं: करीब बीस से पच्चीस मिनट में करेला नरम हो जाता है, नहीं पका हो तो कुछ देर और पका लें। पकने के बाद ऊपर से हरा धनिया डाल दें।
स्वाद बढ़ाने के लिए जरूरी टिप्स
- प्याज की मात्रा सही रखें: प्याज भरावन को स्वादिष्ट और रसदार बनाने में मदद करता है।
- धीमी आंच पर पकाएं: धीमी आंच पर पकाने से करेला अंदर तक अच्छे से पकता है और स्वाद बेहतर होता है।
- ताजा मसालों का इस्तेमाल करें: ताजा मसाले भरवां करेला का स्वाद और खुशबू बढ़ा देते हैं।
बिना तेल का भरवां करेला क्यों पसंद किया जाता है?
- कम तेल होने की वजह से यह खाना अपेक्षाकृत हल्का लग सकता है।
- मसालों और प्याज की वजह से बिना तेल के भी स्वाद अच्छा लगता है।
- दाल, रोटी या पराठे के साथ इसे आसानी से परोसा जा सकता है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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