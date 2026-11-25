न अंडा, न ब्रेड! ट्राई करें 37 ग्राम प्रोटीन वाला ये वेज ऑमलेट रैप
High-Protein Breakfast Recipe: रोज एक जैसा नाश्ता खाकर बोर हो गए हैं, तो यह वेज ऑमलेट रैप ट्राई कर सकते हैं। टेस्टी होने के साथ यह प्रोटीन से भरपूर है और पेट भी अच्छी तरह भरता है। जानें इसे बनाने का तरीका
नाश्ते में चीला और रोटी तो आपने कई बार खाई होगी, लेकिन इस बार दोनों को मिलाकर एक नया ट्विस्ट दे सकते हैं। बेसन से बने पतले चीले के ऊपर रोटी रखकर तैयार होने वाले इस वेज रैप में पनीर, चीज, टमाटर और पालक की फिलिंग भी है। स्वाद में यह काफी अच्छा है और एक रैप से करीब 37 ग्राम प्रोटीन मिलता है। इसे बनाने के लिए न अंडे की जरूरत है और न ही ज्यादा मेहनत की। बस कुछ आम चीजों से तैयार हो जाएगा आपका टेस्टी और फिलिंग वाला नाश्ता।
वेज ऑमलेट बनाने के लिए क्या चाहिए?
बेसन – 30 ग्राम
नमक – स्वादानुसार
लाल मिर्च पाउडर – स्वादानुसार
काली मिर्च – स्वादानुसार
जीरा पाउडर – स्वादानुसार
बारीक कटी पालक – थोड़ी सी
रोटी या टॉर्टिला – 1
लेट्यूस के पत्ते – जरूरत के हिसाब से
चीज स्लाइस – 1
टमाटर के स्लाइस – 2
हाई प्रोटीन और लो फैट पनीर – 80 ग्राम
चिली ऑयल – 1 छोटा चम्मच
सॉस या चटनी – साथ में खाने के लिए
वेज ऑमलेट रैप बनाने का तरीका
- स्टेप 1
एक बाउल में बेसन डालें। इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च और जीरा पाउडर मिलाएं। अब थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए इसका बैटर तैयार करें। ध्यान रखें कि बैटर न ज्यादा गाढ़ा हो और न ही बहुत पतला। इसकी कंसिस्टेंसी डोसा बैटर से थोड़ी पतली रखें, ताकि तवे पर आसानी से फैल सके और चीला पतला बने।
- स्टेप 2
अब गर्म तवे पर बेसन का बैटर डालें और इसे पतला चीला बनाते हुए फैलाएं। जब चीला अभी गीला हो, तभी ऊपर से बारीक कटी पालक डाल दें और हल्के हाथ से दबाएं। इससे पालक चीले पर अच्छी तरह चिपक जाएगी। चीले को एक तरफ से हल्का पकने दें।
- स्टेप 3
जब चीला थोड़ा पक जाए, तब इसके ऊपर रोटी या टॉर्टिला रख दें। हाथ या स्पैचुला से हल्का दबाएं, ताकि रोटी चीले से चिपक जाए। अब इसे पलटें और रोटी वाली साइड को भी हल्का सेंक लें। ध्यान रखें कि रोटी ज्यादा कुरकुरी न हो, वरना रैप को मोड़ने में परेशानी होगी।
- स्टेप 4
अब रोटी वाली साइड ऊपर रखें। इस पर लेट्यूस के पत्ते, चीज स्लाइस और टमाटर के दो स्लाइस रखें। हाई प्रोटीन लो फैट पनीर को क्रम्बल करके उसमें चिली ऑयल मिलाएं और इसे भी रैप के ऊपर डाल दें। इससे रैप में हल्का तीखापन और अच्छा स्वाद आएगा।
- स्टेप 5
रैप को आसानी से फोल्ड करने के लिए नीचे की तरफ से बीच तक एक कट लगाएं। अब रैप के चार हिस्सों को एक-एक करके मोड़ें, ताकि यह चौकोर फोल्ड बन जाए। इसे हल्का सा तवे पर सेंक भी सकते हैं, जिससे फोल्ड अच्छी तरह सेट हो जाए।
- स्टेप 6
तैयार रैप को बीच से आधा काट लें। अब इसे अपनी पसंद की चटनी या सॉस के साथ गर्मागर्म खाएं। बाहर से बेसन और रोटी की हल्की क्रंच, अंदर पनीर, चीज और सब्जियों की फिलिंग इसे काफी टेस्टी बनाती है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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