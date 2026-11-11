हेल्दी नूडल्स खाना हैं तो ट्राई करें क्रीमी पनीर नूडल्स, स्वाद के साथ सेहत की नहीं रहेगी चिंता
हर रोज टेस्टी खाने का मन रहता है लेकिन कैलोरी काउंट की चिंता सताती रहती है तो इस बार बनाएं टेस्ट चिली ऑयल क्रीमी पनीर नूडल्स। जिसे खाकर मुंह का टेस्ट तो चेंज होगा लेकिन प्रोटीन इनटेक कम नहीं होगा
टेस्टी खाना है तो हेल्थ को किनारे रखना पड़ेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है आपको टेस्ट के साथ हेल्थ की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई सारे शेफ ऐसी रेसिपी शेयर कर देते हैं जो ना केवल हेल्दी भी होती है बल्कि टेस्ट के मामले में लाजवाब रहती है। जैसे ये क्रीमी पनीर नूडल्स की रेसिपी जिसे शेफ सलोनी कुकरेजा ने शेयर किया है। इसे एक बार बनाकर खा लिया तो हर दिन खाने का दिल करेगा और आपका कैलोरी काउंट भी नहीं बढ़ेगा और प्रोटीन का इनटेक भी पूरा हो जाएगा। तो चलिए जानें कैसे बनाएं क्रीमी पनीर नूडल्स और नोट कर लें रेसिपी।
क्रीमी पनीर नूडल्स बनाने की सामग्री
200 ग्राम पनीर
2 से 3 हरे प्याज
आधा कप मिल्क
एक चौथाई कप पानी
दो चम्मच चिली ऑयल
6 कली लहसुन
एक इंच अदरक का टुकड़ा
एक चम्मच चीनी
एक चम्मच सोया सॉस
एक चम्मच धनिया पाउडर
वेजिटेबल स्टॉक
नमक और कालीमिर्च
नूडल्स
दो चम्मच सफेद तिल
हरा प्याज
क्रीमी पनीर नूडल्स बनाने की रेसिपी
- 100 ग्राम पनीर गर्म पानी में डालकर रख दें।
- नूडल्स को बड़े भगोने में डालकर उबालें और नूडल्स छानकर पानी को अलग रख दें।
- क्रीमी सॉस बनाने के लिए पनीर ब्लेंड करें। इस पनीर के साथ आधा कप दूध और थोड़ा सा नूडल्स का पानी डालें और पीसकर सॉस बना लें।
- अब पैन में एक चम्मच तेल डालें और उसमे बचा हुआ सौ ग्राम पनीर को क्रम्बल करके तेल में डाल दें। इसे हल्के हाथ से चलाएं और ऊपर से चिली ऑयल डालें।
- धीमी आंच पर चलाते हुए पनीर को क्रिस्पी कर लें।
- अब पनीर को निकालकर अलग कर दें और उसी पैन में बारीक कटे आठ से दस लहसुन की कलियों को डालें।
- साथ में बारीक कटा प्याज और अदरक भी डालें और सबको धीमी आंच पर भूनें।
- हल्का सा जब प्याज और लहसुन भुन जाए तो एक चम्मच धनिया पाउडर डालें।
- साथ ही वेजिटेबल स्टॉक डालकर चलाएं।
- साथ में चिली ऑयल एक चम्मच डाल दें।
- चीनी, सोया सॉस, नूडल्स का पानी थोड़ा सा डालकर सारी चीजों को मिक्स करें।
- साथ में तैयार पनीर का मिक्सचर डाल दें।
- नमक स्वादानुसार डालें और सबको साथ में उबाल आने दें।
- जब अच्छी तरह से उबाल आ जाए और पक जाए तो नूडल्स डालें और इसे पकाएं।
- बस क्रीमी नूडल्स बनकर रेडी है। इसे प्लेट में सर्व करें और साथ में क्रंची रेडी पनीर क्रम्ब्लस भी रखें।
- इस डिलीशियस हेल्दी रेसिपी का लुत्फ उठाएं और अपने कैलोरी काउंट की चिंता छोड़ दें।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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