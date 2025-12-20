जंक नहीं, हेल्दी खाएं: बथुआ के फायदे और पास्ता का स्वाद, एक प्लेट में दोनों
सर्दियों में मिलने वाला बथुआ सिर्फ साग तक सीमित नहीं है। अगर आप हेल्दी और टेस्टी कुछ नया ट्राय करना चाहते हैं, तो बथुआ पास्ता एक परफेक्ट विंटर रेसिपी है जो सेहत और स्वाद दोनों का ध्यान रखती है।
सर्दियों का मौसम आते ही बाजार में हरी-भरी सब्जियां नजर आने लगती हैं और इन्हीं में से एक है बथुआ। आमतौर पर बथुआ का इस्तेमाल साग या पराठे के लिए किया जाता है, लेकिन अगर आप इसे मॉडर्न ट्विस्ट देना चाहते हैं तो बथुआ पास्ता एक बेहतरीन विकल्प है। यह रेसिपी खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो हेल्दी खाने के साथ-साथ स्वाद से भी समझौता नहीं करना चाहते।
बथुआ पोषक तत्वों से भरपूर हरी सब्जी है जिसमें आयरन, कैल्शियम, फाइबर और विटामिन A व C अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। सर्दियों में यह इम्युनिटी मजबूत करने और पाचन सुधारने में मदद करता है। जब बथुआ को पास्ता जैसी रेसिपी में शामिल किया जाता है तो यह बच्चों और युवाओं दोनों को पसंद आने लगता है।
बथुआ पास्ता बनाने की आसान विधि
- सबसे पहले बथुआ को अच्छी तरह धोकर उबाल लें और फिर उसका पेस्ट बना लें।
- एक पैन में ऑलिव ऑयल या घी गर्म करें, उसमें लहसुन और प्याज हल्का सा भूनें।
- अब इसमें बथुआ का पेस्ट डालें और 2–3 मिनट पकाएं।
- स्वाद अनुसार नमक, काली मिर्च, चिली फ्लेक्स और हर्ब्स मिलाएं।
- उबला हुआ होल व्हीट या मल्टीग्रेन पास्ता इसमें डालकर अच्छे से मिक्स करें।
- ऊपर से थोड़ा सा चीज (ऑप्शनल) डालकर सर्व करें।
क्यों है बथुआ पास्ता हेल्दी? (Nutrition Benefits)
- इम्युनिटी बूस्टर: बथुआ सर्दियों में संक्रमण से बचाने में मदद करता है।
- पाचन के लिए फायदेमंद: इसमें मौजूद फाइबर कब्ज की समस्या कम करता है।
- आयरन से भरपूर: एनीमिया से जूझ रहे लोगों के लिए फायदेमंद।
- लो-फैट ऑप्शन: सही तेल और पास्ता चुनने पर यह वेट-फ्रेंडली मील बन जाता है।
- बच्चों के लिए परफेक्ट: साग ना खाने वाले बच्चों को भी हरी सब्जी खिलाने का आसान तरीका।
अगर आप इस सर्दी कुछ नया, हेल्दी और इंस्टाग्राम-फ्रेंडली ट्राय करना चाहते हैं तो बथुआ पास्ता आपकी प्लेट में जरूर होना चाहिए। फॉलो करें रेसिपी-
