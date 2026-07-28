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ना चीनी, ना मैदा, सीड्स से बनाएं हेल्दी चॉकलेट, मिलेट शेफ ने शेयर की रेसिपी

By Aparajita
लाइव हिन्दुस्तान
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Healthy Chicilate Recipe: बच्चे को चॉकलेट बहुत ज्यादा पसंद है तो उसे ये हेल्दी, नो शुगर वाली चॉकलेट घर में बनाकर खिलाएं। स्वाद के साथ बच्चे को प्रोटीन, मैग्नीशियम जैसे जरूरी न्यूट्रिशन देने में मदद मिलेगी।

healthy chocolate
बिना चीनी, मैदा के बनाएं हेल्दी प्रोटीन रिच चॉकलेट रेसिपी

बच्चे चॉकलेट की डिमांड करते हैं तो उन्हें बचपन से ही हेल्दी ऑप्शन दें। मार्केट में मिलने वाली वो मीठी चॉकलेट्स की बजाय डार्क चॉकलेट खिलाएं तो बच्चे के टेस्ट उसी के हिसाब से डेवलप हो जाएंगे। साथ ही आप चाहें तो इन चॉकलेट्स को और भी ज्यादा हेल्दी बनाकर एक स्नैक्स की तरह टिफिन में या फिर शाम को भी दे सकती हैं। जिससे ना केवल बच्चे की चॉकलेट की क्रेविंग दूर होगी बल्कि उन्हें हेल्दी चीज खाने की मिलेगी। साथ ही ये चॉकलेट आप बड़ों को भी खिला सकती हैं। तो चलिए जानें कैसे मिलेट शेफ ने मात्र तीन से चार इंग्रीडिएंट्स की मदद से हेल्दी सीड चॉकलेट बनाने की रेसिपी को शेयर किया है।

हेल्दी चॉकलेट सीड बनाने की सामग्री

150 ग्राम डार्क चॉकलेट

40 ग्राम पंपकिन सीड्स (करीब एक चौथाई कप)

40 ग्राम अलसी के बीज ( करीब एक चौथाई)

नमक एक चौथाई चम्मच

हेल्दी चॉकलेट सीड्स बनाने की रेसिपी

चॉकलेट को हेल्दी बनाना है तो ये रेसिपी बड़े काम की है। इसे आप एक बार जरूर ट्राई करें। इंस्टा पर मिलेट शेफ ने इस आसान सी रेसिपी को शेयर किया है। नोट कर लें बनाने का तरीका।

  • सबसे पहले एक अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड्स को लें और कच्चा ही मिक्सर ग्राइंडर में पीसकर पाउडर बना लें। चूंकि अलसी में तेल होता है तो ये पिसने के बाद हल्का सा चिपचिपा सा बना रहेगा। इसकी मात्रा करीब 40 ग्राम रखें। मात्रा का ध्यान रखने से ही टेस्ट बढ़िया आएगा।
  • जितनी मात्रा अलसी के बीज की ली है उतनी ही मात्रा यानि लगभग एक चौथाई कप मतलब 40 ग्राम पंपकिन सीड्स को ड्राई रोस्ट कर लें।
  • रोस्ट करने के बाद पंपकिन सीड्स को दरदरा पीस लें।
  • अब 50 परसेंट वाली चॉकलेट को डबल ब्वॉयलर में मेल्ट कर लें। गर्म पानी के भगोने के ऊपर एक बर्तन में चॉकलेट डालकर रख दें। भाप की गर्माहट से ये पिघल जाएगी।
  • बस इस बर्तन को नीचे लाएं और इसमे दरदरा पीसा पंपकिन सीड्स और फ्लैक्स सीड्स को डाल दें।
  • साथ में एक चौथाई चम्मच नमक डाल दें। नमक स्वाद को बैलेंस करने के लिए है, इसका नमकीन स्वाद अलग से नहीं आएगा।
  • बस अच्छी तरह मिक्स कर इस तैयार चॉकलेट को मनचाहे मोल्ड में डालकर फ्रीजर में रख दें।
  • अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो टेंशन ना लें, बर्फ की ट्रे, जिसके छोटे साइज के सांचे होते हैं, उसमे डालकर जमाएं और फिर इन्हें निकालकर फ्रिज में रखें।

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  • ये हेल्दी चॉकलेट बनकर तैयार है, जिसमे न्यूट्रिशन के साथ प्रोटीन भी मिलेगा। आप इस चॉकलेट को एंज्वॉय करें और अपने बच्चों को भी खिलाएं। तो बच्चे वो मीठी शुगरी चॉकलेट खाना छोड़ देंगे।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


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