बच्चों के लिए घर का बना सेरेलैक: हेल्दी और केमिकल-फ्री विकल्प

संक्षेप: पैक्ड सेरेलैक में प्रिजर्वेटिव, शुगर और एडिटिव्स की मौजूदगी बच्चों की सेहत पर असर डाल सकती है। ऐसे में घर पर बना सेरेलैक बच्चों को सुरक्षित और पोषक आहार देने का सबसे बेहतर विकल्प माना जाता है।

Homemade Cerelac Recipe: बाजार में मिलने वाले सेरेलैक पर माता-पिता भरोसा तो करते हैं, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार लंबे समय तक पैक्ड बेबी फूड का सेवन बच्चों के पाचन, इम्यूनिटी और विकास को प्रभावित कर सकता है। यही वजह है कि हेल्थ एक्सपर्ट्स घर पर बना हुआ सेरेलैक जिसे बेबी मील या वेनिंग फूड भी कहा जाता है, बच्चों के लिए सबसे प्राकृतिक और पौष्टिक विकल्प बताते हैं। यह पूरी तरह केमिकल-फ्री होता है और बच्चों की उम्र और जरूरत के अनुसार इसे अनुकूलित किया जा सकता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

घरेलू सेरेलैक में अनाज, दालें और सूखे मेवे शामिल किए जाते हैं जो प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, फाइबर और विटामिन B कॉम्प्लेक्स का बेहतरीन स्रोत होते हैं। यह बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट, हड्डियों की मजबूती और पाचन को बेहतर बनाता है। खास बात यह है कि इसमें शुगर की जगह प्राकृतिक मिठास (जैसे केला या खजूर पानी) का इस्तेमाल किया जा सकता है जो बच्चों के लिए ज्यादा सुरक्षित होता है। यह घरेलू सेरेलैक बच्चों को दिनभर ऊर्जा देता है। इसके साथ ही, इसमें मिलावट का कोई डर नहीं होता जिससे माता-पिता निश्चिंत होकर इसे अपने बच्चे के आहार में शामिल कर सकते हैं।

घर का सेरेलैक कैसे बनाएं? (How to make cerelac at home)

सामग्री: ½ कप चावल, 2 टेबलस्पून दाल (मूंग दाल बेहतर पचती है), 2 टेबलस्पून पोहा, 1 टेबलस्पून ओट्स, 6–7 बादाम (यदि बच्चा 10–12 महीने का है)

विधि: सभी अनाज और दालें अलग-अलग साफ करें और हल्की आंच पर भूनें।

इन्हें पूरी तरह ठंडा होने दें। मिक्सर में डालकर बारीक पाउडर बना लें। एयरटाइट जार में स्टोर करें।