स्वाद और सेहत: हरी-भरी पनीर कैसे बनाएं? जानें आसान और झटपट रेसिपी

स्वाद और सेहत: हरी-भरी पनीर कैसे बनाएं? जानें आसान और झटपट रेसिपी

संक्षेप: हरी-भरी पनीर एक पौष्टिक, स्वादिष्ट और झटपट बनने वाली डिश है जिसमें पालक, हरी मिर्च, धनिया और मसालों का बेहतरीन मिश्रण पनीर के साथ मिलकर शानदार स्वाद देता है। ये रोजाना के खाने के लिए एक हेल्दी विकल्प है।

Thu, 20 Nov 2025 11:05 AMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
How to Make Hari Bhari Paneer: हरी-भरी पनीर एक हरी सब्जियों से बनी स्वादिष्ट रेसिपी है जो ना सिर्फ देखने में आकर्षक लगती है बल्कि इसमें भरपूर आयरन, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। पालक, हरी मिर्च और पुदीने की ताजी खुशबू इसे एक खास फ्लेवर देती है। यदि आप रोजाना कुछ हल्का, स्वादिष्ट और पौष्टिक जोड़ना चाहते हैं तो यह रेसिपी आपके लिए एक परफेक्ट विकल्प है।



आवश्यक सामग्री:

पनीर– 250 ग्राम (क्यूब्स में कटे), पालक– 2 कप, हरी मटर- आधा कप, धनिया पत्ती– 1 कप, पुदीना– ½ कप, हरी मिर्च – 2, अदरक– 1 इंच, लहसुन– 3–4 कलियां, प्याज– 1 बारीक कटा, टमाटर– 1, तेल– 2 tbsp, जीरा– 1 tsp, नमक स्वादानुसार, गरम मसाला– ½ tsp, क्रीम/दही– 2 tbsp (वैकल्पिक)

बनाने की विधि:

  • पालक, धनिया, मटर और पुदीना को ब्लांच कर पीस लें। इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च भी डालें ताकि एक स्मूद हरी पेस्ट बने।
  • कड़ाही गरम करें और उसमें तेल डालें। जीरा चटकने के बाद बारीक कटे प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें।
  • अब टमाटर डालकर 2–3 मिनट पकाएं जब तक मसाला अच्छी तरह मिल ना जाए।
  • तैयार हरा पेस्ट कड़ाही में डालें और 4–5 मिनट धीमी आंच पर पकाएं।
  • अब पनीर क्यूब्स डालें, नमक और गरम मसाला मिलाकर 5 मिनट पकाएं।
  • क्रीमी टेक्सचर के लिए अंत में दही या क्रीम डालकर 1 मिनट चलाएं।
  • स्वादिष्ट हरी-भरी पनीर गरमा-गरम रोटी, पराठा या जीरा राइस के साथ परोसें।

