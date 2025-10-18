Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रेसिपीHealthy Festive Snack Try this Delicious Baked Mathri Recipe at Home
हेल्दी स्नैकिंग: कम तेल में ज्यादा स्वाद! इस दिवाली बनाएं कुरकुरी बेक्ड मठरी

हेल्दी स्नैकिंग: कम तेल में ज्यादा स्वाद! इस दिवाली बनाएं कुरकुरी बेक्ड मठरी

संक्षेप: त्योहारों में घर के बने स्नैक्स की बात आती है तो सबसे पहले मठरी का नाम आता है। तले हुए की वजह से कई लोग परहेज करने लगे हैं लेकिन आप इन्हें बेक भी कर सकते हैं।

Sat, 18 Oct 2025 05:13 PMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

त्योहारों का मौसम आते ही घरों में नमकीन और मीठे स्नैक्स की खुशबू फैल जाती है। इनमें से मठरी (Mathri) एक ऐसा पारंपरिक स्नैक है जो लगभग हर घर में बनाया जाता है। लेकिन डीप फ्राई की वजह से यह कई बार हेल्थ के लिए थोड़ा भारी पड़ सकता है। अगर आप इस बार त्योहार में कुछ हेल्दी और टेस्टी बनाना चाहती हैं तो बेक्ड मठरी ट्राई करें, वही क्रिस्पी टेस्ट लेकिन ना के बराबर तेल में। बेक्ड मठरी ना सिर्फ स्वादिष्ट होती है बल्कि कम फैट, हाई फाइबर और डाइजेस्टिव भी होती है। आइए जानते हैं इसे बनाने के कुछ आसान टिप्स और परफेक्ट बेकिंग ट्रिक्स-

1. सही आटा चुनें- हेल्दी ऑप्शन के लिए गेहूं के आटे और सूजी के मिश्रण का इस्तेमाल करें। आप चाहें तो मल्टीग्रेन आटा या ओट्स का पाउडर भी मिला सकते हैं।

2. आटा गूंथने में घी या तेल का थोड़ा मोयन डाल लें। इससे मठरी कुरकुरी बनेगी और बेक करते समय ड्राईनेस नहीं आएगी।

3. तेल या घी की जगह हेल्दी फैट्स का प्रयोग करें। बटर या घी की जगह ऑलिव ऑयल या कोल्ड-प्रेस्ड तेल यूज करें। इससे मठरी क्रिस्पी भी बनेगी और हेल्दी भी रहेगी।

4. स्वाद बढ़ाने के लिए हर्ब्स और मसाले- पारंपरिक अजवाइन, कलौंजी या कसूरी मेथी के साथ चिली फ्लेक्स, सेसमे सीड्स या जीरा डालें ताकि फ्लेवर और बढ़ जाए।

ये भी पढ़ें:दिवाली की शाम को बनाएं खास इन 5 चाट रेसिपीज के साथ!

5. बेकिंग का सही तापमान रखें, ओवन को 180°C पर प्रीहीट करें। मठरियों को 15–20 मिनट तक बेक करें और बीच में पलटें ताकि दोनों ओर से सुनहरी हो जाएं।

6. ठंडा होने पर स्टोर करें, मठरियों को पूरी तरह ठंडा होने के बाद एयरटाइट कंटेनर में रखें। इससे वे 10–15 दिनों तक कुरकुरी बनी रहेंगी।

हेल्दी सर्विंग आइडिया- इसे ग्रीन चटनी या हंग कर्ड डिप के साथ सर्व करें। चाय के साथ स्नैक के रूप में या गिफ्ट बॉक्स में शामिल करें – दोनों ही तरीकों में परफेक्ट!

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
Recipe Corner Recipes In Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।