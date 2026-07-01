कुकर में 1 सीटी लगाकर बनाएं दूध वाला मीठा दलिया, इस रेसिपी के आगे फेल है खीर-रबड़ी!
Milk Daliya Recipe: सुबह के नाश्ते में कुछ टेस्टी और हेल्दी खाने का मन हो तो ये दूध वाला दलिया एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। बेस्ट बात है कि ये फटाफट बन जाता है। बच्चे हों या बड़े ये डिश घर में हर किसी की फेवरिट होने वाली हैं।
सुबह के नाश्ते के लोग अक्सर ऐसी चीजें ढूंढते हैं, जो पौष्टिक भी हो और खाने में टेस्टी भी। दूध वाला मीठा दलिया एक ऐसा ही ऑप्शन है। बच्चों से ले कर बड़ों तक को ये खूब पसंद आता है। वहीं दूध, दलिया और ड्राई फ्रूट्स से तैयार होने वाली ये डिश कैल्शियम, फाइबर और कई पोषक तत्वों से भी भरपूर होती है। खासकर अगर आपको मीठा ज्यादा पसंद है और कम समय में कुछ टेस्टी बनाकर खाना चाहते हैं, तो दूध वाला दलिया बनाकर तैयार कर सकते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि दलिया पकाने में काफी टाइम लग जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। प्रेशर कुकर में आप फटाफट से दूध वाला दलिया बनाकर तैयार कर सकते हैं, बहुत ही कम मेहनत में। इसका टेस्ट इतना क्रीमी और टेस्टी होता है कि आपको खीर की याद आ जाएगी। तो चलिए फटाफट से इसकी रेसिपी देख लेते हैं।
दूध वाला दलिया बनाने के लिए सामग्री
ब्रेकफास्ट के लिए मीठा दूध वाला दलिया बना रहे हैं, तो इन सामग्रियों की जरूरत होगी- देसी घी (1 चम्मच), गेहूं का दलिया (आधा कप), पानी (डेढ़ कप), दूध (ढाई कप), इलायची पाउडर (आधा चम्मच), चीनी (आधा कप या स्वादानुसार) और गार्निशिंग के लिए ड्राई फ्रूट्स (1 चम्मच)। इतनी सामग्री में आराम से 3 लोगों के लिए आप दलिया तैयार कर सकते हैं।
प्रेशर कुकर में फटाफट बनाएं दूध वाला मीठा दलिया
सुबह नाश्ते में फटाफट से कुछ बनाना है, तो दूध वाला मीठा दलिया तैयार कर सकते हैं। प्रेशर कुकर में ये बहुत जल्दी बन जाता है। इसके लिए सबसे पहले गैस पर एक कुकर चढ़ाएं और उसमें देसी घी गर्म होने के लिए रखें। अब इसमें गेहूं का दलिया डालें और भूनना शुरू कर दें। तब तक भूनें जब तक दलिया का रंग नहीं बदल जाता, साथ ही इसमें से एक सौंधी सी खुशबू आनी नहीं शुरू हो जाती। हालांकि ध्यान रहे आपको इसे बहुत ज्यादा जला नहीं लेना है।
अब दलिया में पानी डालें और कुकर में एक सीटी आने तक पका लें। आमतौर पर एक सीटी में ही दलिया अच्छी तरह गल जाता है और इसमें टाइम भी बहुत कम लगता है। इसके बाद दलिया में दूध एड करें। इस दौरान गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखें और लगभग 10 मिनट के लिए दलिया को चलाते हुए पका लें।
अच्छी खुशबू और फ्लेवर के लिए आप दलिया में थोड़ा सा इलायची पाउडर एड कर सकते हैं। फिर मिठास के लिए इसमें चीनी एड करें। चीनी का सिंपल फॉर्मूला है। आप जितना दलिया ले रहे हैं, उतनी ही चीनी एड कर सकते हैं, इससे मिठास एकदम परफेक्ट आती है। अब दो मिनट के लिए दलिया को और कुक कर लें। बस दूध वाला दलिया बनकर तैयार है। सर्व करने से पहले इसके ऊपर कटे हुए ड्राई फ्रूट्स से गार्निशिंग करें।
स्वाद की टिप: दलिया को और भी शाही स्वाद देना चाहते हैं तो ड्राई फूट्स को पहले थोड़े से देसी घी में भून लें, फिर इन्हें दलिया में एड करें। बहुत ही अच्छी खुशबू और स्वाद आता है।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
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अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
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