हेल्थ और टेस्ट का परफेक्ट कॉम्बो- गुजराती स्टाइल हांडवो रेसिपी
संक्षेप: हांडवो एक पारंपरिक गुजराती नमकीन केक है जिसे दाल, चावल और सब्जियों के मिश्रण से तैयार किया जाता है। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट हांडवो सुबह के नाश्ते या हल्के डिनर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है।
हांडवो गुजरात की एक पारंपरिक और बेहद लोकप्रिय नमकीन डिश है जो स्वाद और सेहत दोनों का अनोखा संगम पेश करती है। दाल और चावल के फर्मेंटेड बैटर से तैयार होने वाला यह नमकीन केक बाहर से कुरकुरा और अंदर से बेहद सॉफ्ट होता है। इसमें लौकी, अदरक, हरी मिर्च और मसालों का मिश्रण इसे हल्का, पौष्टिक और डाइजेशन-फ्रेंडली बनाता है। खास बात यह है कि हांडवो प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है, इसलिए वेट मैनेजमेंट और हेल्दी-स्नैकिंग के लिए शानदार विकल्प माना जाता है। इसे गैस पर, कढ़ाई में या ओवन में आसानी से बनाया जा सकता है जिससे यह एक वर्सेटाइल रेसिपी बन जाती है। घर पर झटपट बनने वाला यह स्नैक सुबह के नाश्ते, शाम की चाय या हल्के डिनर के लिए एकदम उपयुक्त है। जानें इसकी रेसिपी-
सामग्री (Ingredients)
- बैटर के लिए: 1 कप चावल, ½ कप तूर दाल, 2 tbsp चना दाल, 2 tbsp मूंग दाल, ½ कप दही, 1 कप कद्दूकस की हुई लौकी, 1-2 हरी मिर्च, 1 tsp अदरक (कद्दूकस), 1 tsp हल्दी, 1 tsp लाल मिर्च पाउडर, स्वादानुसार नमक, 1 tsp ईनो या ½ tsp बेकिंग सोडा
- तड़के के लिए: 2 tbsp तेल, 1 tsp राई, 1 tsp तिल, 8–10 करी पत्ते, एक चुटकी हींग
कैसे बनाएं हांडवो (Step-by-Step Method)
- बैटर तैयार करें: चावल और सभी दालों को धोकर करीब 4–5 घंटे भिगो दें। भिगोए हुए चावल-दाल को मोटा पेस्ट पीस लें। इसमें दही, लौकी, मिर्च, अदरक, हल्दी, लाल मिर्च, नमक और चीनी मिलाएं। इसे 4–5 घंटे फर्मेंट होने दें (सर्दी में ज्यादा समय लग सकता है)।
- बैटर में ईनो मिलाएं: पकाने से ठीक पहले ईनो या बेकिंग सोडा डालकर हल्का सा मिक्स करें।
- हांडवो पकाएं:
तवे/पैन में: धीमी आंच पर ढककर 12–15 मिनट पकाएं। पलटकर दूसरी तरफ भी गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएं।
ओवन में: ओवन को 180°C पर प्रीहीट करें। बैटर को ग्रीस्ड बेकिंग ट्रे में डालें। ऊपर से तड़का डालें और 35–40 मिनट बेक करें।
- सर्व करने का तरीका: गरमा-गरम हांडवो को ग्रीन चटनी या टोमैटो-गर्लिक चटनी के साथ परोसें। यह भरपूर प्रोटीन, फाइबर और सब्जियों से भरपूर हेल्दी स्नैक है।
