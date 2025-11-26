शकरकंद से बनाएं सुपर सॉफ्ट ब्राउनी: बिना मैदा, बिना गिल्ट वाली रेसिपी
यह हेल्दी स्वीट पोटैटो ब्राउनी उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो बिना गिल्ट के मीठा खाना चाहते हैं। शकरकंद से बनी यह ब्राउनी स्वाद में बेहद रिच, मुलायम और पोषण से भरपूर है- बच्चों और बड़ों दोनों की फेवरेट।
अगर आप मीठा खाना पसंद करते हैं लेकिन हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहते हैं तो स्वीट पोटैटो ब्राउनी आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। शकरकंद से बनी ये ब्राउनी ना सिर्फ बेहद मुलायम और स्वादिष्ट होती है बल्कि पोषण से भरपूर भी होती है। खास बात यह है कि इसे बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती और यह बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी की पसंद बन जाती है।
स्वीट पोटैटो (शकरकंद) प्राकृतिक रूप से मीठा, क्रीमी और फाइबर से भरपूर होता है। इससे बनी ब्राउनी में कम चीनी की जरूरत पड़ती है और यह पारंपरिक ब्राउनी की तुलना में ज्यादा पौष्टिक भी रहती है। शकरकंद में मौजूद विटामिन A, विटामिन C और मिनरल्स इम्यूनिटी को भी सपोर्ट करते हैं।
स्वीट पोटैटो ब्राउनी बनाने के लिए सामग्री
1 कप उबला व मैश किया हुआ शकरकंद, 1/2 कप ओट्स का आटा (या गेहूं का आटा), 1/4 कप कोको पाउडर, 1/4 कप शहद या गुड़ सीरप, 2–3 टेबलस्पून नारियल तेल, 1 टीस्पून वनीला एक्सट्रेक्ट, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, चुटकीभर नमक, डार्क चॉकलेट चिप्स या अखरोट (वैकल्पिक)
कैसे बनाएं हेल्दी स्वीट पोटैटो ब्राउनी?
- शकरकंद तैयार करें: शकरकंद को उबालें, छीलें और अच्छी तरह मैश कर लें ताकि मिश्रण स्मूद रहे।
- ड्राई और वेट मिक्स तैयार करें: एक बाउल में ओट्स का आटा, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर और नमक मिलाएं। दूसरे बाउल में शहद, नारियल तेल, वनीला और मैश किया हुआ शकरकंद मिक्स करें।
- दोनों मिक्स को एक साथ मिलाएं: गीले मिश्रण में धीरे-धीरे ड्राई सामग्री डालें और एक गाढ़ा बैटर तैयार करें। चाहें तो चॉकलेट चिप्स डालें।
- ब्राउनी को बेक करें: बेकिंग ट्रे को ग्रीस करें और बैटर फैलाएं। 180°C पर 20–25 मिनट तक बेक करें, फिर ठंडा होने पर स्क्वेयर में काट लें।
स्वीट पोटैटो ब्राउनी खाने के फायदे
फाइबर से भरपूर, पाचन के लिए अच्छी, नेचुरल स्वीटनर के कारण कम कैलोरी और बच्चों के लिए पसंदीदा हेल्दी स्नैक। सबसे खास बात है कि यह ग्लूटेन-फ्री विकल्प है यदि ओट्स आटा ग्लूटेन-फ्री हो।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।