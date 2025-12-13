सर्दियों के लिए खास रायता रेसिपीज: स्वाद और सेहत का देसी तड़का

Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रेसिपीHealthy and Delicious Winter Special 5 Raita Recipes
संक्षेप:

सर्दियों में सही खानपान शरीर को गर्म रखने और इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। दही से बने विंटर स्पेशल रायते न सिर्फ स्वाद बढ़ाते हैं, बल्कि पाचन और पोषण का भी पूरा ध्यान रखते हैं।

Dec 13, 2025 01:07 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
सर्दियों का मौसम शरीर की जरूरतों को बदल देता है, ऐसे में खानपान में थोड़ी समझदारी बेहद जरूरी हो जाती है। इस मौसम में ताजी मौसमी सब्जियां भरपूर मात्रा में मिलती हैं जो पोषण से भरपूर होती हैं। दही से बने रायते सर्दियों में ना सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाते हैं, बल्कि पाचन को दुरुस्त रखने और शरीर में संतुलन बनाए रखने में भी मदद करते हैं। सही सामग्री और हल्के मसालों के साथ तैयार किए गए ये रायते ठंड के असर को कम करने, इम्यूनिटी मजबूत करने और शरीर को जरूरी ऊर्जा देने में सहायक होते हैं। गाजर, बथुआ, पालक, मूंगफली और चुकंदर जैसी सब्जियों से बने रायते सर्दियों की डाइट में आसानी से शामिल किए जा सकते हैं। ये रायते हल्के, पौष्टिक और स्वादिष्ट होते हैं जिससे रोजमर्रा के खाने को हेल्दी और संतुलित बनाया जा सकता है। इन विंटर स्पेशल रायता रेसिपी को रोज के खाने में शामिल करके आप सर्दियों में स्वाद और सेहत दोनों का आनंद ले सकते हैं।

सर्दियों के लिए 5 खास और हेल्दी रायता रेसिपीज

1. गाजर रायता (Carrot Raita):

सर्दियों में गाजर आसानी से उपलब्ध होती है और यह विटामिन-ए से भरपूर होती है। कद्दूकस की हुई गाजर को दही में मिलाकर नमक, भुना जीरा और थोड़ी काली मिर्च डालें। यह रायता आंखों की सेहत और इम्यूनिटी के लिए फायदेमंद माना जाता है।

2. बथुआ रायता (Bathua Raita):

बथुआ सर्दियों की सुपरफूड सब्जी है जो आयरन और फाइबर से भरपूर होती है। उबले हुए बथुआ पत्तों को बारीक काटकर दही में मिलाएं। स्वाद के लिए नमक, हींग और जीरा डालें। यह रायता पाचन को दुरुस्त रखने में मदद करता है।

3. पालक रायता (Palak Raita):

पालक आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स का अच्छा स्रोत है। उबले और बारीक कटे पालक को दही में मिलाकर हल्का नमक और काली मिर्च डालें। यह रायता शरीर में ऊर्जा बनाए रखने में सहायक होता है।

4. मूंगफली रायता (Peanut Raita):

प्रोटीन और हेल्दी फैट से भरपूर मूंगफली सर्दियों में शरीर को गर्म रखने में मदद करती है। भुनी हुई मूंगफली को दरदरा पीसकर दही में मिलाएं और स्वादानुसार नमक डालें। यह रायता ताकत बढ़ाने वाला माना जाता है और इसकी क्रंचीनेस कमाल लगती है।

5. चुकंदर रायता (Beetroot Raita):

चुकंदर खून बढ़ाने और शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है। उबले या कद्दूकस किए हुए चुकंदर को दही में मिलाकर नमक और हल्का जीरा डालें। यह रायता रंग और पोषण दोनों में खास होता है।

