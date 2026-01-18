कभी खाएं हैं दही के पराठे? बना दिया तो घर वाले रोज करेंगे डिमांड, नोट कर लें रेसिपी

दही का तड़का लगाकर या कढ़ी बनाकर तो कई बार खाया होगा। दही के कबाब भी तो खाए ही होंगे लेकिन क्या कभी दही के परांठे खाए हैं। अगर नहीं! तो इस बार तो जरूर ट्राई कर लें। इसका स्वाद लाजवाब लगता है। अब आप सोचेंगी कि दही तो फरते ही फट जाती है, तो परेशान ना हो। ये दही है अगर पराठे फट भी गए तो तवे पर जाकर इतने क्रिस्पी बन जाएंगे कि स्वाद में नया क्रिस्प जुड़ जाएगा। तो बगैर फटने के डर के एक बार ये दही के पराठे जरूर बनाकर ट्राई कर लें। नोट कर लें दही पराठे की रेसिपी।