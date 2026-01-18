कभी खाएं हैं दही के पराठे? बना दिया तो घर वाले रोज करेंगे डिमांड, नोट कर लें रेसिपी
Curd Paratha Recipe: दही तड़का, दही कबाब, कढ़ी ये तो कई बार खाई होगी। लेकिन एक बार ये क्रीमी टेक्सचर वाली दही से बनाएं मजेदार टेस्टी पराठा। जिसे खाकर सब खुश हो जाएंगे और हर दिन इसे ही बनाने की डिमांड करने लगेंगे। नोट कर लें रेसिपी।
दही का तड़का लगाकर या कढ़ी बनाकर तो कई बार खाया होगा। दही के कबाब भी तो खाए ही होंगे लेकिन क्या कभी दही के परांठे खाए हैं। अगर नहीं! तो इस बार तो जरूर ट्राई कर लें। इसका स्वाद लाजवाब लगता है। अब आप सोचेंगी कि दही तो फरते ही फट जाती है, तो परेशान ना हो। ये दही है अगर पराठे फट भी गए तो तवे पर जाकर इतने क्रिस्पी बन जाएंगे कि स्वाद में नया क्रिस्प जुड़ जाएगा। तो बगैर फटने के डर के एक बार ये दही के पराठे जरूर बनाकर ट्राई कर लें। नोट कर लें दही पराठे की रेसिपी।
दही के पराठे बनाने की सामग्री
दो कप दही
गेहूं का आटा एक कप
धनिया के बीज एक चम्मच
आधा चम्मच सौंफ
आधा चम्मच जीरा
6-7 काली मिर्च
राई आधा चम्मच
एक चुटकी हींग
सूखी लाल मिर्च
दही के पराठे बनाने की रेसिपी
- सबसे पहले तो दही को किसी कॉटन के कपड़े में बांधकर टांग दें। रातभर में इस दही का सारा पानी निथर जाएगा। अब ये दही बिल्कुल सूखी बन जाएगी।
- एक मसाला तैयार करें। मसाला बनाने के लिए पैन में धनिया के बीज,सौंफ, जीरा, काली मिर्च को ड्राई रोस्ट कर लें।
- साथ में पीली राई के दाने और लाल मिर्च भी डाल दें।
- इन सारी चीजों को ग्राइंड करके रख लें।
- अब आटा गूंथकर रख लें जो कि बिल्कुल सॉफ्ट हो।
- हैंग कर्ड को किसी बाउल मे डालकर उसमे तैयार मसाले को डालकर मिक्स कर दें। साथ में स्वाद के अनुसार नमक भी मिला दें।
- सॉफ्ट आटे की लोई बनाएं और दही के छोटे से मिक्सचर को रखकर रोल करें। अब बिल्कुल हल्के हाथ से बेलन चलाते हुए इस पराठे को बेलें। क्योंकि दही की वजह से ये पराठे फट सकते हैं।
- लेकिन इन पराठों को तवे पर घी डालकर सेंक लें। पराठे अगर फट गए तो वो क्रिस्पी से बन जाते हैं।
- बस इन पराठों को चटनी के साथ सर्व करें और खाने का मजा लें।
