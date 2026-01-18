Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रेसिपीhave you ever tried dahi ke parathe note unique recipe to make
कभी खाएं हैं दही के पराठे? बना दिया तो घर वाले रोज करेंगे डिमांड, नोट कर लें रेसिपी

कभी खाएं हैं दही के पराठे? बना दिया तो घर वाले रोज करेंगे डिमांड, नोट कर लें रेसिपी

संक्षेप:

Curd Paratha Recipe: दही तड़का, दही कबाब, कढ़ी ये तो कई बार खाई होगी। लेकिन एक बार ये क्रीमी टेक्सचर वाली दही से बनाएं मजेदार टेस्टी पराठा। जिसे खाकर सब खुश हो जाएंगे और हर दिन इसे ही बनाने की डिमांड करने लगेंगे। नोट कर लें रेसिपी।

Jan 18, 2026 07:16 am ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

दही का तड़का लगाकर या कढ़ी बनाकर तो कई बार खाया होगा। दही के कबाब भी तो खाए ही होंगे लेकिन क्या कभी दही के परांठे खाए हैं। अगर नहीं! तो इस बार तो जरूर ट्राई कर लें। इसका स्वाद लाजवाब लगता है। अब आप सोचेंगी कि दही तो फरते ही फट जाती है, तो परेशान ना हो। ये दही है अगर पराठे फट भी गए तो तवे पर जाकर इतने क्रिस्पी बन जाएंगे कि स्वाद में नया क्रिस्प जुड़ जाएगा। तो बगैर फटने के डर के एक बार ये दही के पराठे जरूर बनाकर ट्राई कर लें। नोट कर लें दही पराठे की रेसिपी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

दही के पराठे बनाने की सामग्री

दो कप दही

गेहूं का आटा एक कप

धनिया के बीज एक चम्मच

आधा चम्मच सौंफ

आधा चम्मच जीरा

6-7 काली मिर्च

राई आधा चम्मच

एक चुटकी हींग

सूखी लाल मिर्च

दही के पराठे बनाने की रेसिपी

  • सबसे पहले तो दही को किसी कॉटन के कपड़े में बांधकर टांग दें। रातभर में इस दही का सारा पानी निथर जाएगा। अब ये दही बिल्कुल सूखी बन जाएगी।
  • एक मसाला तैयार करें। मसाला बनाने के लिए पैन में धनिया के बीज,सौंफ, जीरा, काली मिर्च को ड्राई रोस्ट कर लें।
  • साथ में पीली राई के दाने और लाल मिर्च भी डाल दें।
  • इन सारी चीजों को ग्राइंड करके रख लें।
  • अब आटा गूंथकर रख लें जो कि बिल्कुल सॉफ्ट हो।
  • हैंग कर्ड को किसी बाउल मे डालकर उसमे तैयार मसाले को डालकर मिक्स कर दें। साथ में स्वाद के अनुसार नमक भी मिला दें।
  • सॉफ्ट आटे की लोई बनाएं और दही के छोटे से मिक्सचर को रखकर रोल करें। अब बिल्कुल हल्के हाथ से बेलन चलाते हुए इस पराठे को बेलें। क्योंकि दही की वजह से ये पराठे फट सकते हैं।
  • लेकिन इन पराठों को तवे पर घी डालकर सेंक लें। पराठे अगर फट गए तो वो क्रिस्पी से बन जाते हैं।
  • बस इन पराठों को चटनी के साथ सर्व करें और खाने का मजा लें।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita
अपराजिता शुक्ला लाइव हिन्दुस्तान मैं बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फैशन, ट्रैवल, हेल्थ एंड फिटनेस की खबरों पर उनकी अच्छी पकड़ है और पिछले 6 वर्षों से मीडिया में एक्टिव हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अपराजिता ने अमर उजाला में तीन साल काम किया है। पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के साथ बी. कॉम में ग्रेजुएशन की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ली है। और पढ़ें
Recipe Corner

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।