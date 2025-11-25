Recipe: नई मां को खिलाया जाता है हरीरा, सर्दियों में बनाकर खाएं इम्यूनिटी होगी मजबूत
डिलीवरी के बाद औरतों को हरीरा बनाकर खिलाया जाता है, जो शरीर को ताकत देता है और दर्द कम करने में मदद करता है। इससे इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होती है। आप भी सर्दियों में हरीरा बनाकर खा सकते हैं, चलिए इसकी रेसिपी बताते हैं।
Harira Recipe: जन्म देने के बाद नई मां के शरीर को ताकत देने और उसकी इम्यूनिटी को मजबूत रखने के लिए हरीरा बनाकर खिलाया जाता है। यूपी-बिहार में हरीरा बनाकर खिलाना काफी फेमस है और हर नई मां इसे चाव से खाती है। इसमें कई तरह के मेवे व अन्य सामान डाला जाता है, जिससे इसका स्वाद टेस्टी होता है और ये इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर फायदा करता है। सर्दियों में हरीरा बनाकर खाने से आप सेहतमंद रहेंगे और इसे बनाना ज्यादा कठिन भी नहीं है। चलिए इसकी आसान रेसिपी आपको बताते हैं।
सामान की लिस्ट
- 1 कप गुड़
- आधा छोटा कप काजू
- आधा छोटा कप बादाम
- आधा कप मखाना
- आधा छोटा कप अखरोट
- 2 चम्मच इलायची पाउडर
- 6-7 खजूर
- कसा हुआ नारियल
- किशमिश
- आधा चम्मच जायफल पाउडर
- आधा चम्मच अजवाइन पाउडर
- आधा छोटी चम्म्च हल्दी पाउडर
- खसखस
- गोंद
- आधा छोटी चम्मच सोंठ
- आधा छोटी चम्मच जीरा पाउडर
- 2 चम्मच देसी घी
बनाने का तरीका- सबसे पहले आपको सभी ड्राई फ्रूट्स को काटकर रोस्ट कर लेना है। इसके बाद उसी कढ़ाही में सभी मसालों सोंठ, जीरा पाउडर, अजवायन को भून लें और सभी मसालों को मिक्सर में पीस लें। रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स को आप छोटे टुकड़े में काट सकते हैं या फिर मिक्सर में पीस सकते हैं। अब कढ़ाही में घी थोड़ा ज्यादा लें और इसमें पहले मसाले डालकर भूनें। फिर ड्राई फ्रूट्स को डाल दें। जब दोनों चीजें भुन जाएं, तब इसमें गुड़ को फोड़कर डालें और पानी डालकर उसे पकाएं। हरीरा को गाढ़ा बनाने के लिए आप 1 चम्मच गेहूं का आटा भी मिक्स कर सकते हैं। फिर हरीरा को चलाते रहना है, जब तक ये थोड़ा गाढ़ा ना दिखे। घी गाढ़ेपन से थोड़ा अलग दिखने लगेगा, इसे उंगली पर निकालकर देखें अगर ये चिपचिपा है, तो आपका हरीरा बनकर तैयार है। आप इसे 1 हफ्ते तक स्टोर कर सकते हैं।
