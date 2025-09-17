नवरात्रि के प्रसाद में माता रानी को लगाना है हलवे का भोग, ट्राई करें ये सूजी मावा की ये यूनिक रेसिपी
Navratri Bhog Prasad Halwa Recipe : अगर आप भी एक जैसा सूजी का हलवा बनाकर बोर हो चुके हैं तो ट्राई करें सूजी मावा हलवा की ये रेसिपी। सूजी मावा हलवे की ये रेसिपी टेस्टी होने के साथ बनाने में भी बेहद आसान है। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाया जाता है सूजी मावा हलवा भोग।
Suji Mawa Halwa Recipe : हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि 2025 का बेहद खास महत्व माना गया है। शारदीय नवरात्रि 2025 का पर्व आदिशक्ति मां दुर्गा को समर्पित होता है। जो हर साल आश्विन शुक्ल की प्रतिपदा तिथि से शुरू होता है। बता दें, इस साल शारदीय नवरात्रि के व्रत 22 सितंबर से शुरू होकर 1 अक्टूबर, महानवमी के दिन तक रहेंगे। जो लोग नवरात्र की अष्टमी करते हैं, उन्हें बता दें, इस बार नवरात्र की अष्टमी 30 सितंबर को पड़ रही है। इस पावन पर्व पर माता के भक्त मां दुर्गा के नौ रूपों की पूजा करके उनके नौ स्वरूपों को उनका प्रिय भोग प्रसाद में बनाकर चढ़ाते हैं। जिसमें हलवे का भोग अवश्य बनाया जाता है। अगर आप भी एक जैसा सूजी का हलवा बनाकर बोर हो चुके हैं तो ट्राई करें सूजी मावा हलवा की ये रेसिपी। सूजी मावा की ये रेसिपी टेस्टी होने के साथ बनाने में भी बेहद आसान है। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाया जाता है सूजी मावा हलवा भोग। सूजी मावा हलवे की ये रेसिपी टेस्टी होने के साथ बनाने में भी बेहद आसान है। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाया जाता है सूजी मावा हलवा भोग।
सूजी मावा हलवा बनाने के लिए सामग्री
-1 कप सूजी
-1 कप मावा
-1 कप दूध
-1 कप चीनी
-1/4 चम्मच इलायची पाउडर
-2 बड़े चम्मच घी
-1/2 कप कटे हुए बादाम या काजू
सूजी मावे का हलवा बनाने का तरीका
नवरात्रि में मां दुर्गा को भोग लगाने के लिए आप सूजी मावे का हलवा बना सकते हैं। इस हलवे को बनाने के लिए आपको सबसे पहले घी गर्म करके उसमें सूजी को मीडियम आंच पर भूनकर सुनहरा होने देना है। इस बात का खास ख्याल रखें कि हलवे की सूजी को अच्छी तरह भूनना जरूरी है वरना हलवे में खाते समय कच्चापन महसूस हो सकता है। जब तक सूजी भून रही है, आप इस बीच आप एक दूसरे पैन में दूध गर्म करके उसमें मावा, चीनी और इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला दें। अब मावे वाले दूध को अच्छी तरह चलाते हुए गाढ़ा होने दें। जब दूध गाढ़ा हो जाए तो उसे सूजी की कढ़ाई में डालकर मीडियम आंच पर पकने दें। जब सूी पककर गाढ़ी होने लगे तो उसमें सूखे मेवे डाल दें। माता रानी को भोग लगाने के लिए आपका टेस्टी सूजी मावा हलवा बनकर तैयार है। माता दुर्गा को हलवे का भोग लगाने के बाद आप इस प्रसाद को परिवार के सदस्यों के बीच बांट सकते हैं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।