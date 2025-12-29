Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रेसिपीhappy new year 2026 party recipe know how to make dhaba style kadhai chicken recipe in hindi
नए साल से पहले करनी है दोस्तों के साथ पार्टी, ट्राई करें ढाबा स्टाइल कढ़ाही चिकन रेसिपी

नए साल से पहले करनी है दोस्तों के साथ पार्टी, ट्राई करें ढाबा स्टाइल कढ़ाही चिकन रेसिपी

संक्षेप:

Kadhai Chicken Recipe : अगर आप नए साल 2026 का जश्न दोस्तों के साथ पहले ही मनाने के लिए कोई टेस्टी चटपटी चिकन रेसिपी ट्राई करना चाहते हैं तो कढ़ाही चिकन की यह मसालेदार रेसिपी आपको पसंद आ सकती है।

Dec 29, 2025 06:20 am ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

दुनिया भर में हर साल 31 दिसंबर 2025 का जश्न बेहद धूमधाम से मनाया जाता है। नॉन वेज लवर्स इस दिन कई तरह की डिशेज बनाकर घर आए दोस्तों को पार्टी देते हैं। लेकिन इस साल 31 दिसंबर 2025 को एकादशी और 1 जनवरी को वीरवार पड़ने की वजह से कुछ लोग नॉन वेज खाने से परहेज करने वाले हैं। ऐसे में अगर आप नए साल 2026 का जश्न दोस्तों के साथ पहले ही मनाने के लिए कोई टेस्टी चटपटी चिकन रेसिपी ट्राई करना चाहते हैं तो कढ़ाही चिकन की यह मसालेदार रेसिपी आपको पसंद आ सकती है। कढ़ाही चिकन को ना सिर्फ बनाना बहुत आसान है और इसकी धीमी आंच पर भुनी हुई ग्रेवी का स्वाद सीधा दिल तक उतर जाता है। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं घर पर ढाबा स्टाइल कढ़ाही चिकन बनाने की यह खास रेसिपी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

ढाबा स्टाइल कढ़ाही चिकन बनाने के लिए सामग्री

सबसे पहले इन साबुत मसालों को हल्का भूनकर दरदरा कूट लें।

-2 बड़े चम्मच साबुत धनिया

-1 बड़ा चम्मच जीरा

-10-12 काली मिर्च के दाने

-3-4 सूखी लाल मिर्च

अन्य सामग्री

-500 ग्राम चिकन

-2 मीडियम साइज प्याज बारीक कटे हुए

-1 प्याज बड़े टुकड़ों में कटा हुआ

-1 मीडियम साइज चौकोर टुकड़ों में कटी हुई शिमला मिर्च

-3 बड़े बारीक कटे हुए टमाटर

-1 बड़ा चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट

-नमक स्वादानुसार

-½ चम्मच हल्दी

-1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर

-1 चम्मच कसूरी मेथी

-3-4 बड़े चम्मच तेल/घी

-हरा धनिया और अदरक के लच्छे सजाने के लिए

Kadhai Chicken
ये भी पढ़ें:सर्द रातों का गरमा-गरम जायका, उंगलियां चाटने पर मजबूर कर देगी चिकन मसाला रेसिपी

ढाबा स्टाइल कढ़ाही चिकन बनाने का तरीका

ढाबा स्टाइल कढ़ाही चिकन बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाही में थोड़ा सा तेल गरम करके उसमें बड़े टुकड़ों में कटी हुई शिमला मिर्च और प्याज को 2 मिनट तक तेज आंच पर भूनकर बाहर निकाल लें। इसके बाद इसी तेल में चिकन के टुकड़ों को डालकर तब तक भूनें जब तक उसका रंग हल्का सुनहरा न हो जाए। अब चिकन को भी अलग निकालकर रख दें।

तड़का लगाएं- बचे हुए तेल में बारीक कटा प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें। अब अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर 1 मिनट पकाएं। इसके बाद बारीक कटे टमाटर, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और नमक डालकर मसालों के तेल छोड़ने तक पकाएं। इसके बाद इसमें तैयार किया हुआ कूटा 'कढ़ाही मसाला' डाल दें।

चिकन को पकाएं- अब भुना हुआ चिकन कढ़ाही में डालकर मसालों के साथ अच्छे से मिलाएं। थोड़ा सा पानी डालकर ढक्कन लगाकर धीमी आंच पर 10-15 मिनट तक चिकन गलने तक पकाएं। जब चिकन पक जाए, तो इसमें भुनी हुई शिमला मिर्च, प्याज और कसूरी मेथी डालकर 2 मिनट तक और पकाएं ताकि सब्जियों में मसाले का स्वाद आ जाए। इसके बाद ऊपर से कटा हुआ हरा धनिया और अदरक के लंबे कटे लच्छे डालकर गरमा-गरम तंदूरी रोटी या लच्छा परांठा के साथ सर्व करें।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
Recipe Corner

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।