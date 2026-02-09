इजहार-ए-मोहब्बत का मीठा अंदाज, पार्टनर को बनाकर खिलाएं हार्ट-शेप चॉकलेट रेसिपी
वैलेंटाइन वीक के तीसरे दिन चॉकलेट डे पर बाजार से खरीदी हुई चॉकलेट तो आपने कई बार पार्टनर को गिफ्ट की होगी। लेकिन इस बार अपने इजहार-ए-मोहब्बत को थोड़ा खास बनाते हुए किचन में ट्राई करें 15 मिनट वाली हार्ट शेप चॉकलेट रेसिपी। अपने हाथों से बनाई गई हार्ट-शेप चॉकलेट में जो अपनापन और गर्माहट होती है, उसका कोई मुकाबला बाजार से खरीदी गई चॉकलेट दूर-दूर तक नहीं कर सकती है। डार्क चॉकलेट की भीनी-भीनी खुशबू जब आपकी रसोई में महकेगी, तो यकीन मानिए, आपके पार्टनर के चेहरे की मुस्कान आपकी मेहनत को सफल कर देगी। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं घर बैठे कैसे बनाई जाती है बाजार जैसी हार्ट शेप चॉकलेट।
हार्ट शेप चॉकलेट बनाने के लिए सामग्री
-200 ग्राम डार्क चॉकलेट(छोटे टुकड़ों में कटी हुई)
-मेवे (बादाम, काजू या अखरोट बारीक कटे हुए)
-सिलिकॉन मोल्ड हार्ट शेप वाला
हार्ट शेप चॉकलेट बनाने का तरीका
हार्ट शेप चॉकलेट बनाने के लिए सबसे पहले चॉकलेट को पिघलाएं। इसके लिए एक बर्तन में पानी उबालें। उस पर एक कांच या स्टील का कटोरा रखें। ऐसा करते हुए इस बात का ध्यान रखें कि कटोरा पानी को न छुए)। कटोरे में चॉकलेट के टुकड़े डालकर धीरे-धीरे चलाते हुए पिघलाएं। (आप माइक्रोवेव में भी 30-30 सेकंड के अंतराल पर चलाकर इसे पिघला सकते हैं।) जब चॉकलेट पूरी तरह पिघलकर स्मूथ हो जाए, तो इसमें बारीक कटे हुए नट्स या सूखी बेरीज मिलाएं।
मोल्ड में भरें- अब एक चम्मच की मदद से पिघली हुई चॉकलेट को हार्ट शेप सिलिकॉन मोल्ड में डालें। मोल्ड को हल्का सा थपथपाएं ताकि हवा के बुलबुले निकल जाएं और चॉकलेट बराबर फैल जाए। अब चॉकलेट सेट होने के लिए मोल्ड को 15-20 मिनट के लिए फ्रीजर में या 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें।
चॉकलेट निकालें- जब चॉकलेट पूरी तरह सख्त हो जाए, तो मोल्ड को धीरे से दबाकर चॉकलेट बाहर निकाल लें। आपकी टेस्टी हार्ट शेप चॉकलेट बनकर तैयार है।
हार्ट शेप चॉकलेट को आकर्षक बनाने के टिप्स
शाइन के लिए- चॉकलेट पिघलाते समय उसमें आधा चम्मच मक्खन मिलाने से उसमें चमक आ जाएगी।
कस्टमाइज करें- आप सफेद चॉकलेट को पिघलाकर उससे हार्ट के ऊपर डिजाइन भी बना सकते हैं।
