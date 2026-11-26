हलवाई वाली खस्ता कचौड़ी परतदार बनकर तैयार होगी, ये सीक्रेट रेसिपी नोट कर लें
हलवाई जैसी खस्ता कचौड़ियां घर में बनाते हो तो फूलती नहीं और ना ही उनमे परत बनती है, कारण है कि लोग आटे में बेकिंग सोडा डालते हैं लेकिन ये सीक्रेट रेसिपी ट्राई किया तो हर बार फूली और परत वाली खस्ता बनकर रेडी होंगे।
खस्ता कचौड़ी और साथ में हरी चटनी या दमआलू का टेस्ट लाजवाब लगता है। हलवाई वाले खस्ते का स्वाद भी बिल्कुल अलग आता है। लेकिन जब आप इसे घर में बनाकर ट्राई करती हैं तो वो परत नहीं बनती और ना ही खस्ता फूलते हैं जिससे कि उनमे चटनी और बाकी सामग्री को भरा जा सके। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है और कचौड़ियां अक्सर नर्म पड़ जाती हैं या फिर वो फूलती नहीं तो इस सीक्रेट रेसिपी को नोट कर लें।
खस्ता कचौड़ी बनाने की सामग्री
डेढ़ कप मैदा
चुटकीभर नमक
दो छोटे चम्मच गुनगुना देसी घी
गुनगुना पानी आटा गूंथने के लिए
एक चम्मच जीरा
एक चम्मच धनिया
दो चम्मच तेल
बारीक कटी हरी मिर्च
हींग चुटकीभर
अदरक का पेस्ट
उबले आलू
हल्दी पाउडर
लाल मिर्च पाउडर
नमक स्वादानुसार
हरा धनिया बारीक कटा हुआ
बेकिंग सोडा
बेकिंग पाउडर
आधा कप उड़द की दाल
धनिया पाउडर
जीरा पाउडर
देसी घी एक चम्मच
हलवाई वाली खस्ता कचौड़ी बनाने की रेसिपी
- हलवाई जैसी खस्ता फूली हुई और परतदार कचौड़ियां बनानी है जिसके अंदर आलू की सब्जी और चटनी भरी जा सके।
- तो बस सबसे पहले डेढ़ कप मैदा लें और उसमे घी को गुनगुना करके करीब दो से तीन चम्मच डाल दें।
- चुटकीभर नमक डालें और गुनगुना पानी डालकर आटे को कड़क गूंथ लें।
- फिर करीब आठ से दस बार इस आटे को पटकें। पटकने से आटा नर्म होता है और ज्यादा गूंथना नहीं पड़ता।
- दस बार के करीब जब आटे को पटक लीं तो फिर इसे थोड़ा सा हाथों से गूंथकर किसी एयर टाइट डिब्बे में भरकर रख दें।
- अब आलू की सब्जी और स्टफिंग का मसाला बनाकर तैयार कर लें।
- उड़द की दाल पहले से भीगी हुई लें। इसे बगैर पानी के दरदरा पीस लें।
- अब उबली आलू की सब्जी तैयार करें। सब्जी बनाने के लिए साबुत धनिया और जीरा को ड्राई रोस्ट कर कूट कर बारीक कर लें।
- अब कड़ाही में तेल डालें और जीरा, धनिया, हरी मिर्च बारीक कटी डालकर भूनें। साथ में अदरक का पेस्ट डालें और हल्दी डालकर मिक्स करें।
- उबली आलू, लाल मिर्च पाउडर और तैयार कुटा धनिया जीरा का मसाला डालकर मिक्स करें और सारी चीजों को गैस पर भूनें।
- इतना भूनें कि मसालों का टेस्ट बढ़ जाए। बस अब सब्जी को ढंककर किनारे रख दें।
- आटे की लोई बनाकर तैयार कर लें।
- अब स्टफिंग के लिए दरदरी पिसी उड़द दाल लें और उसमे हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर डालें। साथ में थोड़ा अमचूर पाउडर भी डाल दें। अब एक चौथाई छोटा चम्मच बेकिंग सोडा और एक छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर डालकर मिक्स करें।
- अब इस स्टफिंग को छोटी गोल लोई में भरकर अच्छी तरह से बेल लें।
- सही आकार में बेलकर सारी कचौड़ियों को तैयार कर लें।
- अब किसी फ्लैट तली वाले बर्तन में तेल भरें और हल्का गर्म करें।
- हल्के गर्म तेल में ही कचौड़ियों को डालें और धीमी फ्लेम पर ही पकने दें।
- पकने के दौरान इन्हें छेड़ें नहीं और ना ही पलटें। एक साइड से ये खुद ही पककर फूल जाएंगी।
- फिर साइड पलट दें और दूसरे साइड से भी सुनहरा तल लें।
- बस परतवाली फूली-फूली हलवाई वाली खस्ता कचौड़ियां बनकर तैयार हो जाएंगी।
- इसमे मीठी-खट्टी चटनी और आलू की सब्जी भरकर गर्मागर्म सर्व करें।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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